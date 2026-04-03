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Hindi Newsटेक3 लड़के और 2 लड़कियों के 48 आपत्तिजनक वीडियो वायरल, मचा हड़कंप! लोगों के फोन पर किए जा रहे सेंड, सामने आया ये खतरा

3 लड़के और 2 लड़कियों के 48 आपत्तिजनक वीडियो वायरल, मचा हड़कंप! लोगों के फोन पर किए जा रहे सेंड, सामने आया ये 'खतरा'

Agra Viral Video Alert:  इंटरनेट ने दुनिया को भले ही मुट्ठी में कर दिया है लेकिन इसकी असीमित शक्ति भी उतनी ही खतरनाक भी है. जहां एक क्लिक पर ज्ञान और आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाता है तो वहीं एक छोटी सी गलती किसी कि प्राइवेट लाइफ को तबाह कर सकती है. कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है यूपी के आगरा से, जहां 5 नाबालिकों के 48 आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गए हैं. अगर आपके भी ऐसे ही कोई वीडियो आए तो सावधान हो जाइए, नहीं तो...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 03, 2026, 12:15 PM IST
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3 लड़के और 2 लड़कियों के 48 आपत्तिजनक वीडियो वायरल, मचा हड़कंप! लोगों के फोन पर किए जा रहे सेंड, सामने आया ये 'खतरा'

Agra Viral Video Alert: आज के इस डिजिटल युग में एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है. डिजिटल दुनिया में एक गलत क्लिक जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है. इसकी खौफनाक तस्वीर तब सामने आई जब आगरा के 5 नाबालिग बच्चों से जुड़े 48 आपत्तिजनक वीडियो अचानक वायरल हो गए. जो गांव शांत था आज वहां भारी तनाव है और पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है. जो वीडियो महीनों से दबे हुए थे वे लापरवाही या किसी साजिश के चलते अब लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच रहे हैं. अगर आपके पास भी इस तरह का कुछ वीडियो या फिर वीडिया का लिंक आए तो सावधान हो जाइए. 

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए 48 वीडियो लगभग तीन महीने पहले सूट किए गए थे, लेकिन 31 मार्च को अचानक वायरल होने लगे. वीडियो में शामिल सभी की उम्र 14 से 17 साल के बीच की है. यह वीडियो उस समय वायरल हुआ जब इलाके में ऐतिहासिक श्रीराम मेला चल रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. छानबीन में सामने आया है कि लड़कियां हिंदू और लड़कों में एक मुस्लिम है.

आरोपी ने कही ये बात 

पुलिस की पूछताछ में एक आरोपी ने अपना बचाव करते हुए यह कहा कि उसने अपना पुराना फोन बेच दिया और शायद उसी के जरिए वीडियो लीक हुए हैं. हालांकि, पीड़ित परिवारों ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है. परिवारों का आरोप है कि यह बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की एक चाल है. आगरा के डीसीपी आदित्य सिंह ने मामले की कमान खुद संभाल ली है. साइबर सेल को उन सभी IP एड्रेस और सोशल मीडिया लिंक को ट्रेस करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां से ये वीडियो पहली बार शेयर किए गए थे.

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पुलिस ने दी ये चेतावनी

पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन वीडियो को फॉरवर्ड या शेयर करता पाया गया तो उस पर IT एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. वीडियो में शामिल सभी बच्चे नाबालिग हैं इसलिए पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि वे समझदारी दिखाएं और वीडियो को शेयर न करें.

(ये भी पढ़ेंः आप भी बार-बार चेक करते हैं दूसरों का ऑनलाइन स्टेटस? WhatsApp ला रहा धांसू फीचर!)

साइबर फ्रॉड का भी खतरा

इन सबके साथ ही ऐसे मौके के तलाश में साइबर फ्रॉड करने वाले लोग भी होते हैं. अक्सर हैकर्स या अपराधी ऐसे फेक कंटेंट का इस्तेमाल कर खतरनाक मैलवेयर स्पैम आप फोन में भेज देते हैं, फिर जैसे ही आप मैसेज में आए लिंक पर क्लिक करते हैं आपके फोन का कंट्रोल हैकर्स के पास पहुंच जाता है. ऐसे में सावधानी ही आपको इन खतरों से बचा सकती है. अगर आपके पास कहीं से भी इस तरह के वीडियो या फिर वीडियो के लिंक आए तो क्लिक करने से पहले जरूर सोचिएगा, आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है. 

(ये भी पढ़ेंः NASA के मून मिशन में एक और समस्या, चांद की दूरी तय कर रहे एस्ट्रोनॉट्स का ईमेल खराब)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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