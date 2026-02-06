दिल्ली में 800 से ज्यादा लोग गायब: संकट में आपका स्मार्टफोन बनेगा 'सुरक्षा कवच', बस तुरंत ऑन करें ये सेटिंग्स

Smartphone Safety Features: देश की राजधानी दिल्ली में साल 2026 की शुरुआत ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने की शिकायतें दर्ज की गई हैं. यानी कि दिल्ली से हर दिन औसतन 50 से ज्यादा लोग अचानक गायब हो जा रहे हैं. इतनी बड़ी संख्या में अचानक लोगों के गायब होने से दिल्ली के लोगों में चिंता और डर का माहौल है. पुलिस आंकड़ों के मुताबिक केवल जनवरी महीने में ही गुमशुदगी की इतनी बड़ी संख्या दर्ज की गई है जिनमें महिलाओं और किशोरों की तादाद काफी ज्यादा है.

ऐसे मुश्किल समय में आपका स्मार्टफोन केवल कॉल करने के काम नहीं आता बल्कि यह एक साइलेंट गवाह और लाइफ-सेवर की भी भूमिका निभा सकता है. अगर आप या आपके अपने दिल्ली जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में अकेले रहते हैं या कहीं सफर करते हैं तो ये टेक-टिप्स जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है. तो आइए आज के आर्टिकल में जानते हैं कि उस टेक टिप्स के बारे में जो मुश्किल समय में आपके लिए मददगार साबित हो सकती है.

एक बटन और मदद आपके पास

किसी भी प्रकार के खतरे में मदद पाने के लिए स्मार्टफोन में एक खास टूल होता है, जिसका इस्तेमाल करते ही आपके पास मदद पहुंच जाता है. इसका नाम है Emergency SOS.

iPhone यूजर साइड बटन को तेजी से दबाने पर यह इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल लगा देता है.

Android पावर बटन के जरिए यह फीचर एक्टिव होता है जो आपके सेलेक्ट किए गए कॉन्टैक्ट्स को आपकी लाइव लोकेशन और अलर्ट भेज देता है. इसे ऑन करने के लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना होगा. यहां Emegency SOS सर्च करें और इस सेटिंग में जाकर Call Emergency Services, Share info with emergency contacts, record emergency video को भी ऑन कर लें. इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर हो सकेगी.

लाइव लोकेशन शेयरिंग

अगर आप रात में कैब या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं तो Google Maps या Apple के Find My फीचर का जरूर इस्तेमाल करें. इसके जरिए आप अपनी लोकेशन परिवार के लोगों के साथ रियल-टाइम में शेयर कर सकते हैं. संपर्क टूटने की स्थिति में यह लास्ट नोन लोकेशन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित होती है.

लोकेशन हिस्ट्री और डिजिटल फुटप्रिंट्स

स्मार्टफोन आपकी एक्टिविटी का रिकार्ड रखता है. गूगल की लोकेशन हिस्ट्री से यह जानकारी जुटाई जा सकती है कि फोन किस रूट से गया और आखिरी बार कहां एक्टिव था. इसके साथ ही Whatsapp का लास्ट सीन और मैसेज की डिलीवरी टाइमलाइन भी जांच में बहुत ही अहम रोल निभाती है.

लॉक स्क्रीन पर मेडिकल आईडी

किसी भी प्रकार के हादसे के समय अक्सर फोन लॉक होता है. ऐसे में Emergency Information फीचर की सहायता से आप ब्लड ग्रुप और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर को लॉक स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं. इसे कोई भी बिना फोन अनलॉक किए देख सकता है और आपके परिवार को सूचना दे सकता है.

बैटरी बचाना भी है जरूरी

इमरजेंसी के दौरान फोन का ऑन रहना बहुत जरूरी होता है. Low Power Mode या Battery Saver मोड़ ऑन रखें जिसे फोन लंबे समय तक लोकेशन सिग्नल भेजता रहे.

बढ़ते खतरे में टेक्नोलॉजी सुरक्षा की तो गारंटी नहीं देती है लेकिन संकट की घड़ी में यह जांच की गति को कई गुना तेज कर सकती है. इसलिए किसी भी प्रकार के खतरे में बचने के लिए या जरूर मदद पाने के लिए तुरंत अपने और अपने परिवार के लोगों के फोन में ये सेटिंग्स ऑन कर दें.

