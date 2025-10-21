Advertisement
15000 का बजट है? Amazon ने Samsung समेत इन 5G स्मार्टफोन्स पर दिया बंपर डिस्काउंट, जानें कैसे उठाएं फायदा

5G Smartphone Under 15000: अमेजन पर 15000 रुपये के अंदर आने वाले बेहतरीन स्मार्टफोन पर तगड़ी छूट मिल रही है. अगर आप भी बजट में रहकर एक शानदार फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले इन डील्स को चेक जरूर करें. चलिए जानते हैं इन पर मिलने वाले ऑफर्स की डिटेल.

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 21, 2025, 05:23 PM IST
5G Phone Under 15000: अगर आपका बजट 15,000 रुपये है और आप एक बेहतरीन 5G स्मार्टफोन की खरीदने की सोच रहे हैं, तो डील्स आपके लिए ही है. Amazon सेल में इस बजट रेंज के टॉप स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट और ऑफर मिल रहे हैं. इसमें Honor X7c 5G, Samsung Galaxy M17 5G, Poco M6 Plus 5G, iQOO Z10x 5G और Redmi 15 5G जैसे धांसू फोन पर तगड़ी छूट मिल रही है. आइए जानते हैं कि कौन सा फोन आपको सबसे सस्ती डील दे रहा है.

यह भी पढ़ें: Amazon पर 5G फोन की मची लूट! ₹7000 के अंदर बेस्ट डील, 5000mAh की बैटरी भी, ऑफर्स देखकर यकीन नहीं होगा

सस्ते में कौन सा 5G फोन मिल रहा है?

Poco M6 Plus 5G
Poco M6 Plus 5G का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट सबसे कम कीमत पर है. यह फोन 10,299 रुपये में लिस्ट है. साथ ही HDFC बैंक कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट यानी 275 रुपये के बाद इसकी प्रभावी कीमत सिर्फ 10,024 रुपये हो जाती है. इसमें Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5030mAh की बैटरी मिलती है.

Redmi 15 5G
इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी और 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. फोम में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज  मिलता है. इस फोन की कीमत 14,998 रुपये हैं. HDFC बैंक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% की तुरंत छूट मिलती है जिसके बाद स्मार्टफोन का दाम 14,623 रुपये रह जाता है. 

iQOO Z10x 5G
iQOO Z10x 5G का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,998 रुपये है. इसमें 6500mAh की बड़ी बैटरी और MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर है. HDFC बैंक ऑफर से 1250 की भारी छूट के बाद इसकी प्रभावी कीमत 11,748 हो जाती है.

Samsung Galaxy M17 5G
Samsung का यह फोन OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट के साथ 50MP के प्राइमरी कैमरे के साथ आता है. यह फीचर बेहतर फोटो क्वालिटी के लिए काम आता है. Samsung Galaxy M17 5G की कीमत फिलहाल 12,999 रुपये है. कूपन ऑफर से 500 रुपये की बचत के बाद यह 12,499 में उपलब्ध है. इसे IP54 रेटिंग भी मिली हुई है.

यह भी पढ़ें:  Jio का पोस्टपेड प्लान में धमाका, यूजर्स की हुई मौज, सिर्फ इस कीमत पर मिल रहा 75GB तक डेटा

Honor X7c 5G 

यह फोन 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. 50MP AI कैमरा और 5200mAh की बैटरी दी गई है. फोन में IP64 रेटिंग मिलती है. HDFC बैंक कार्ड से पेमेंच करने के बाद 10% इंस्टेंट छूट यानी कि 375 रुपये मिल सकते हैं. इस ऑफर के बाद यह फोन 13,622 रुपये में आपका हो सकता है

