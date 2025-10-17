Advertisement
लूट लो डील! 43 इंच 4K Smart TV की कीमत ₹8,000 से भी कम, ऐसा ऑफर कहीं नहीं मिलेगा

43 Inch Smart TV Deals on Flipkart: फ्लिपकार्ट पर स्मार्ट टीवी को कम कीमत में खरीदने का जबरदस्त मौका मिल रहा है. सेल के दौरान सिर्फ 7,725 रुपये की शुरुआती कीमत पर 43 इंच का ब्रांडेड स्मार्ट टीवी घर लाएं. स्टॉक खत्म होने से पहले  यह धमाकेदार मौका तुरंत लपक लें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 17, 2025, 01:57 PM IST
Flipkart Offers on 43 Inch Smart TV: धनतेरस और दिवाली के शुभ अवसर पर बड़ी स्क्रीन का स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये किफायती डील्स आपके लिए है. फ्लिपकार्ट दिवाली स्पेशल सेल में 43 इंच के ब्रांडेड स्मार्ट टीवी कम दाम में खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है. आपके अपने घर में मिनी थिएटर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो भी सस्ते में.

NU Ultra HD LED Smart TV
फ्लिपकार्ट पर ये स्मार्ट टीवी मात्र 7,725 रुपये में खरीदने का बेहतरीन मौका है. इस टीवी पर बैंक ऑफर्स का बेनिफिट भी शामिल है. ये डिवाइस WebOS TV पर रन करता है. साथ ही इसमें 4K रेजॉल्यूशन और क्वॉड-कोर प्रोसेसर का सपोर्ट शामिल है.
   
Thomson Phoenix Smart TV
थॉमसन के इस बडट फ्रेंडली 43 इंच के स्मार्ट टीवी की कीमत सिर्फ 14,999 रुपये है. इस टीवी में 40W पावर वाले स्पीकर्स के साथ Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है. इस टीवी में 1 अरब से भी अधिक लाइव कलर्स देख सकते हैं. डिवाइस में 10000 से भी ज्यादा ऐप्स को गेम्स सपोर्ट दिया गया है.

Compaq HUEQ G43B Smart TV
43 इंच का ये स्मार्ट टीवी केवल 8,293 रुपये में खरीद सकते हैं. इस टीवी में Mimi Sound Personalisation के साथ Google असिस्टेंट का फीचर मिलता है. जिससे आप बोलकर टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं. इस डिवाइस में 2GB रैम दी गई है. साथ ही 16.0 GB स्टोरेज मिलती है.

iMEE Smart Linux TV
इस टीवी में 43 इंच डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट और Ultra HD 4K रेजॉल्यूशन दिया गया है. साथ ही 20W पावर वाले स्पीकर्स शामिल है. इस स्मार्ट टीवी में Netflix, JioHostar, Prime Video और Youtube जैस कई प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट शामिल है. इस टीवी की कीमत 15,999 रुपये है.

Infinix QLED 4K Smart TV
इस टीवी के ग्राहक 16,999 रुपये के दाम में खरीद सकते हैं. इस स्मार्ट टीवी में धमाकेदार ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए 40W पावर के स्पीकर्स Dolby Audio सपोर्ट के साथ मिलते हैं. ये टीवी 4K रेजॉल्यूशन और Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं. 

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

43 Inch Smart TVFlipkart discount

