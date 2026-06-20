6G Network Challenges: देश में 5G सर्विस को आए करीब 4 साल हो रहे हैं. भारत की टेलीकॉम कंपनियां लगातार इसका दायरा बढ़ाने और सर्विस को बेहतर बनाने में लगी हुई हैं. लेकिन इस बीच टेक कंपनियों की नजरें अगले बड़े बदलाव यानी 6G पर टिक गई हैं. हालांकि, 6G को लॉन्च होने में अभी कुछ साल का वक्त लगेगा, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने अभी से इसका गणित लगाना शुरू कर दिया है. 6G से हमें सुपर-फास्ट स्पीड, जीरो लैग यानी बिना रुकावट के इंटरनेट और एडवांस AI का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. लेकिन इस सपने को सच करने के लिए कंपनियों को भारी-भरकम खर्च और बहुत जमीनी काम करना होगा.
जब कंपनियां 4G से 5G पर शिफ्ट हुईं, तो कई जगह यह काम सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हो गया. लेकिन 6G के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि 6G के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर बदलना काफी नहीं होगा, बल्कि इसके लिए पूरी तरह से नए और महंगे हार्डवेयर की जरूरत होगी.
आज के समय में AI ऐप्स, स्मार्ट ग्लासेस और कनेक्टेड गैजेट्स का इस्तेमाल खूब हो रहा है. यही वजह है कि नेटवर्क पर हर दिन दबाव बढ़ता जा रहा है. 6G की डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनियों को अपने पूरे सिस्टम को नए सिरे से अपग्रेड करना होगा.
नोकिया और एरिक्सन जैसी बड़ी नेटवर्क डिवाइस बनाने वाली कंपनियों का मानना है कि 6G के आने से टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट की एक नई लहर आएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 6G मुख्य रूप से 7GHz स्पेक्ट्रम बैंड पर काम करेगा, जो कि मौजूदा 5G बैंड्स के मुकाबले काफी महंगा है. कंपनियां पहले से ही भारी ट्रैफिक और खर्चों का सामना कर रही हैं, ऐसे में नया स्पेक्ट्रम बिल उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है.
6G नेटवर्क की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी समस्या यह है कि इसकी हाई-फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा दूर तक नहीं जा पातीं और दीवारों को पार करने में इन्हें मुश्किल होती है. इस समस्या को दूर कनरे के लिए कंपनियों को बहुत सारे एडवांस एंटीना और एक्स्ट्रा रेडियो इक्विपमेंट लगाने होंगे, जिसमें भारी खर्च आएगा.
6G की दुनिया में कदम रखने से पहले टेलीकॉम कंपनियों को अपना 5G का काम पूरा करना होगा. इसके लिए 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क होना जरूरी है. भारत में Reliance Jio पहले ही स्टैंडअलोन नेटवर्क पर शिफ्ट हो चुका है, वहीं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अभी इस पर काम कर रहे हैं. वहीं यूरोप की कई कंपनियां अभी भी पुराने आर्किटेक्चर पर निर्भर हैं, जिन्हें 6G से पहले बड़ा अपग्रेड करना होगा.