गूगल मैप के गड़बड़ रूट के कारण घने जंगल में फंसे 5 लोग, फिर आगे जो हुआ....

Google Wrong Route: अधिकतर लोग गूगल मैप का इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार ठीक जगह पर पहुंचने के लिए करते हैं, लेकिन कभी-कभी ये हमें गलत स्थान पर खड़ा कर देता है. ये कोई पहली बार नहीं है, जब गूगल मैप ने गलत जगह पर छोड़ दिया हो, आपको बता दें एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें गुजरात के नर्मदा जिले में ट्रेकिंग करने गए 5 लोग जंगलों में भटक गए, लगभग 4 घंटे से ज्यादा जंगल में भटक गए थे. उनमें से एक युवक ने अपनी मां को फोन करके सारी बातें बताई और ये सब जानने के बाद उन्होने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके सारी चीजें लिखकर मदद की मांग की, आइए आपको बताते हैं फिर आगे क्या हुआ.

आपको बता दें ये सभी लोग सुबह जरवानी गांव के भांगड़ा फलिया में अपनी बाइक को छोड़कर गूगल मैप की मदद से आगे का रास्ता तय करने का सोचा था फिर 2:30 बजे अपनी जगह पर पहुंचने के बाद अपना रास्ता भटक गए थे. घने जगंलों में रास्ता भटकने के बाद उनमें से एक ने अपनी मां को कॉल किया और फिर सारी चीजें बता डाली. ये सभी चीजों को सुनने के बाद उनकी मां ने ट्वीट करके बेटे के साथ-साथ और भी उनके साथियों को वापस लाने की मांग की थी फिर गुजरात सरकार के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सारी घटना की सूचना नर्मदा पुलिस को दी और फिर उनका पता लगाकर खोज चालू हो गई. गुजरात पुलिस की जीपी-स्मैश टीम ने उन लोगों का पता लगाकर सभी लोगों को ढंढू लिया गया. उन सभी छात्रों ने गुजरात पुलिस और उनकी मदद करने वाले लोगों को धन्यवाद किया. अगर ज्यादा रात हो जाती या मोबाइल नेटवर्क चला जाता तो खोज पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. सभी छात्रों ने साथ ही साथ गुजरात पुलिस समेत पूरी टीम का आभार किया.

