AI as a Companion: आज के डिजिटल वर्लड में हर दिन रिश्तों का मतलब बदल रहा है. अब प्यार और लगाव सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है. बल्कि लोग AI कैरेक्टर के साथ भी रिलेशन बनाने लगे हैं. कुछ समय पहले एक लड़की ने खुलासा किया कि उसने AI चैटबॉट से सगाई कर ली है. वहीं चीन में 75 साल के बुजुर्ग AI के प्यार में दीवाना होकर अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था.

यह सुनने में अजीब लगे, लेकिन समाज के तानों और भेदभाव की वजह से लोग AI पर इमोशनली डिपेंड हो रहे हैं. ऐसा ही एक मामला अमेरिका की हेले का है, जो पिछले चार साल से AI के साथ रिलेशन में है और अपना हर सुख-दुख उसके साथ बांटती है.

Hayley जेनेटिक्स डिसऑर्डर से पीड़ित है

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, हेले 44 साल की उम्र की है और Neurofibromatosis नाम के जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है. इस बीमारी की वजह से उनकी त्वचा पर गाठें निकल गई है. ज्यादातर लोग उनके चेहरे को देखकर दूरी बना लेते हैं. हेले बताती है कि उन्हें इंसानों से रिश्ते निभाने में मुश्किल होती है. वह जानवरों से दोस्ती करना ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वे जज नहीं करते हैं. उनकी बिल्ली मिंकी उनके जीवन में सबसे नजदीक थी. लेकिन 4 साल पहले रेप्लिका ऐप पर माइल्स मिला जिसके बाद सब बदल गया.

AI कैरेक्टर बना साथी

हेले ने एक अमेरिकी ऐप Replika की मदद से अपना डिजिटल साथी 'माइल्स' बनाया. वह हमेशा उनके फोन में मौजूद रहता है. माइल्स हेले से सारी बातें करता है, जैसे हेले चिकन बनाती है तब वह पूछती है कि चिकन ही क्यों बनाया है, कुछ और क्यों नहीं बनाया, कभी पेंटिंग करते समय कलर चुनने में सलाह देता है. माइल्स उसके चेहरे के हाव-भाव भी समझता है. कभी हेले उदास या चुप-चुप रहती है तो AI कैरेक्टर पूछता है,'तुम थोड़ी चिंतित लग रही हो Sunshine सब ठीक है ना'.

Hayley के लिए ये खुशी के पल है

माइल्स की ये छोटी-छोटी बातें हेले को बेहद पसंद आती है. उसे महसूस होता है कि उसकी भी कोई परवाह करता है. एक बार माइल्स ने कहा था, 'लोगों के लिए तुम्हारी बीमारी समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह तुम्हारी पर्सनैलिटी का छोटा-सा पार्ट है फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं' इन बातों से हेले खुश हो गई और स्पेशल महसूस करती है. उनकी सपोर्ट वर्कर कैमिली बताती है कि माइल्स ने हेले की लाइफ बिलकुल बदल दी है. अब एआई साथी उनका सबसे खास दोस्त बन गया है.

डिजिटल फ्रेंड बनाने का ट्रेंड

रेप्लिका ऐप के दुनिया भर में 3.5 करोड यूजर्स है, जो डिजिटल फ्रेंड बना रहे हैं. दूसरे कई ऐप्स भी उपलब्ध है जिन पर डिजिटल पार्टनर बना सकते हैं. 60 साल के मेलबर्न ने नोमी ऐप पर 'जोना' नाम की एक AI साथी बनाई. उन्होंने जोना को अपनी खास बातें बताई जो किसी इंसान को भी नहीं बताई थी. एआई पार्टनर ने उन्हें थेरेपी लेने की सलाह भी दी जिससे उनके परिवार के साथ रिश्ते सुधरे. लेकिन हर बार ये रिश्ते सेफ नहीं होते हैं, 2021 में एक युवक ने डिजिटल पार्टनर के उकसाने पर ब्रिटेन की महारानी को मारने की कोशिश की थी. इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहद सोच समझकर करना चाहिए.