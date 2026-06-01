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Hindi Newsटेककरंट, शॉर्ट सर्किट और भयंकर आग! वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते वक्त भूलकर भी नजरअंदाज न करें ये 5 चीजें

करंट, शॉर्ट सर्किट और भयंकर आग! वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते वक्त भूलकर भी नजरअंदाज न करें ये 5 चीजें

वॉशिंग मशीन में होने वाली 5 ऐसी गंभीर खराबियां जो करंट, आग और शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती हैं. जानिए इन समस्याओं के लक्षण, उनको ठीक करने का खर्च और सुरक्षित रहने के आसान घरेलू उपाय.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jun 01, 2026, 06:56 AM IST
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वॉशिंग मशीन की बॉडी को छूने पर झनझनाहट महसूस होती है, तो इसे बिल्कुल भी सामान्य न मानें.
वॉशिंग मशीन की बॉडी को छूने पर झनझनाहट महसूस होती है, तो इसे बिल्कुल भी सामान्य न मानें.

भारतीय घरों में वॉशिंग मशीन एक ऐसा जरूरी और आम अप्लाइंस बन चुका है जिसका इस्तेमाल लगभग हर दिन किया जाता है. लेकिन लगातार इस्तेमाल होने के बावजूद, हम अक्सर इसकी छोटी-मोटी दिक्कतों और शुरुआती चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं. क्या आप जानते हैं कि मशीन से आने वाली हल्की सी आवाज, पानी की कुछ बूंदों का रिसाव या छूने पर लगने वाला मामूली सा झटका आगे चलकर किसी बड़े हादसे का रूप ले सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन छोटी कमियों को अनदेखा करने से न सिर्फ आपका भारी-भरकम आर्थिक नुकसान हो सकता है, बल्कि यह करंट लगने या घर में आग लगने जैसी जानलेवा स्थिति भी पैदा कर सकता है. आइए जानते हैं वॉशिंग मशीन से जुड़ी ऐसी ही 5 गंभीर खराबियों के बारे में जिन्हें आपको तुरंत ठीक कराना चाहिए.

मशीन को छूते ही हल्का करंट या झटका लगना

अगर आपको अपनी वॉशिंग मशीन की बॉडी को छूने पर कभी भी हल्का सा करंट या झनझनाहट महसूस होती है, तो इसे बिल्कुल भी सामान्य न मानें. यह एक बेहद खतरनाक संकेत है जो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि या तो आपके घर की अर्थिंग (Earthing) खराब है, या फिर मशीन के अंदरूनी तार कट चुके हैं. कई बार अंदरूनी लीकेज के कारण पानी बिजली के तारों तक पहुंच जाता है जिससे करंट पूरी बॉडी में फैलने लगता है. घर में मौजूद छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बेहद घातक साबित हो सकती है. इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले घर की अर्थिंग चेक कराएं और खराब तारों को बदलवाएं. इस समस्या को दूर करने का रिपेयरिंग खर्च आमतौर पर ₹500 से ₹2,500 के बीच आता है.

मशीन से जलने या प्लास्टिक पिघलने की बदबू आना

कपड़े धोते समय अगर अचानक वॉशिंग मशीन से किसी चीज के जलने या प्लास्टिक के पिघलने की तेज बदबू आने लगे, तो मशीन को उसी सेकेंड बंद कर दें. यह इस बात का साफ इशारा है कि मशीन की मोटर जरूरत से ज्यादा गर्म (Overheat) हो रही है, या फिर उसके अंदरूनी तार और कैपेसिटर आपस में शॉर्ट होकर पिघल रहे हैं. कई बार बेल्ट के बहुत ज्यादा रगड़ खाने से भी ऐसी बदबू आती है. इस चेतावनी को नजरअंदाज करने का सीधा मतलब है कि आप एक बड़े इलेक्ट्रिकल फायर यानी आग लगने के खतरे को न्योता दे रहे हैं. ऐसी स्थिति में खुद इंजीनियर बनने के बजाय तुरंत किसी सर्टिफाइड टेक्नीशियन को बुलाएं. इसे ठीक कराने का खर्च करीब ₹1,000 से ₹5,000 तक जा सकता है.

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मशीन के आसपास या नीचे से पानी का रिसाव होना

अक्सर लोग वॉशिंग मशीन के नीचे जमा होने वाले पानी को मामूली समझकर पोंछ देते हैं, लेकिन यह पानी का रिसाव (Water Leakage) बेहद खतरनाक हो सकता है. यह समस्या इनलेट या आउटलेट पाइप के फटने, कनेक्शंस के ढीले होने या डोर सील के खराब होने से होती है. फर्श पर फैला यह पानी दीवारों में नमी पैदा करता है और अगर यह पानी बिजली के बोर्ड या प्लग तक पहुंच जाए, तो पूरे घर के अप्लायंसेज में शॉर्ट सर्किट करा सकता है. जैसे ही आपको लीकेज दिखे, तुरंत खराब हो चुके पाइप या रबर सील को बदलवा लें. इस काम में ज्यादा खर्च नहीं आता और यह महज ₹300 से ₹2,000 के भीतर ठीक हो जाता है.

बहुत तेज आवाज होना या मशीन का अपनी जगह से कूदना

सपिन (Spin) मोड पर चलते समय अगर आपकी वॉशिंग मशीन बहुत तेज और अजीब आवाजें निकालती है या अपनी जगह से जोर-जोर से हिलने लगती है, तो समझ लें कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है. हालांकि 90 प्रतिशत मामलों में यह मशीन के अंदर कपड़ों का संतुलन बिगड़ने (Unbalanced Load) से होता है, लेकिन अगर यह हमेशा हो रहा है तो इसका मतलब है कि मशीन के शॉक एब्जॉर्बर (Shock Absorbers) या ड्रम के बेयरिंग पूरी तरह टूट चुके हैं. लगातार ऐसे ही मशीन चलाने से उसके बाकी के अंदरूनी पार्ट्स भी पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे और मशीन पूरी तरह कबाड़ हो जाएगी. इसके सस्पेंशन पार्ट्स को रबर प्रोटेक्शन के साथ बदलवाने का खर्च ₹800 से ₹4,000 के बीच आता है.

मशीन चालू करते ही घर की बिजली गुल या MCB का ट्रिप होना

जब भी आप वॉशिंग मशीन का प्लग ऑन करते हैं और अचानक आपके घर की एमसीबी (MCB) नीचे गिर जाती है या लाइट कट जाती है, तो बार-बार स्विच को ऊपर उठाकर किस्मत न आजमाएं. इसका मतलब है कि वाशिंग मशीन के अंदर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो चुका है, या फिर उसका हीटिंग एलिमेंट पूरी तरह डेड हो चुका है. ऐसी हालत में दोबारा पावर ऑन करना घर की पूरी वायरिंग को फूंक सकता है. तुरंत प्लग को बाहर निकालें और प्रोफेशनल मैकेनिक की मदद लें. इस बड़ी खराबी को दुरुस्त करने का खर्च ₹1,500 से ₹6,000 तक हो सकता है.

दुर्घटना से बचने के लिए अपनाएं ये 6 सेफ्टी चेकलिस्ट

- हर 6 से 12 महीने के भीतर अपनी वॉशिंग मशीन की प्रोफेशनल सर्विसिंग जरूर करवाएं.
- ड्रम के अंदर उसकी क्षमता से ज्यादा कपड़े (Overload) कभी मत भरें.
- मशीन को हमेशा एक डेडिकेटेड सॉकेट में ही प्लग करें जिसमें प्रॉपर अर्थिंग की सुविधा हो.
- जिस जगह पर मशीन रखी है, उस एरिया को हमेशा सूखा रखें और पानी जमा न होने दें.
- अगर मशीन का पावर कॉर्ड या प्लग थोड़ा भी कट-फट गया है, तो उसे तुरंत बदलें.
- मशीन को चालू करके कभी भी लंबे समय के लिए घर से बाहर या बिना निगरानी के न छोड़ें.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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