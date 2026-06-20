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5G के बाद अब 6G की तैयारी तेज, लेकिन इन 3 बड़ी चुनौतियों ने बढ़ाई टेलीकॉम कंपनियों की टेंशन

6G Network Challenges: भारत समेत दुनिया भर में 5G नेटवर्क का विस्तार अभी पूरी तरह पूरा भी नहीं हुआ है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ने 6G की तैयारियां शुरू कर दी हैं. 6G को इंटरनेट मौजूदा 5G से कई गुना ज्यादा तेज स्पीड, बेहद कम लेटेंसी और AI आधारित स्मार्ट सर्विस उपलब्ध कराएगा. हालांकि, इस तकनीक को हकीकत में बदलना आसान नहीं है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:52 PM IST
5G के बाद अब 6G की तैयारी तेज, लेकिन इन 3 बड़ी चुनौतियों ने बढ़ाई टेलीकॉम कंपनियों की टेंशन

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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