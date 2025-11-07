SAS Institute China Exit: अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर का असर अब टेक इंडस्ट्री में साफ-साफ दिखने लगा है. एक बार फिर से अमेरिकी टेक कंपनी ने चीन को बड़ा झटका दिया है. अमेरिकी सॉफ्टवेयर दिग्गज SAS Institute ने 25 साल बाद चीन से कारोबार समेटने का बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने अचानक की गई इस कार्रवाई में 400 कर्मचारियों को एक वीडियो कॉल पर ही नौकरी चली गई है. कंपनी के निजी कारणों या फिर राजनीतिक तनावों के बीच लिया गया यह कदम अब चीन के लिए चिंता का कारण बन सकता है.

SAS का चीन में ऑपरेशन बंद

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनालिटिक्स की विशेषज्ञ यह कंपनी चीन में करीब 400 नौकरियों को खत्म कर चुकी है. कंपनी के इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी ने ईमेल और एक वीडियो कॉल के जरिए छंटनी की घोषणा की. इस दौरान अधिकारियों ने इसका कारण संगठनात्मक अनुकूलन यानी Organisational Optimisation बताया है.

कंपनी के इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों से 14 नवंबर तक एक सेपरेशन एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा गया है. उन्हें दिए गए मुआवजे पैकेज में एक महीने की सैलरी, दो महीने की एडवांस सैलरी, बोनस और इस साल के अंत तक का वेतन शामिल है.

कंपनी ने क्या कहा?

SCMP को दिए गए एक बयान में SAS की प्रवक्ता ने कहा कि SAS चीन में अपना बिजनेस बंद कर रहा है. यह फैसला हमारे ग्लोबल लेवल पर काम करने के तरीके में बदलाव को दर्शाता है जिससे हम अपने प्लानिंग को मजबूत बना रहे हैं और लंब समय के लिए स्थिरता सुनिश्चित कर रहे हैं. हालांकि प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कंपनी थर्ड-पार्टी पार्टनर्स के माध्यम से देश में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगी.

लंबा सफर हुआ खत्म

उत्तरी कैरोलिना स्थित SAS ने 1999 में चीन में प्रवेश किया था और 2005 में बीजिंग में एक अनुसंधान और विकास केंद्र और यूजर्स हेल्पिंग सर्विस की शुरुआत की थी. कंपनी को लगातार 17 साल तक टॉप एम्प्लॉयर चाइना का खिताब मिला था. रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई ऑफिस लगभग खाली पड़ा है वहीं ग्वांगझू की दो ब्रांचें या तो बंद हो चुकी हैं या कई सालों से एक्टिव नहीं हैं.

लगातार चीन का साथ छोड़ रही हैं कंपनियां

SAS अकेली कंपनी नहीं है जिसने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अपनी उपस्थिति हटाई है. डेल टेक्नोलॉजीज ने सितंबर में शंघाई और जियामेन में अपने EMC स्टोरेज और क्लाइंट सॉल्यूशंस ग्रुप यूनिट्स में कर्मचारियों की छंटनी की थी. माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भी कमजोर मांग के चलते छंटनी की घोषणा की थी. इसके साथ ही IBM ने भी इस साल की शुरुआत में अपनी एक यूनिट IBM (चाइना) इन्वेस्टमेंट कंपनी को बंद कर दिया जो 32 साल के ऑपरेशन को खत्म कर रहा था.

