फिर हुआ Digital Arrest, 70 साल की बुजुर्ग महिला से उड़ा ले गए 21 लाख, जानें कैसे चली चाल

Digital Arrest Case In Mumbai: हर दिन बढ़ते डिजिटल फ्रॉड के चलते एक और नया केस सामने आया है जिसमें नवी मुंबई के कोपरखैराने में रहने वाली एक 70 साल की महिला को ठगो ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के जाल में फंसाकर 21 लाख रुपये लूट लिए. स्कैमर्स ने खुद को महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विश्वालस नांगरे पाटिल बनकर महिला को धोखाधड़ी का शिकार बनाया. असल में विश्वालस पाटिल पुलिस महानिदेशक (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग) की पोस्ट पर है जबकि वह पुलिस कमिश्नर के पद पर है ही नहीं.

आतंकवाद फंडिंग से जोड़ा नाम

यह पूरा मामला 5 अगस्त की सुबह हुआ, जब महिला को किसी अंजान नंबर से वीडियो कॉल आया था. कॉलर ने खुद को पुलिस कमिश्नर बताया और इलजाम लगाया कि महिला के आधार कार्ड का इस्तेमाल आतंकवादी फंडिंग में किया गया है.

CBI जांच के नाम पर डराया

ठग ने आगे महिला को डराते हुए कहा कि उसका आधार कार्ड से किसी तीसरे शख्स को कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन करने में मदद की है जिसके बदले में उन्हें 20 लाख रुपये का कमीशन मिला है. उसने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच CBI कर रही है और महिला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी हो चुका है.

ठगो ने डिजिटल अरेस्ट का दिया झांसा

साइबर स्कैमर ने महिला को यकीन दिलाया कि उन्हे 19 अगस्त तक डिजिटल अरेस्ट में ही रखा गया है और वह कानूनी रूप से बंधी हुई है. कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी के डर से महिला को धीरे-धीरे 21 लाख रुपये ठगो के बताए अकाउंट में भेजने के लिए मजबूर किया गया.

महिला को हुआ धोखाधड़ी का एहसास

कुछ समय बाद महिला को एहसास हुआ कि वह फ्रॉड के झांसे में फंस चुकी है. उन्होंने तुरंत कोपरखैराने पुलिस स्टेशन मों जाकर शिकायत दर्ज की. पुलिस ने मामला दर्ज करके भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम से अलर्ट रहने की अपील

जांच में अधिकारियों ने बताया कि स्कैमर का दावा शुरू से ही संदिग्ध था. क्योंकि असल में विश्वास नांगरे पाटिल अतिरिक्त DGP (एंटी करप्शन डिपार्टमेंट) हैं ना कि पुलिस कमिश्नर के पद पर. पुलिस ने इस मामले को उदाहरण मानकर लोगों को चेतावनी है कि बढ़ते डिजिटल अरेस्ट स्कैम से सावधान रहें.