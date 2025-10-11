थिएटर जैसा मजा अब घर पर, 50 इंच स्मार्ट TV पर तगड़ा डिस्काउंट, कीमत बस इतनी कि तुरंत खरीद लेंगे!

50 Inch Smart TV Under Budget: फ्लिमें, क्रिकेट या वेब सीरीज देखने का असली मजा बड़े 50 इंच टीवी पर ही आता है. इन स्मार्ट टीवी पर फेस्टिव सेल के दौरान बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप बजट फ्रेंडली रेंज में टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये डील्स आपके लिए फायदेमंद है.

यह भी पढ़ें: अब चश्मा पहने-पहने होगा UPI पेमेंट! Lenskart ला रहा है AI Smartglasses, बिना फोन-PIN के होगा सेकेंडों में पैसा ट्रांसफर

Add Zee News as a Preferred Source

GST कट और त्योहारों के चलते ये स्मार्ट टीवी सिर्फ 16,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं. आपको ऐसा शानदार मौका फिर नहीं मिलेगा. फीचर्स से भरपूर सस्ते और दमदार 50 इंच टीवी के बेस्ट ऑप्शन यहां देखें.

Realme 50 inch Ultra HD 4K LED Smart Android TV

50 इंच का किफायती और ब्रैंडेड रियलमी टीवी एक अच्छा ऑप्शन है. Flipkart पर यह स्मार्ट 4K टीवी मात्र 19,500 रुपये में मिल रहा है. SBI कार्ड पर 4000 रुपये तक का एक्स्ट्रा छूट भी शामिल है. यह बेहतरीन TV Dolby Vision और Atmos को सपोर्ट करता है. Realme के इस टीवी में 60Hz डिस्प्ले और 24W स्पीकर्स दिए गए है. साथ ही कंपनी की तरफ से 1 साल और पैनल पर दो साल की वारंटी भी मिलती है.

Xiaomi by Mi X Series 50 Inch Ultra HD LED Smart Android Tv

फ्लिपकार्ट दिवाली सेल से पहले ही Xiaomi का 50 इंच टीवी केवल 16,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. साथ ही SBI कार्ड से 4000 रुपये तक का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल सकता है. यह अल्ट्रा HD 4K TV Dolby Vision, Dolby Audio और HDR10 को सपोर्ट करता है. इसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट और शानदार 30W स्पीकर्स दिए गए हैं. इसके अलावा एक साल की और पैनल पर दो साल की वारंटी भी दी जाती है.

Croma Fire TV 50 inch

क्रोमा का यह 4K अल्ट्रा एचडी टीवी सिर्फ 22,894 रुपये में ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर पर मिल रहा है. HSBC बैंक की तरफ से 2000 का डिस्काउंट भी शामिल है. इसमें 60Hz डिस्प्ले, 3 HDMI, 2 USB पोर्ट और Wi-Fi सपोर्ट दिया गया है. इसके अलावा Dolby Atmos सपोर्ट करने वाले 20W स्पीकर्स के साथ बेहतरीन ऑडियो का एक्सपीरियंस मिलत है.

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन क्लास हो या 4K गेमिंग, घर के लिए कितना होना चाहिए आपके WiFi की स्पीड? यहां जानें हर सवाल का जवाब

Hisense 50 Inch E63N Series 4K Ultra HD Smart Google LED TV

Hisense का 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट टीवी Amazon पर 23,999 रुपये में मिल रहा है. इसके अलावा 2730 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर और एक्स्ट्रा 1000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है. इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट, 2 USB पोर्ट, 3 HDMI और 30W स्पीकर्स दिए गए हैं. Hisense इस स्मार्ट टीवी पर 1 साल की वारंटी और 1 साल की पैनल वारंटी भी दे रहा है.