55 इंच Smart TV खरीदने का सुनहरा मौका, Samsung से लेकर Sony तक दे रहें बंपर डिस्काउंट

Amazon-Flipkart Sale: त्योहारों का सीजन बस नजदीक आ ही गया है और साथ ही अमेजन-फ्लिपकार्ट पर साल की सबसे धमाकेदार सेल शुरू होने जा रही है. दोनों ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शानदार सेल 23 सितंबर से शुरू होने वाली है. आपको बता दें कि सेल से पहले ही 55 इंच के स्मार्ट टीवी पर बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहे हैं. साथ ही कुछ टीवी पर तगड़े बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं. इस सेल में LG, Sony, Samsung और Xiaomi जैसे ब्रांडेड स्मार्ट टीवी को भी शामिल किया गया है. चलिए डिटेल में जानते हैं.....

Sony Bravia 2 55 inch HD (4K) LED Smart Google TV

अमेजन फ्लिपकार्ट सेल में इस स्मार्ट टीवी की कीमत करीब 1 लाख से घटकर 57,990 रुपये रह गई है. साथ ही UPI से पेमेंट करने पर 1000 रुपये का डिस्काउंट और Flipkart Axis बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4000 रुपये तक का अतिरिक्त छूट मिल रही है.

Samsung Crystal 4K Vision Pro 55 inch Ultra HD (4K) LED Smart Tizen TV

सैंमसंग के इस स्मार्ट टीवी की कीमत 66,000 रुपये से घटकर 42,490 रुपये हो गई है. इस टीवी पर भी आपको Flipkart Axis और SBI बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 4000 रुपये की छूट मिलेगी. इन डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ उठाकर टीवी को सस्ते में खरीदने का यह शानदार मौका हाथ से न जाने दें.



Xiaomi By Mi FX Series 55 inch Ultra HD (4K) LED Smart Fire TV

अपकमिंग सेल में Xiaomi के इस स्मार्ट टीवी पर बेहतरीन छूट मिल रही है. टीवी का मार्केट प्राइस 54,999 रुपये है, लेकिन अमेजन- फ्लिपकार्ट में केवल 34,999 रुपये में खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है. इसके अलावा आपको शानदार बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे और Flipkart SBI बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4000 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है. साथ ही फ्लिपकार्ट Axis बैंक क्रेडिट कार्ड पर भी अतिरिक्त छूट मिल रही है.

LG AI TV UA8200 55 inch Ultra HD (4K) LED

एलजी के इस स्मार्ट टीवी में कई AI फीचर्स भी शामिल है. वैसे तो टीवी की कीमत 71,000 रुपये है लेकिन सेल में यह केवल 44,990 रुपये में खरीदी जा सकता है. साथ ही आपको बैंक ऑफर्स का फायदा भी मिल रहा है. इस स्मार्ट टीवी पर क्रेडिट कार्ड पर 4000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट पा सकते हैं. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर्स से आपको 8,590 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है.

Realme TechLife CineSonic 55 inch Ultra HD (4K) LED

30,000 रुपये की रेंज में यह 55 इंच का 4K स्मार्ट टीवी एक बेहतरीन ऑप्शन है. जिसकी कीमत सिर्फ 28,999 रुपये हैं. Flipkart Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. साथ ही एक्सचेंज ऑफर में 8,590 रुपये तक का ऑफर मिल रहा है. जिसका इस्तेमाल कर टीवी की कीमत और भी कम हो जाएगी.