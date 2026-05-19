5G तो बस शुरुआत थी, आ गया 112 Gbps वाला 6G! पलक झपकते ही डाउनलोड होंगी दर्जनों 4K फिल्में, टूट गए स्पीड के सारे रिकॉर्ड!

6G Internet Speed: क्या आप यह सोच सकते हैं ऐसी इंटरनेट स्पीड, जिससे पूरी की पूरी 4K फिल्म डाउनलोड होने में मात्र 1 सेकंड का भी समय न ले? इंटरनेट की दुनिया में ऐसा ही एक होश उड़ाने वाला धमाका हुआ है. अभी दुनिया पूरी तरह से 5G को अपना नहीं पाई है कि वैज्ञानिकों ने 6G इंटरनेट की रेस में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है. जापान के वैज्ञानिकों ने हवा में बिना किसी तार के 112 Gbps की तूफानी स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने में कामयाबी हासिल की है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस सफलता को 6G के सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, जो आने वाले समय में हमारेट इंटरनेट इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगा.

जापान के वैज्ञानिकों ने 560 GHz यानी गीगाहर्ट्ज के अल्ट्रा-हाई-फ्रीक्वेंसी बैंड पर 112 Gbps यानी गीगाबिट्स प्रति सेकंड की तूफानी स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने में सफलता हासिल की है. सरल भाषा में कहें तो इस स्पीड से आप पलक झपकते ही कई 4K मूवीज एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं.

क्यों खास है यह खोज?

अभी तक हम जो 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, भले वह सुपरफास्ट है, लेकिन उसकी एक लिमिट है. 6G की सुपर-फास्ट स्पीड पाने के लिए वैज्ञानिकों को टेराहर्ट्ज तरंगों का इस्तेमाल करना पड़ता है. लेकिन समस्या यह थी कि जब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स को 350 GHz से ऊपर ले जाया जाता है, तो सिग्नल बहुत कमजोर हो जाते हैं और उनमें बहुत ज्यादा शोर पैदा होने लगता है.

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जापान की तोकुशिमा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ताकेशी यासुई और उनकी टीम ने इस समस्या का हल निकाला है. उन्होंने अब इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हटाकर लाइट यानी फोटोनिक्स का प्रयोग किया.

इस तरह मिली सुपर स्पीड

इस टेक्नोलॉजी के पीछे ऑप्टिकल माइक्रोकॉम्ब नाम का एक छोटा सा डिवाइस है. यही डिवाइस लेजर लाइट की स्थिर और सटीक किरणें पैदा करता है. इससे सिग्नल में होने वाला शोर खत्म हो जाता है और डेटा बिना किसी समस्या के सुपरफास्ट स्पीड से ट्रैवल करता है. वैज्ञानिकों ने दो अलग-अलग मॉड्यूलेशन फॉर्मेट का प्रयोग करके ये स्पीड हालिस की-

QPSK मॉड्यूलेशन पर 84 Gbps की स्पीड.

16QAM मॉड्यूलेशन पर 112 Gbps की रिकॉर्डतोड़ स्पीड.

आम जनता को क्या होगा फायदा?

शायद आपके स्मार्टफोन में यह टेक्नोलॉजी सीधे इतनी जल्दी न आए, लेकिन यह इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से बदल देगी. मोबाइल बैकहॉल का मतलब है वो सिस्टम जो मोबाइल टावरों को मेन इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करता है.

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अभी टावरों को जोड़ने के लिए जमीन खोदकर महंगे फाइबर-ऑप्टिक केबल बिछाने होते हैं. लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद, टावर से टावर के बीच हवा में ही फाइबर जैसी हाई-स्पीड डेटा बीम भेजी जा सकेंगी. यानी बिना तार बिछाए, कम खर्चे में पूरे देश में सुपरफास्ट 6G इंटरनेट पहुंचाया जा सकेगा.

वैज्ञानिकों का अगला लक्ष्य इस तकनीक की रेंज को बढ़ाना है ताकि इतनी भारी-भरकम स्पीड को बहुत लंबी दूरी तक भी भेजा जा सके.

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