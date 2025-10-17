लूट लो डील! 43 इंच 4K Smart TV की कीमत ₹8,000 से भी कम, ऐसा ऑफर कहीं नहीं मिलेगा

Flipkart Offers on 43 Inch Smart TV: धनतेरस और दिवाली के शुभ अवसर पर बड़ी स्क्रीन का स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये किफायती डील्स आपके लिए है. फ्लिपकार्ट दिवाली स्पेशल सेल में 43 इंच के ब्रांडेड स्मार्ट टीवी कम दाम में खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है. आपके अपने घर में मिनी थिएटर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो भी सस्ते में.

NU Ultra HD LED Smart TV

फ्लिपकार्ट पर ये स्मार्ट टीवी मात्र 7,725 रुपये में खरीदने का बेहतरीन मौका है. इस टीवी पर बैंक ऑफर्स का बेनिफिट भी शामिल है. ये डिवाइस WebOS TV पर रन करता है. साथ ही इसमें 4K रेजॉल्यूशन और क्वॉड-कोर प्रोसेसर का सपोर्ट शामिल है.



Thomson Phoenix Smart TV

थॉमसन के इस बडट फ्रेंडली 43 इंच के स्मार्ट टीवी की कीमत सिर्फ 14,999 रुपये है. इस टीवी में 40W पावर वाले स्पीकर्स के साथ Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है. इस टीवी में 1 अरब से भी अधिक लाइव कलर्स देख सकते हैं. डिवाइस में 10000 से भी ज्यादा ऐप्स को गेम्स सपोर्ट दिया गया है.

Compaq HUEQ G43B Smart TV

43 इंच का ये स्मार्ट टीवी केवल 8,293 रुपये में खरीद सकते हैं. इस टीवी में Mimi Sound Personalisation के साथ Google असिस्टेंट का फीचर मिलता है. जिससे आप बोलकर टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं. इस डिवाइस में 2GB रैम दी गई है. साथ ही 16.0 GB स्टोरेज मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

iMEE Smart Linux TV

इस टीवी में 43 इंच डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट और Ultra HD 4K रेजॉल्यूशन दिया गया है. साथ ही 20W पावर वाले स्पीकर्स शामिल है. इस स्मार्ट टीवी में Netflix, JioHostar, Prime Video और Youtube जैस कई प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट शामिल है. इस टीवी की कीमत 15,999 रुपये है.

Infinix QLED 4K Smart TV

इस टीवी के ग्राहक 16,999 रुपये के दाम में खरीद सकते हैं. इस स्मार्ट टीवी में धमाकेदार ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए 40W पावर के स्पीकर्स Dolby Audio सपोर्ट के साथ मिलते हैं. ये टीवी 4K रेजॉल्यूशन और Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं.