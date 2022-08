5G Plan: कैसा होगा 5G का प्लान, रिचार्च पर आएगा कितना खर्च? लॉन्चिंग के शोर के बीच जानिए इससे जुड़ी हर बात

What will be 5G plan: भारत में 5G सर्विस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. दो दिन पहले जियो ने दिवाली पर इसकी लॉन्चिंग की घोषणा की. इससे पहले एयरटेल (Airtel) और Vi भी इंडिया में 5G लॉन्च को लेकर ऐलान कर चुकी है. उम्मीद जताई जा रही है तीनों प्रमुख कंपनियां इस साल के अंत तक देश के प्रमुख शहरों में 5जी सर्विस लॉन्च कर देगी. 2023 तक इसके पूरे देश में शुरू होने का प्लान है. लॉन्चिंग के शोर के बीच एक अहम सवाल जो दबा हुआ है, वो है इसकी दरें. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी कीमत कितनी होगी. लोगों को इसके लिए महीने का कितना चार्ज देना होगा.

4G से ज्यादा अलग नही होगा प्लान

एक्सपर्ट बताते हैं कि क्योंकि 5G से इंटरनेट में और तेजी आएगी ऐसे में इसके अधिकतर प्लान भी डेटा पर ही फोकस करे वाले होंगे और प्लान काफी हद तक 4जी जैसे ही रह सकते हैं, लेकिन प्लान की कीमत 4जी की तुलना में ज्यादा हो सकती है. कॉलिगं चार्ज में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. वैसे अभी किसी कंपनी ने 5जी चार्ज को लेकर कुछ नहीं बताया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है अगले महीने तक कुछ हिंट मिल सके.

महंगा और यूजर बेस्ड हो सकता है प्लान

चर्चा ये भी है कि 5जी प्लान यूजर बेस्ड भी हो सकता है. दरअसल, 5जी के लिए कंपनियों ने स्पेक्ट्रम नीलामी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है. ऐसे में कंपनियां इस खर्चे की भरपाई महंगे प्लान से ही करेगी. दूसरी ओर यूजर बेस्ड प्लान की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि एयरटेल इसे लेकर हिंट दे चुकी है. चेयरमैन सुनील मित्तल ने पिछले दिनों बताया था कि कंज्यूमर्स को 5G सर्विसेस के लिए थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. कहा ये भी गया था कि एयरटेल शायद सभी के लिए 5G सर्विस लॉन्च न करे. वह चुनिंदा प्लान्स के साथ ही इसे लॉन्च करेगी. यहां चुनिंदा प्लान से मतलब लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ 5G का होना है.

वोडाफोन आइडिया पर नजर

जियो और एयरटेल काफी हद तक 5जी को लेकर अपनी रणनीति बता चुकी है. अब लोगों को Vi की स्ट्रैटजी और प्लान्स का इंतजार है. अभी इस कंपनी ने इस पर बहुत ज्यादा खुलकर बात नहीं की है. हालांकि कंपनी जिस तरह लगातार घाटे में जा रही है उससे माना जा रहा है कि ग्राहकों को 5जी बहुत सस्ते में नहीं मिलेगा. यानी 4जी से थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है.

