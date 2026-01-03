क्या आप भी पुराने तरीके से चला रहे हैं Gmail? तुरंत जान लें ये 8 जादुई ट्रिक्स, मिनटों का काम होगा सेकेंड्स में!

Advertisement
Gmail Tips and Tricks: जीमेल आज हमारी डिजिटल लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे आप केवल ईमेल भेजने और रिसीव करने का जरिया समझते हैं, उसे ईमेल में बहुत से कमाल के फीचर मौजूद हैं? ज्यादातर लोग आज भी जीमेल को उसी पुराने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनका काफी कीमती समय बर्बाद होता है.

Jan 03, 2026
Gmail Tips and Tricks: अगर आप अब भी Gmail के मैसेज को सिर्फ मेल भेजने-पढ़ने तक ही सीमित मानते हैं, तो हो सकता है आप इसकी असली ताकत से अनजान हों. Google का यह ई-मेल प्लेटफॉर्म कई ऐसे स्मार्ट फीचर्स से लैस है, जो रोज़ के काम को बेहद आसान और तेज़ बना सकते हैं. सही ट्रिक्स अपनाकर न सिर्फ इनबॉक्स को मिनटों में मैनेज किया जा सकता है, बल्कि समय की भी बड़ी बचत होती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका काम सेकेंड्स में निपटे, तो Gmail के ये खास और कम-जाने गए फीचर्स जानना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

आज के इस डिजिटल दौर में ऑफिस के जरूर मैसेज से लेकर कंपनी के ऑर्डर तक के मैसेज मेल में ही आते हैं. लेकिन हर दिन आने वाले प्रमोशनल मेल और दूसरे गैर जरूर मेल के कारण आपके काम के मैसेज नीचे दब जाते हैं. फिर उन्हें खोजने, रिप्लाई करने या फाइल मैनेज करने में आपका काफी समय बर्बाद हो जाता है, तो हो सकता है आप आज भी Gmail को पुराने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हों. 

Gmail के बहुत कम यूजर्स जानते हैं कि Gmail में ऐसी कई स्मार्ट और जादुई ट्रिक्स मौजूद हैं, जो मिनटों का काम सेकेंड्स में कर सकती हैं. सही सेटिंग्स और शॉर्टकट्स की सहायता से न सिर्फ आप अपना समय बचा सकते हैं बल्कि ईमेल का झंझट भी काफी हद तक खत्म हो सकता है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं Gmail की ऐसी 10 स्पेशल ट्रिक्स जो न सिर्फ आपका काम आसान बनएंगी बल्कि आपका कीमती समय भी बचाने में मदद करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप भी अपने Gmail के इनबॉक्स को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो ये 10 टिप्स आपके लिए मददगार साबित होगी.

भेजी हुई ईमेल कैसे रोकें?
अक्सर हम मैसेज टाइप ही करते होते हैं और गलती से ईमेल चला जाता है, तो ऐस मामलों में घबराएं नहीं. बससेटिंग्स में जाकर Undo Send को इनेबल कर आप भेजे गए ईमेल को 30 सेकंड के अन्दर वापस ला सकते हैं.

प्रमोशनल ईमेल्स का एक साथ सफाया
अगर आपके Gmail का इनबॉक्स फालतू ईमेल्स से भर गया है तो इसे मिनटों में खाली कर सकते हैं. इसके लिए बस सर्च बार में Unsubscribe लिखें. इससे सभी मार्केटिंग ईमेल्स एक साथ आ जाएंगे जिन्हें आप एक क्लिक में डिलीट कर सकेंगे.

कॉन्फिडेंशियल मैसेज
अगर आप कोई प्राइवेट बातें लिख कर मेल भेज रहे हैं तो Confidential Mode का इस्तेमाल करें. इससे मेल रिसीव करने वाला आपकी ईमेल को न तो कॉपी कर पाएगा और न ही फॉरवर्ड या प्रिंट कर सकेगा.

बिना इंटरनेट के चलेगा Gmail
आपको पता है कि Gmail बिना इंटनेट के भी काम करता है? जवाब है हां, बस आप अपने Gmail के सेटिंग्स में जाकर Offline Mode ऑन कर दें. इसके बाद आप बिना इंटरनेट के भी ईमेल पढ़ और ड्राफ्ट कर सकेंगे.

ईमेल शेड्यूल करने की सुविधा
कभी कभी हम कुछ ऐसे कामों में फंसे होते हैं कि टाइम पर मेल भेजना भूल जाते हैं. इससे बचने का भी तरीका Gmail के पास मौजूद है. आप बस Schedule Send फीचर का इस्तेमाल करें और अपने मनचाहे मय के लिए ईमेल शेड्यूल कर लें.

Snooze फीचर से काम आसान
अगर आपको लगता है कि कोई भी ईमेल अभी जरूरी नहीं है तो उसे आप स्नूज कर सकते हैं. स्नूज ईमेल इनबॉक्स से गायब हो जाएगा और आपके तय किए हुए समय पर फिर से ऊपर दिखने लगता है.

ये भी पढे़ंः बैंक कर्मचारियों की उड़ी नींद! 2030 तक 2 लाख नौकरियां खत्म कर देगा AI, आपकी भी...

बार-बार नहीं करना पड़ेगा टाइप
अगर आपको एक ही तरह का जवाब कई लोगों को देना पड़ता है तो Templates बनाकर सेव कर लें. अगली बार बस एक क्लिक में रिप्लाई तैयार!

डिलीट नहीं Archive करें
जरूरी ईमेल्स को इनबॉक्स से हटाने के लिए उन्हें डिलीट करने के बजाय आर्काइव करें. इससे इनबॉक्स साफ रहेगा और जरूरत पड़ने पर आप उन्हें दोबारा खोज सकेंगे.

ये भी पढे़ंः अब WhatsApp बनेगा आपका वकील! WhatsApp पर Hi लिखते ही मिलेगी फ्री कानूनी सलाह
 

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े.

