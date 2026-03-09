पेंटागन की मांग पर छिड़ा घमासान, 7 लाख टेक वर्कर्स ने Google-Microsoft को चेताया; टेक जगत में मचा हड़कंप!

Pentagon AI Controversy: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है. एआई हब माने जाने वाले देश अमेरिका में लगभग 7 लाख टेक कर्मचारियों को लीड करने वाले संगठनों ने बड़ी टेक कंपनियों Amazon, Google और Microsoft को चेतावनी दे दी है. संगठन का कहना है कि वे AI से जुड़े सुरक्षा नियमों को कमजोर न करें. टेक वर्कर्स ने दिग्गज कंपनियों Amazon, गूगल और Microsoft से अपील की है कि वे पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग की उन मांगों को रद्द कर दें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षा नियमों को कमजोर करती हैं.

टेक वर्कर्स का मानना है कि अगर इन नियमों को हटाया जाता है तो AI का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर निगरानी और ऐसे खुद से चलने वाले हथियारों में हो सकता है जो बिना इंसानी कंट्रोल के जानलेवा फैसला ले सकते हैं. यह विरोध प्रदर्शन 'No Tech For Apartheid' नामक ग्रुप द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के बाद शुरू हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में एआई को लेकर यह विवाद तक शुरू हुआ जब पेंटागन ने AI स्टार्टअप Anthropic से उसके AI मॉडल Claud से दो प्रमुख सुरक्षा प्रतिबंधों को हटाने के लिए कहा. ये प्रतिबंध थे-

मास सर्विलांस यानी घरेलू स्तर पर बड़े पैमाने पर निगरानी पर रोक लगाने.

बिना इंसानी हस्तक्षेप के खतरनाक हमला करने वाले हथियारों के इस्तेमाल पर रोक.

टेक वर्कर्स का कहना है कि ये सुरक्षा नियम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा थे और इन्हें हटाना नागरिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है.

बड़ी टेक कंपनियों पर है ये दबाव

यूनियनों ने Amazon Web Services यानी AWS, गूगल Cloud और Microsoft Azure से कहा है कि वह आने वाले समय में ऐसी किसी भी मांग को न मानें. इसके पीछे का तर्क यह है कि इन कंपनियों का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही होमलैंड सिक्योरिटी और इमिग्रेशन जैसी एजेंसियों को डेटा होस्टिंग दे रहा है जिसका इस्तेमाल निगरानी के लिए हो सकता है.

कर्मचारियों की मांग

टेक यूनियनों का मानना है कि सैन्य निगरानी कामों में AI के इस्तेमाल को लेकर सख्त फेडरल रेगुलेशन की आवश्यकता है. जब तक सरकार नियम नहीं तय करती है कर्मचारी कंपनियों के अन्दर ऐसे नियम बनवाने के लिए एकजुट हो रहे हैं जिससे उनकी मेहनत का इस्तेमाल मास सर्विलांस या किलर रोबॉट्स बनाने में न हो सके.

