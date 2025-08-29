ChatGPT के 5 Tools, जिससे Boss रख सकता है कर्मचारियों पर नजर; Microsoft CEO ने खोले राज

ChatGPT Employee Tracking: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से दुनियाभर में काम करने का तरीका बदल रहा है. आज के समय में AI सिर्फ सवालों के जवाब देने या रिपोर्ट बनाने तक सीमित नहीं रह गया है. अब यह कंपनियों में बड़े फैसले लेने और काम की ट्रैकिंग का अहम हिस्सा बन रहा है. माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने हाल ही में बताया कि वह GPT-5 को Microsoft 365 Copilot में कैसे यूज कर रहे हैं. Microsoft के सीईओ नडेला के अनुसार GPT-5 न सिर्फ समय बचाता है, बल्कि यह उनके लिए एक सच्चा वर्क पार्टनर बन चुका है. उन्होंने 5 ऐसे खास तरीके बताए हैं, जिनसे बॉस अपने कर्मचारियों का काम पहले से ज्यादा आसानी और स्मार्ट तरीके से ट्रैक कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है वो तरीके...

मीटिंग से पहले ही सामने वाले की सोच जान जानना भले ही आपको नामुमकिन लगता हो लेकिन नडेला ऐसा कर लेते हैं. माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला GPT-5 से अपनी पिछली बातचीत और मेल स्कैन करवाते हैं. इसके बाद AI यह अनुमान लगा लेता है कि सामने वाला किस मुद्दे पर बात करने वाला है. इसका फायदा यह होता है कि मीटिंग में पहले से ही बड़ी बातें और सवाल पता चल जाते हैं. इससे यह फायदा होता है कि नडेला हर चर्चा के लिए पहले से ही तैयार होते हैं.

नडेला के 5 GPT-5 प्रॉम्प्ट्स

तुरंत मिलती है प्रोजेक्ट अपडेट

अब प्रोजेक्ट की अपडेट्स के लिए अलग-अलग ईमेल या चैट चेक करने की जरूरत नहीं. सत्य नडेला बताते हैं कि GPT-5 खुद ही ईमेल, चैट और मीटिंग्स से सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है और उसे एक रिपोर्ट के रूप में सामने रख देता है. इसमें KPI, रिस्क, उपलब्धियां और संभावित मुश्किल सवाल भी शामिल होता है. यानी एआई की सहायता से नडेला को बिना मेहनत किए पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाती है.

बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च में भी मिलती है मदद

सत्य नडेला बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च के समय भी एआई की सहायता लेते हैं. AI से सत्य नडेला का सबसे सीधा सवाल होता है क्या हम सही ट्रैक पर हैं? इसका जवाब GPT-5 तुरंत दे देता है. यह इंजीनियरिंग प्रोग्रेस, रिजल्ट और संभावित खतरों की जांच करता है और सफलता के चांस को बढ़ा देता है. यानी लंबी-चौड़ी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक नजर में स्थिति साफ हो जाती है.



समय पर नजर रखना

सत्य नडेला यह भी देखते हैं कि उनका समय सही कहीं गलत जगह तो नहीं खर्च हो रहा. इसके लिए वे GPT-5 से अपने कैलेंडर और ईमेल का एनालिसिस करवाते हैं. AI यह बताता है कि उनका कितना समय किस प्रोजेक्ट पर खर्च हो रहा है और उसे प्रतिशत के हिसाब से अलग-अलग हिस्सों में बांट देता है. इससे नडेला को साफ पता चल जाता है कि उनका समय सही दिशा में जा रहा है या नहीं.

मीटिंग की तैयारी हुई आसान

किसी बड़ी और जरूरी मीटिंग से पहले सत्य नडेला GPT-5 की मदद से पूरी तैयारी कर लेते हैं. वह किसी खास ईमेल को AI से रिव्यू करवाते हैं, जो उसे पिछली टीम मीटिंग की बातों से जोड़ देता है. इससे नडेला को पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाता है और वे मीटिंग में आने वाले किसी भी मुश्किल सवाल के लिए तैयार रहते हैं.

