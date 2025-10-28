ChatGPT के 5 छिपे हुए फीचर खोल देंगे आपकी आंखें, अब घंटों का काम होगा मिनटों में

ChatGPT Hidden Features: ChatGPT अब सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, बल्कि एक फुल-फ्लेज्ड AI असिस्टेंट बन चुका है. बॉस को ईमेल भेजने से लेकर मुश्किल सवालों का हल ढूंढने तक, यह हर फील्ड में काम आ रहा है. लेकिन ज्यादातर यूजर्स इसकी असली ताकत को नहीं जानते है. आज हम आपको ChatGPT के ऐसे 5 हिडन फीचर्स बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आपका काम मिनटों में हो जाएगा.

क्या ChatGPT हमारी असली दुनिया को देख सकता है?

जी हां, ये सबसे यूनिक फीचर है. अब ChatGPT आपके फोन के कैमरे से यह समझ सकता है कि आपके आसपास क्या है. अगर आपको किसी पौधे, प्रोडक्ट या डिवाइस के बारे में जानना है, तो एडवांस्ड वॉइस मोड में जाएं और कैमरा आइकन पर क्लिक करें. चैटजीपीटी कैमरे में दिखने वाली चीज को पहचान कर उसकी पूरी जानकारी और उससे जुड़े सवालों के जवाब दे सकता है.

ChatGPT के साथ स्क्रीन शेयरिंग

अगर आप फोन में किसी फीचर या सेटिंग को लेकर अटके हुए हैं, तो आप सीधे अपनी स्क्रीन शेयर करके ChatGPT से रियल-टाइम मदद ले सकते हैं. इसके लिए ChatGPT ऐप खोलें, ऊपर दिख रहे तीन डॉट्स (...) पर क्लिक करें. आपको 'शेयर स्क्रीन' का ऑप्शन दिख जाएगा.

AI फोटो और वीडियो क्रिएशन

अब आपको AI इमेज या वीडियो बनाने के लिए किसी और ऐप की जरूरत नहीं है. ChatGPT ऐप में बिल्ट-इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप शानदार इमेज जनरेट कर सकते हैं. अगर आपको एकदम असली जैसे दिखने वाले वीडियो बनाने हैं, तो इसके लिए Sora जैसे एडवांस्ड टूल को भी यूज किया जा सकता है.

प्राइवेट बातें अब रहेंगे प्राइवेट

टेंपरेरी चैट मोड एकदम वेब ब्राउजर के इनकोग्निटो मोड की तरह काम करता है. इस मोड को एक्टिवेट करने के बाद आप जो भी बात करेंगे, वह न तो सेव की जाएगी और न ही उसका इस्तेमाल ChatGPT की ट्रेनिंग के लिए होगा. यह उन बातचीत के लिए बेहतरीन है जो सेंसेटिव हैं और जिन्हें आप किसी के साथ शेयर करना सही नहीं समझते है.

एडवांस्ड वॉइस मोड

यो फीचर पिछले फीचर में जुड़ा है, इसे पांचवा फीचर मानते हैं. अब ChatGPT सिर्फ टाइपिंग तक सीमित नहीं है. एडवांस्ड वॉइस मोड के जरिए आप बोलकर तेजी से कमांड दे सकते हैं और जवाब सुन सकते हैं, जिससे यह एक रियल AI असिस्टेंट जैसा एक्सपीरियंस देता है.