दूध पीने की उम्र में लिख डाली AI पर किताब! UN चीफ भी हुए इस बच्चे के फैन; जानिए आखिर कौन है AI Summit में छाने वाला रणवीर सचदेवा

रणवीर सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं. 23 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित United Nations के UNGA Summit of the Future में वह सबसे कम उम्र के प्रतिभागी रहे. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 20, 2026, 12:08 PM IST
आठ साल के Ranvir Sachdeva ने India AI Impact Summit 2026 में सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वह इस समिट के सबसे कम उम्र के कीनोट स्पीकर बने. इतनी कम उम्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जटिल विषय पर बोलना अपने आप में बड़ी बात है. मीडिया से बातचीत के दौरान रणवीर ने बताया कि वह कैसे भारत की ग्रोथ जर्नी में योगदान दे रहे हैं और देश में एआई साक्षरता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. उनका मानना है कि भारत के पास एआई के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और युवा पीढ़ी इसमें अहम भूमिका निभाएगी.

प्राचीन भारतीय सोच और आधुनिक तकनीक का मेल
अपने कीनोट संबोधन में रणवीर ने प्राचीन भारतीय दर्शन को आधुनिक तकनीक से जोड़ा. उन्होंने बताया कि कैसे अलग-अलग देश एआई विकसित करने के लिए अलग-अलग रणनीतियां अपना रहे हैं. उन्होंने एक नए भारतीय एआई मॉडल का उदाहरण भी साझा किया और बताया कि उसका उपयोग वास्तविक जीवन में किस तरह किया जा सकता है. उनके विचारों में यह साफ दिखा कि वह सिर्फ तकनीक नहीं समझते, बल्कि उसके सामाजिक प्रभाव को भी गहराई से देखते हैं.

Gen Z और Gen Alpha की बड़ी भूमिका
रणवीर का मानना है कि आने वाले समय में एआई की भूमिका और बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि आज जो तकनीक बन रही है, उसका भविष्य उनकी पीढ़ी तय करेगी. उनके मुताबिक, सिर्फ मिलेनियल्स ही नहीं, बल्कि Gen Z और Gen Alpha भी असली बदलाव लाने वाले होंगे. तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि युवा पीढ़ी को उसके साथ खुद को ढालना होगा और उसे सही दिशा देनी होगी. रणवीर ने कहा कि एआई हम सभी की जिंदगी को बहुत ज्यादा बदल देगा.

ग्लोबल स्टेज पर भी दिखाया दम
रणवीर सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं. 23 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित United Nations के UNGA Summit of the Future में वह सबसे कम उम्र के प्रतिभागी रहे. इस समिट में उनकी भागीदारी को युवाओं की ताकत का प्रतीक माना गया. दुनिया की बड़ी चुनौतियों के समाधान में युवा दिमाग की भूमिका को उन्होंने मजबूती से सामने रखा.

Apple के CEO भी हुए प्रभावित
2023 में रणवीर ने उस समय सबका ध्यान खींचा, जब उन्होंने Apple के CEO Tim Cook के सामने अपनी Swift प्रोग्रामिंग स्किल्स दिखाईं. यह मौका उन्हें दिल्ली में Apple स्टोर लॉन्च के दौरान मिला. उस समय वह पहली कक्षा के छात्र थे. टिम कुक उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रणवीर को उसी साल जून में आयोजित Worldwide Developers Conference (WWDC) में आमंत्रित किया.

‘Are You Born With AI?’ किताब से मिला ग्लोबल सम्मान
रणवीर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम है ‘Are You Born With AI?’. इस किताब में उन्होंने जिम्मेदार एआई और युवाओं की भूमिका पर अपने विचार रखे हैं. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव Antonio Guterres ने भी उनकी किताब की सराहना की और कहा कि बेहतर एआई भविष्य के लिए दुनिया को ऐसे युवाओं की जरूरत है.

