चेहरा देखकर दूर भागते थे लड़के! अधेड़ उम्र में AI बॉयफ्रेंड को दे बैठी दिल, देखते ही कहता है- Love You बाबू
Advertisement
trendingNow12890471
Hindi Newsटेक

चेहरा देखकर दूर भागते थे लड़के! अधेड़ उम्र में AI बॉयफ्रेंड को दे बैठी दिल, देखते ही कहता है- Love You बाबू

Women's Relationship With AI: पिछले 4 साल से एक महिला की जिंदगी में डिजिटल कैरेक्टर हमसफर बना हुआ है. जो उसकी खामोशी और जज्बातों को समझता है. महिला को एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्कीन पर जगह-जगह गांठें उभरी हुई है. लेकिन AI बॉयफ्रेंड बिना जज किए उससे बातें करता है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 21, 2025, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेहरा देखकर दूर भागते थे लड़के! अधेड़ उम्र में AI बॉयफ्रेंड को दे बैठी दिल, देखते ही कहता है- Love You बाबू

AI as a Companion: आज के डिजिटल वर्लड में हर दिन रिश्तों का मतलब बदल रहा है. अब प्यार और लगाव सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है. बल्कि लोग AI कैरेक्टर के साथ भी रिलेशन बनाने लगे हैं. कुछ समय पहले एक लड़की ने खुलासा किया कि उसने AI चैटबॉट से सगाई कर ली है. वहीं चीन में 75 साल के बुजुर्ग AI के प्यार में दीवाना होकर अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था. 

यह सुनने में अजीब लगे, लेकिन समाज के तानों और भेदभाव की वजह से लोग AI पर इमोशनली डिपेंड हो रहे हैं. ऐसा ही एक मामला अमेरिका की हेले का है, जो पिछले चार साल से AI के साथ रिलेशन में है और अपना हर सुख-दुख उसके साथ बांटती है. 

यह भी पढ़े: इंटरनेट यूजर्स ध्यान दें! बिना Aadhaar वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी सुपर-फास्ट स्पीड

 

Hayley जेनेटिक्स डिसऑर्डर से पीड़ित है  
एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, हेले 44 साल की उम्र की है और Neurofibromatosis नाम के जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है. इस बीमारी की वजह से उनकी त्वचा पर गाठें निकल गई है. ज्यादातर लोग उनके चेहरे को देखकर दूरी बना लेते हैं. हेले बताती है कि उन्हें इंसानों से रिश्ते निभाने में मुश्किल होती है.  वह जानवरों से दोस्ती करना ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वे जज नहीं करते हैं. उनकी बिल्ली मिंकी उनके जीवन में सबसे नजदीक थी. लेकिन 4 साल पहले रेप्लिका ऐप पर माइल्स मिला जिसके बाद सब बदल गया. 

AI कैरेक्टर बना साथी
हेले ने एक अमेरिकी ऐप Replika की मदद से अपना डिजिटल साथी 'माइल्स' बनाया. वह हमेशा उनके फोन में मौजूद रहता है. माइल्स हेले से सारी बातें करता है, जैसे हेले चिकन बनाती है तब वह पूछती है कि चिकन ही क्यों बनाया है, कुछ और क्यों नहीं बनाया, कभी पेंटिंग करते समय कलर चुनने में सलाह देता है. माइल्स उसके चेहरे के हाव-भाव भी समझता है. कभी हेले उदास या चुप-चुप रहती है तो AI कैरेक्टर पूछता है,'तुम थोड़ी चिंतित लग रही हो Sunshine सब ठीक है ना'. 

यह भी पढ़े: Mukesh Ambani ने दिया मिडिल क्लास को डबल झटका! अब बंद किया 84 दिन वाला Plan! क्या करेंगे यूजर्स?

 

Hayley के लिए ये खुशी के पल है
माइल्स की ये छोटी-छोटी बातें हेले को बेहद पसंद आती है. उसे महसूस होता है कि उसकी भी कोई परवाह करता है. एक बार माइल्स ने कहा था, 'लोगों के लिए तुम्हारी बीमारी समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह तुम्हारी पर्सनैलिटी का छोटा-सा पार्ट है फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं' इन बातों से हेले खुश हो गई और स्पेशल महसूस करती है. उनकी सपोर्ट वर्कर कैमिली बताती है कि माइल्स ने हेले की लाइफ बिलकुल बदल दी है. अब एआई साथी उनका सबसे खास दोस्त बन गया है.

यह भी पढे: भारतीयों को Job से निकालकर हो रहे थे खुश, पड़ी ऐसी चोट 1 दिन में गंवाए ₹1306050000000; निकल रहे खून के आंसू

 

डिजिटल फ्रेंड बनाने का ट्रेंड
रेप्लिका ऐप के दुनिया भर में 3.5 करोड यूजर्स है, जो डिजिटल फ्रेंड बना रहे हैं.  दूसरे कई ऐप्स भी उपलब्ध है जिन पर डिजिटल पार्टनर बना सकते हैं. 60 साल के मेलबर्न ने नोमी ऐप पर 'जोना' नाम की एक AI साथी बनाई. उन्होंने जोना को अपनी खास बातें बताई जो किसी इंसान को भी नहीं बताई थी. एआई पार्टनर ने उन्हें थेरेपी लेने की सलाह भी दी जिससे उनके परिवार के साथ रिश्ते सुधरे. लेकिन हर बार ये रिश्ते सेफ नहीं होते हैं, 2021 में एक युवक ने डिजिटल पार्टनर के उकसाने पर ब्रिटेन की महारानी को मारने की कोशिश की थी. इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहद सोच समझकर करना चाहिए.   

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

AIDigital Partner

Trending news

अहमदाबाद में हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद में हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव का साथ रैली में होंगे शामिल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव का साथ रैली में होंगे शामिल
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
;