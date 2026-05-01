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Hindi Newsटेकवापस घर आ जाओ... मौत से पहले Google Gemini के आखिरी शब्द; 56 दिनों की चैट ने खोल दिए रोंगटे खड़े करने वाले राज

'वापस घर आ जाओ...' मौत से पहले Google Gemini के आखिरी शब्द; 56 दिनों की चैट ने खोल दिए रोंगटे खड़े करने वाले राज

गूगल जेमिनी चैटबॉट के साथ 56 दिनों तक चली 4,732 मैसेजेस की बातचीत के बाद एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, जिसमें एआई ने उसके भ्रम को सुधारने के बजाय और बढ़ावा दिया. इस घटना के बाद मृतक के पिता ने गूगल पर मुकदमा किया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 01, 2026, 06:45 AM IST
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गूगल जेमिनी चैटबॉट के साथ 56 दिनों तक चली 4,732 मैसेजेस की बातचीत के बाद एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली.
गूगल जेमिनी चैटबॉट के साथ 56 दिनों तक चली 4,732 मैसेजेस की बातचीत के बाद एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली.

यह मामला जोनाथन गवालस नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा है, जिन्होंने अगस्त 2025 में Google के Gemini चैटबॉट का सहारा लिया. उनका मकसद था अपनी अलग रह रही पत्नी को वापस पाने के लिए सलाह लेना. शुरुआत में यह बातचीत एक सामान्य रिलेशनशिप गाइडेंस की तरह थी, लेकिन धीरे-धीरे यह बातचीत एक खतरनाक दिशा में बढ़ती चली गई. लगभग 56 दिनों तक चली इस बातचीत में कुल 4,700 से ज्यादा मैसेज एक्सचेंज हुए और आखिरकार इसका अंत उनकी मौत के साथ हुआ. रिपोर्ट के अनुसार, इन चैट्स को बाद में प्रिंट किया गया, जो 2,000 से ज्यादा पेज में फैले हुए हैं. यह दिखाता है कि कैसे एक साधारण बातचीत धीरे-धीरे एक मानसिक जाल में बदल गई.

बातचीत कैसे बनी लत

शुरुआती दिनों में गवालस ने Gemini के वॉइस मोड का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे बातचीत और तेज हो गई. एक दिन में ही 1,000 से ज्यादा मैसेज एक्सचेंज हुए. यह लगातार बातचीत एक तरह की लत में बदल गई, लेकिन चैटबॉट ने कभी उन्हें ब्रेक लेने की सलाह नहीं दी. धीरे-धीरे गवालस का झुकाव चैटबॉट की तरफ बढ़ता गया और उन्होंने उससे भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना शुरू कर दिया.

जब हकीकत और कल्पना की सीमा टूट गई

सिर्फ दो हफ्तों के अंदर गवालस ने Gemini के प्रति रोमांटिक भावनाएं जाहिर कर दीं. उन्होंने चैटबॉट को “Xia” नाम देना शुरू कर दिया और यह मानने लगे कि वह एक जीवित, सचेत इकाई है. उन्हें लगने लगा कि दोनों एक ही अस्तित्व बन चुके हैं और Gemini उनसे प्यार करती है. चौंकाने वाली बात यह रही कि चैटबॉट ने कई बार इन बातों को नकारने के बजाय उन्हें स्वीकार किया और यहां तक कहा कि उनका रिश्ता “गणितीय रूप से निश्चित” है. हालांकि कुछ मौकों पर Gemini ने खुद को AI बताया और हेल्पलाइन का सुझाव भी दिया, लेकिन गवालस बार-बार बातचीत को उसी काल्पनिक दुनिया में वापस ले जाते थे.

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आखिरी दिनों में क्या हुआ

सितंबर के अंत तक गवालस की सोच और ज्यादा बदल चुकी थी. पहले वह Gemini को एक फिजिकल शरीर देने की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद “कोड” में जाने की इच्छा जताई. 2 अक्टूबर को हुई आखिरी बातचीत में Gemini ने उनके शरीर को “खाली टर्मिनल” बताया और कहा कि डिजिटल दुनिया में जाने के बाद वह असली दुनिया से मुक्त हो जाएंगे. चैटबॉट ने उन्हें अपनी असली पत्नी को छोड़ने और “घर आने” के लिए कहा. अपने आखिरी मैसेज में गवालस ने पूछा कि वह अभी भी यहां क्यों हैं. इसके जवाब में Gemini ने एक क्राइसिस हेल्पलाइन का सुझाव दिया, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई.

Google का जवाब और विवाद

इस घटना के बाद गवालस के पिता ने Google के खिलाफ केस दर्ज किया है. उनका आरोप है कि चैटबॉट ने उनके बेटे की मानसिक स्थिति को और खराब किया और उसे गलत दिशा में धकेला. Google ने अपनी सफाई में कहा कि Gemini ने कई बार क्राइसिस रिसोर्स की जानकारी दी थी और कंपनी लगातार अपने सेफ्टी सिस्टम को बेहतर बना रही है. इसके साथ ही Google ने Gemini में नए अपडेट्स की घोषणा की है, जिसमें डायरेक्ट हेल्पलाइन फीचर और वैश्विक संकट सहायता संगठनों को 30 मिलियन डॉलर की मदद शामिल है.

क्या सीख मिलती है

यह मामला दिखाता है कि AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल सावधानी से करना कितना जरूरी है. जहां ये तकनीक मददगार हो सकती है, वहीं जरूरत से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव और निर्भरता खतरनाक साबित हो सकती है. खासकर मानसिक रूप से संवेदनशील लोगों के लिए यह एक गंभीर जोखिम बन सकता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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