भारत के Gen Z ने डिजिटल दुनिया में 'आग' लगा दी, छोटे शहरों के इन 'नवाबों' के सामने झुक गई ऑनलाइन इकॉनमी!

Indian Youth Income: भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर युवा पीढ़ी ने मानो क्रांति ही ला दी है. आज के भारतीय Gen Z इंटरनेट पर पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हैं और बड़े पैमाने पर कंटेंट क्रिएशन की ओर बढ़ रहे हैं. देश के युवा इंटरनेट पर ऐसा धूम मचा रहे हैं कि आंकड़े भी हैरान रह जाएं.! चौंकाने वाली बात यह है कि 100 में से 83 भारतीय युवा खुद को कंटेंट क्रिएटर मानते हैं. यह आंकड़े न सिर्फ उनकी बढ़ती डिजिटल मौजूदगी को दिखाते हैं बल्कि आने वाले समय में ऑनलाइन क्रिएटर इकॉनमी की दिशा भी साफ करते हैं. इसमें सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ऐसा देश के मेट्रो शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में ज्यादा हो रहा है. दिल्ली और मुंबई के अलावा जयपुर, इंदौर और पटना जैसे शहरों से भी बड़ी संख्या में कंटेंट क्रिएटर्स निकल रहे हैं.

भारत के युवा के डिजिटल युग की ओर बढ़ चले हैं. यह बदलाव किसी बड़ी कंपनी या मीडिया द्वारा नहीं बल्कि Gen Z यानी 18–24 साल के युवाओं द्वारा लाया जा रहा है. YouTube India–SmithGeiger की 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 83% Gen Z युवा खुद को कंटेंट क्रिएटर मानते हैं.

छोटे शहरों से निकल रहे बड़े क्रिएटर

रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा क्रिएटर्स मध्य प्रदेश के इंदौर, जयपुर, नागपुर, पटना जैसे Tier-2 और Tier-3 शहरों से आ रहे हैं. पहले डिजिटल कंटेंट को मेट्रो शहरों का खेल माना जाता था लेकिन अब स्मार्टफोन और इंटरनेट ने इस चीज को बदल कर रख दिया है. स्थानीय बोली स्थानीय कहानियां और छोटे शहरों की संस्कृति दुनिया तक पहुंच रही है.

कंटेंट क्रिएशन बन रहा है नया करियर

यह सिर्फ टाइमपास नहीं है बल्कि कमाई का भी नया जरिया है. रिपोर्ट बताती है कि 75% Gen Z क्रिएटर्स कंटेंट को फुल-टाइम करियर की तरह देखते हैं. YouTube, Instagram और Shorts जैसे प्लेटफॉर्म अब कमाई ब्रांड डील और बिजनेस बनाने के बड़े साधन बन गए हैं. टीवोआई की रिपोर्ट के अनुसार 55% युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से अच्छी कमाई भी हो रही है.

YouTube उनकी पसंदीदा जगह

Gen Z के लिए YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि उनकी पहचान और क्रिएटिविटी का नया मंच बन गया है. रिपोर्ट के अनुसार 90% से ज्यादा Gen Z क्रिएटर्स YouTube पर एक्टिव हैं. रीजनल भाषाओं में वीडियो तेजी से बढ़ रहे हैं खासतौर पर YouTube Shorts छोटे शहरों के युवाओं की आवाज को बड़े स्तर तक पहुंचा रहा है.

महिला क्रिएटर्स की मजबूत एंट्री

इन सब के साथ ही बीते दो सालों में YouTube पर महिला क्रिएटर्स की संख्या 40% बढ़ी है. अब महिलाएं सिर्फ फैशन और ब्यूटी ही नहीं बल्कि एजुकेशन, कुकिंग, व्लॉगिंग और स्टोरीटेलिंग जैसे क्षेत्रों में भी हाथ आजमा रही हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म महिलाओं को अपनी आवाज और पहचान बनाने का मौका दे रहे हैं.

संस्कृति और पहचान को मिल रहा ग्लोबल स्टेज

लगभग 42% Gen Z क्रिएटर्स का मानना है कि वे अपने कंटेंट के जरिए भारतीय भाषा, संस्कृति और कला को वैश्विक स्तर पर पेश कर रहे हैं. ये युवा सिर्फ इंफ्लुएंसर नहीं बल्कि भारत के कल्चरर एंबेसडर बन रहे हैं.

जिम्मेदारी भी बढ़ी

हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि इन युवाओं के सामने गलत जानकारी, गलत कंटेंट और एल्गोरिदम का दबाव जैसी समस्याएं भी होती हैं. कई क्रिएटर्स मानते हैं कि उन्हें अपनी ऑडियंस के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए. डिजिटल दुनिया में असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो एथिक्स, असलियत और असर तीनों का बराबर ध्यान रखते हैं.

