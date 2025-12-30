Advertisement
trendingNow13058292
Hindi Newsटेक55-इंच का Smart TV आज खरीदें सबसे सस्ते में! Sony, TCL, Realme पर धुआंधार डिस्काउंट, यहां देखें Price List

55-इंच का Smart TV आज खरीदें सबसे सस्ते में! Sony, TCL, Realme पर धुआंधार डिस्काउंट, यहां देखें Price List

Smart TV Deals in Flipkart: क्या आप एक शानदार बजट फ्रेंडली स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं? तो हमने यहां आपके लिए फ्लिपकार्ट पर हैवी डिस्काउंट के बाद कम कीमत मिलने वाले स्मार्ट टीवी की लिस्ट तैयार की है. दमदार पिक्चर और साउंड क्वालिटी वाली यह स्मार्ट टीवी कई मायनों में खास है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

55-इंच का Smart TV आज खरीदें सबसे सस्ते में! Sony, TCL, Realme पर धुआंधार डिस्काउंट, यहां देखें Price List

Smart TV Deals in Flipkart: नए साल में अगर आप कम कीमत में 55 इंच वाली स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, तो यह आपके लिए यह शानदार मौका है. अभी आप 32 इंच के मॉडल की कीमत में अपने लिए 55 इंच वाला स्मार्ट टीवी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं. यह प्राइस ड्रॉप इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें नए साल में बढ़ने की आशंका को देखते हुए किया गया है. ऐसे में आप अपने बजट में बढ़िया ऑडियो-विजुअल एक्सपीरियंस और बड़ी स्क्रीन वाली टीवी खरीद सकते हैं. इनमें आपको हाई क्वालिटी वीडियो एक्सपीरियंस के साथ एचडीआर, डॉल्बी विजन और एआई इंटीग्रेटेडे जैसे स्मार्ट फीचर्स मिल जाते है. यह स्मार्ट टीवी औपको घर में थियेटर जैसा एक्सपीरिंयस देती है. यहां हम आपको सोनी, टीसीएल और रियलमी जैसे बड़े ब्रांड की स्मार्ट टीवी में मिल रहें डिस्काउंट ऑफर्स की डिटेल्स दे रहे हैं.   

Sony Bravia 55-Inch LED स्मार्ट टीवी
Sony ब्रांड की यह स्मार्ट टीवी आपको मूवी और गेमिंग के लिए बेहद इमर्सिव अनुभव देती है. इस टीवी को Flipkart पर 91,900 रुपये कीमत में लिस्ट किया गया था. 36 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद अब इसकी कीमत मात्र 57,990 रुपये रह गई हैं. बैंक डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स के साथ इसकी कीमत और भी कम हो सकती है. यह टीवी आपके बजट में फिट होने के साथ बढ़िया ऑडियो-विजुअल एक्सपीरियंस और बड़ी स्क्रीन ऑफर करती है. इसमें आप अपने संदीदा ऐप्स या ओटीटी प्लेटफार्म को स्ट्रीम कर सकते हैं.   

यह भी पढ़ें:- क्या है Manus AI? क्यों खरीदा Mark Zuckerberg ने? बताया जाता है इंसानों का 'दुश्मन'

Add Zee News as a Preferred Source

TCL 55-Inch LED स्मार्ट टीवी
TCL कंपनी ने इस स्मार्ट टीवी को Flipkart पर 77,990 रुपये कीमत में लिस्ट किया था. अब 58 प्रतिशत छूट के बाद आप इसको मात्र 31,990 रुपये कीमत में अपना बना सकते है. बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ मिलने के बाद आप टीवी की खरीद में और भी बचत कर सकते हैं. इस स्मार्ट टीवी में आपको डॉल्बी ऑडियो, बड़ी मेमोरी, गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, HDMI 2.1, आई केयर और बेज़ल-फ्री मेटैलिक डिज़ाइन मिल जाता है. शानदार ब्राइटनेस वाली यह टीवी आपको देखने का बेहतर अनुभव देती है. यह टीवी यूजर्स के बीच काफी ज्यादा डिमांड में रहती है. इस स्मार्ट टीवी में आपको शानदार सराउंड साउंड क्वालिटी के साथ एचडी में मूवीज, वेब सीरीज, लाइव क्रिकेट और किसी भी शो को देखने का मजा मिलने वाला है.   

Realme TechLife 55-Inch QLED स्मार्ट टीवी
रियलमी ब्रांड की यह स्मार्ट टीवी 56 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद आपको महज 28,499 रुपये कीमत में मिलने वाली है. कंपनी ने इस टीवी को Flipkart पर 65,399 रुपये कीमत में लिस्ट किया था. इस क्यूएलईडी अल्ट्रा एचडी स्मार्ट गूगल टीवी में आपको टॉप पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है. इसमें आपको शानदार विजुअल एक्सपीरियंस के साथ दमदार ऑडियो और स्टाइलिश लुक भी मिल रहा है. यह टीवी बेहतर ब्राइटनेस और रंग एक्यूरेसी के साथ हाई क्वालिटी के वीडियो और साउंड आउटपुट के साथ आ रही है. इस टीवी में आपको MediaTek Quad-Core प्रोसेसर, 2GB रैम और 16GB का इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है. 

Foxsky 55-Inch QLED Ultra HD स्मार्ट टीवी
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर 74 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद आपको यह स्मार्ट टीवी मात्र 24,999 रुपये कीमत में मिल रही है. जबकि, फ्लिपकार्ट पर इस टीवी को 98,990 रुपये कीमत में लिस्ट किया गया था. बैंक और एक्सचेंज ऑफर के बाद आप इसकी खरीद पर और भी बचत कर सकते हैं. इसमें आपको 4K रिजॉल्यूशन, धाकड़ साउंड और कई अन्य फीचर्स मिल जाते है. इस टीवी में आप वेब ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकते है. इनमें आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी+हॉटस्टार और यूट्यूब जैसे फीचर्स मिल जाते हैं. 

यह भी पढ़ें:- 1 जनवरी से आ रही Bharat Taxi App! क्या Ola, Uber का होगा खेल खत्म?

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

55 inch LED Smart TVrealme tvTCL Smart TVSony Smart TV

Trending news

एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर
Ajit Pawar
एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर
बीएमसी चुनाव में एक और 'सेना' मैदान में, वोट बैंक कैसे बचाएंगे उद्धव और राज ठाकरे?
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव में एक और 'सेना' मैदान में, वोट बैंक कैसे बचाएंगे उद्धव और राज ठाकरे?
शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट
BMC Elections 2026
शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
History of Kaundinya
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
west bengal vidhan sabha chunav
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?