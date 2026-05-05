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Hindi Newsटेकमिल गई मौत की गुफा: DNA टेस्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा, रातोंरात गायब हो गई थी पूरी सभ्यता!

मिल गई 'मौत की गुफा': DNA टेस्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा, रातोंरात गायब हो गई थी पूरी सभ्यता!

5000 Year Old Tomb DNA Test: इतिहासकारों को फ्रांस के पेरिस से एक ऐसा गुफा वाला मकबरा मिला है, जिसके राजों ने सबको हैरान कर दिया है. इस मकबरे के अवशेषों का जब DNA टेस्ट किया गया, तो 5,000 साल पुरानी एक पूरी सभ्यता के अचानक गायब होने के राज से पर्दा उठ गया. इस रिसर्च से न सिर्फ दो अलग-अलग कबीलों के अस्तित्व का पता चला, बल्कि यह भी संकेत मिले कि एक समय पर यहां रहने वाली पूरी आबादी अचानक खत्म हो गई थी. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 05, 2026, 01:30 PM IST
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मिल गई 'मौत की गुफा': DNA टेस्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा, रातोंरात गायब हो गई थी पूरी सभ्यता!

5000 Year Old Tomb DNA Test:  इतिहासकारों को एक ऐसी कामयाबी हाथ लगी है, जिसने सबको चौंका दिया है. फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास खुदाई के दौरान 5,000 साल पुराने रहस्यमयी मकबरा मिला है, जिसमें हैरान कर देने वाला खुलासे हुए हैं. पहली नजर में यह पत्थर का एक साधारण ढांचा दिखने वाला मकबरा था, लेकिन जब यहां मौजूद 132 लोगों के अवशेषों का DNA टेस्ट किया गया, तो जो सच सामने आया वह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं है.

इतिहासकारों ने फ्रांस की राजधानी पेरिस के बरी नाम के स्थान से एक ऐसी खोज की है, जिसने मानव इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है. करीब 5,000 साल पुराने एक विशाल पत्थर के मकबरे के रिसर्च से पता चला है कि यहां एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग कबीलों के लोगों को दफनाया गया था. हैरानी वाली बात तो यह है कि इन दोनों कबीलों के बीच कोई संबंध भी नहीं था, जिससे यह पता चलता है कि एक पूरी सभ्यता अचानक 'खत्म' हो गई और उसकी जगह दूसरे समूह ने ले ली.

DNA जांच से खुला राज

डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के ग्लोब इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स फ्रेडरिक वी. सीयर्सहोम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने इस मकबरे से मिले 132 लोगों के दांतों के DNA किए. जिसमें खुलासा हुआ कि 3000 ईसा पूर्व से पहले रहने वाला पहला समूह उत्तरी फ्रांस और जर्मनी के किसान समूहों का था. वहीं कुछ समय के बाद जिस दूसरे समूह ने इस मकबरे का इस्तेमाल किया, उनका संबंध दक्षिणी फ्रांस और इबेरिया आज के समय का स्पेन और पुर्तगाल से था. सीयर्सहोम के मुताबिक दोनों कबीलों के बीच एक स्पष्ट जेनेटिक ब्रेक देखा गया है.

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कैसे हुआ पहली सभ्यता का विनाश?

वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर पहला कबूलों का समूह गया कहां? हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, लेकिन मकबरे की बनावट और वहां मिले अवशेष कई डरावनी थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं.

वैज्ञानिकों को अवशेषों में प्लेग का बैक्टीरिया और रिलैप्सिंग फीवर का बैक्टीरिया के अंश मिले हैं. हालांकि ये बैक्टीरिया इतने ज्यादा खतरनाक नहीं थे कि इन्हें अकेले विनाश का कारण माना जा सके, लेकिन यह पुष्टि जरूर करते हैं कि उस समय समाज में घातक बीमारियां फैली हुई थीं.

पहले कबीलों के समूह के अवशेषों में बच्चों और युवाओं की संख्या असामान्य रूप से बहुत ज्यादा है. यह इस बात का संकेत है कि उस समय समुदाय किसी बड़ी आपदा, जैसे युद्ध, अकाल या महामारी जैसी समस्या का शिकार हुआ होगा.

रिसर्च में पता चला कि जब इन दोनों समूहों के बीच का समय बीता, तब पेरिस बेसिन के आसपास के जंगलों ने फिर से उगना शुरू कर दिया था. इसका सीधा मतलब है कि खेती बंद हो गई थी और जमीन खाली पड़ी थी, जो किसी बड़े सामाजिक पतन की तरफ इशारा कता है.

(ये भी पढ़ेंः जबड़ा इंसान का, तार सोने के! 500 साल पुरानी कब्र से मिला डेंटल इम्पालंट का बड़ा राज)

एक और दिलचस्प बात आई सामने

इस रिसर्च में एक और दिलचस्प बात सामने आई. पहले कबीलों के समूह के 72 में से 55 लोग अपने किसी करीबी या रिश्तेदार के पास दफनाए गए थे, जो एक मजबूत पारिवारिक बंधन की तरफ इशारा करता है. लेकिन दूसरे समूह में यह संख्या घटकर सिर्फ 21 रह गई और वहां एक ही पुरुष वंश का दबदबा दिखने लगा.

यह खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि आज से 5,000 साल पहले एक सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई थी और सालों बाद एक नए समूह ने उनकी जमीन और उनके पवित्र स्थानों पर कब्जा कर लिया था. 

(ये भी पढे़ंः 9 करोड़ साल बाद कब्र से बाहर आया चुकारोसॉरस, हड्डियां इतनी भारी कि ले जा रहा ट्रक...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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