Amazon पर 5G फोन की मची लूट! ₹7000 के अंदर बेस्ट डील, 5000mAh की बैटरी भी, ऑफर्स देखकर यकीन नहीं होगा

5G Smartphone Under 7000: यह दमदार 5G स्मार्टफोन Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. अगर आप सस्ते दाम में 5G फोन खरीदना चाहते हैं, तो यह शानदार मौका हाथ से न जाने दें. आइए जानते हैं इस फोन में बारे में जो आपकी जेब भी खाली नहीं करेगा.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 21, 2025, 04:15 PM IST
Amazon Deals On 5G Smartphone: अगर आप सोचते है कि 5G फोन खरीदना जेब पर भारी पड़ेगा, तो अब आपकी सोच बदलने वाली है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Lava का एक दमदार 5G स्मार्टफोन अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है. यह शानदार डील Lava Bold N1 5G पर दी जा रही है, जिसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. आइए जानते हैं इस फोन पर मिल रही डील्स के बारे में.

Lava Bold N1 5G पर क्या डिस्काउंट मिल रहा है?

Lava Bold N1 5G का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट Amazon पर सिर्फ 6,999 रुपये में मिल रहा है, जबकि पहले इसकी कीमत 7,499 रुपये थी. अगर आप HDFC बैंक कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. 

इस बैंक ऑफर के बाद, इस फोन की कीमत घटकर सिर्फ 6,299 रुपये रह जाएगी. इसके साथ अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज ऑफर में देते हैं, तो 6,600 रुपये तक की अधिकतम छूट भी मिल सकती है.

Lava Bold N1 5G में क्या खास है?
Lava Bold N1 5G कम कीमत में शानदार फीचर्स देता है. इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.75 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है. स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर Unisoc T765 प्रोसेसर मिलता है और यह लेटेस्ट Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.

कैमरा और बैटरी कैसी है?

लावा के इस फोन में 13MP का AI कैमरा सेटअप दिया गया है. साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. पावर के लिए, इसमें 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. साथ में 5000mAh की दमदार बैटरी मिलती है. यह फोन 5G कनेक्टिविटी के अलावा धूल और नमी से बचाव के लिए IP54 रेटिंग के साथ आता है. Lava Bold N1 5G में वाई-फाई, ब्लूटूथ 4.2, USB टाइप-सी, OTG पोर्ट्स मिलते हैं.

