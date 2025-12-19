AI Voice Clonning से लेकर WFH Scam तक... 2025 के 6 Scams, जिसने भारतीयों के अकाउंट किए खाली

जैसे-जैसे साल 2025 अपने अंत की ओर बढ़ा, वैसे-वैसे यह साफ हो गया कि भारत में ऑनलाइन ठगी एक बड़ी समस्या बन चुकी है. बीते साल की तरह इस साल भी साइबर अपराधियों ने लाखों लोगों को निशाना बनाया और कई मामलों में लोगों की सालों की कमाई कुछ ही मिनटों में गायब हो गई. डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और वर्क फ्रॉम होम के बढ़ते चलन ने स्कैमर्स को नए मौके दिए. इसी वजह से यह जानना जरूरी हो गया है कि 2025 में कौन से साइबर स्कैम सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले साबित हुए.

इन्वेस्टमेंट और बेटिंग स्कैम का जाल

2025 में सबसे ज्यादा देखने को मिले इन्वेस्टमेंट और बेटिंग से जुड़े स्कैम. इसमें ठग WhatsApp, Telegram जैसे प्लेटफॉर्म पर संपर्क करते हैं और ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान या बेटिंग ऐप्स ऑफर करते हैं, जो कम समय में मोटा मुनाफा देने का दावा करते हैं. शुरुआत में आपसे थोड़ी रकम लगवाई जाती है और भरोसा जीतने के लिए छोटा रिटर्न भी दिया जाता है. जैसे ही आप ज्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं, ठग पूरी रकम लेकर गायब हो जाते हैं.

वर्क फ्रॉम होम जॉब स्कैम की हकीकत

घर बैठे कमाई का सपना दिखाने वाले जॉब स्कैम भी इस साल खूब फले-फूले. स्कैमर्स सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्स के जरिए आसान काम और ज्यादा सैलरी का लालच देते हैं. कई लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे इन ऑफर्स पर भरोसा कर लेते हैं. इसके बाद या तो रजिस्ट्रेशन फीस मांगी जाती है या फिर पर्सनल डिटेल्स ले ली जाती हैं, और फिर सामने वाला कभी संपर्क में नहीं आता.

अधिकारी बनकर ठगी करने का तरीका

इम्परसनेशन यानी किसी और की पहचान बनकर ठगी करना भी 2025 में बड़ा खतरा बना. कई लोगों को ऐसे कॉल आए, जिनमें कॉलर खुद को ऑफिस का सीनियर, मैनेजर या किसी सरकारी विभाग का अधिकारी बताता है. वह जल्दबाजी और डर का माहौल बनाकर OTP या संवेदनशील जानकारी मांगता है. कई मामलों में लोग बिना वेरिफिकेशन किए जानकारी दे देते हैं और बाद में बैंक अकाउंट खाली हो जाता है.

AI वॉइस क्लोनिंग से बढ़ी परेशानी

2025 में AI वॉइस क्लोनिंग स्कैम तेजी से बढ़ा. इस तरह के स्कैम में ठग AI की मदद से आपके किसी करीबी की आवाज कॉपी कर लेते हैं. फिर कॉल करके बताया जाता है कि आपका कोई रिश्तेदार पुलिस कस्टडी में है और तुरंत पैसे भेजने की जरूरत है. घबराहट और डर के कारण कई लोग बिना जांच किए पैसे ट्रांसफर कर देते हैं.

फर्जी बैंक अलर्ट और फिशिंग अटैक

फिशिंग और फेक बैंक अलर्ट भी लोगों को भारी नुकसान पहुंचाने वाले स्कैम साबित हुए. ईमेल या SMS के जरिए बताया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट खतरे में है. जैसे ही यूजर दिए गए लिंक पर क्लिक करता है और अपनी डिटेल्स डालता है, सारी जानकारी स्कैमर्स के हाथ लग जाती है और अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं.

SIM स्वैप स्कैम से खाली हो रहे अकाउंट

SIM स्वैप स्कैम में ठग आपकी पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल करके आपके नाम पर डुप्लीकेट SIM निकलवा लेते हैं. इसके बाद आपके सारे OTP और कॉल उनके पास पहुंचने लगते हैं. इससे बैंक अकाउंट और डिजिटल सर्विसेज पर पूरा कंट्रोल स्कैमर्स का हो जाता है.