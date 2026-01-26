Advertisement
भूल जाइए बटुआ और कागजात... गणतंत्र दिवस पर देखें भारत के वो 4 'डिजिटल ब्रह्मास्त्र' जिन्होंने भारत को बदल कर रख दिया!

Republic Day 2026 India: भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूम से मना रहा है. इस बार जश्न सिर्फ परेड और परंपराओं का नहीं है बल्कि उस डिजिटल क्रांति भी है जिसने भारतीयों की जिंदगी को आसान बनाया है. कभी लाइन, फॉर्म और कैश पर निर्भर रहने वाला भारत आज एक क्लिक, एक ऐप और एक ID से काम कर रहा है. BHIM-UPI, आधार, डिजिलॉकर और UMANG ये 4 सिर्फ सरकारी प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि वो डिजिटल हथियार हैं जिन्होंने आम नागरिक को ताकत दी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 26, 2026, 07:16 AM IST
Republic Day 2026 India: आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तब उद्देश्य था हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना. आज साल 2026 में भारत यह लक्ष्य डिजिटल क्रांति के जरिए हासिल कर रहा है. बीते एक दशक में भारत ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो छलांग लगाई है उसने दुनिया के विकसित देशों को भी चौंका दिया है. बीते 10 सालों में भारत ने कमाल करते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी को आम लोगों की जिंदगी से जोड़ दिया है. आज पेमेंट से लेकर सरकारी ऑफिस के कामों तक हर चीज डिजिटल हो चुकी है. खासकर डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर भारत की तेजी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है.

डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वैसे तो कई ऐप्स हैं लेकिन चार ऐसे ऐप्स हैं जो न सिर्फ हमारे फोन का हिस्सा बने हैं बल्कि इन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के जीने का तरीका ही बदल दिया है. इनका नाम है BHIM, Aadhaar, DigiLocker और UMANG. आइए आज के इस आर्टिकल 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जानते हैं कैसे इन चार डिजिटल हथियारों ने भारत के लोगों की जिंदगी आसान बना दी.

UPI और BHIM ऐप ने कैश की खत्म की झंझट
कभी ऐसा भी समय था जब लोग कैश के लिए बैंक की लंबी लाइन या फिर एटीएम का चक्कर लगाते थे लेकिन आज ये स्थिति पूरी तरह बदल गई है. भारत कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ मजबूती से बढ़ रहा है. UPI और BHIM ऐप ने लेन-देन को इतना सरल बना दिया है अब गांव की छोटी दुकान से लेकर शहर के बड़े शोरूम तक हर जगह केवल एक स्कैन करते ही पेमेंट डन हो जा रहा है. इसने न केवल पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि कैश की झंझट भी खत्म हो गई है.

Aadhaar
भारत जहां पहले कई सरकारी योजनाओं का पैसा बिचौलियों के पास ही रह जाता था. आधार ने इस सिस्टम को काफी हद तक खत्म कर दिया है. आज बैंक अकाउंट से आधार लिंक होने के कारण सरकारी सब्सिडी सीधे लोगों के खाते में पहुंच जाती है. इसके साथ ही आधार-PAN लिंकिंग ने बैंकिंग सर्विस को इतना तेज कर दिया है कि अब लोन के लिए हफ्तों का इंतजार नहीं करना होता है बल्कि कुछ ही मिनट में वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है.

DigiLocker फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की टेंशन खत्म
डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना और किसी काम के लिए उनकी फोटोकॉपी लेकर घूमना अब पुराने दौर की बात हो गई है. सरकारी ऐप DigiLocker ने लोगों को यह आजादी दी है कि वे अपने ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फॉर्मेट में सेव रख सकें. ये डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हर जगह मान्य होते हैं जिससे सरकारी कामकाज में कागजी कार्रवाई और समय दोनों की बचत होती है.

UMANG एक ऐप में पूरी सरकार
अलग-अलग सरकारी सर्विस के लिए दर्जनों ऐप डाउनलोड करने के झंझट को UMANG ऐप ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है. इस ऐप को सुपर ऐप भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां केंद्र और राज्य सरकारों की बहुत सारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं. पेंशन से लेकर EPFO तक सब कुछ अब आपकी उंगलियों पर है.

इस तरह डिजिटल इंडिया के ये प्रयास केवल तकनीक नहीं बल्कि देश को सशक्त बनाने का माध्यम हैं. इस गणतंत्र दिवस पर भारत की यह डिजिटल सफलता आत्मनिर्भर और समावेशी भारत की नई तस्वीर पेश करती है.

