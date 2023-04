AC से निकलने वाला पानी जा रहा है नाली में? इन 5 तरीकों से कर सकते हैं इस्तेमाल, टंकी रहेगी फुल

How To Use AC Condensate Water: क्या आपको पता है कि एसी के पानी का इस्तेमाल कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है और घर के पानी को बचाया जा सकता है. आइए जानते हैं एसी के पानी किन उपयोगों में लाया जा सकता है.