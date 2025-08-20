88% स्टूडेंट्स ने AI को बनाया थेरेपिस्ट, अकेलापन दूर करने के लिए शेयर कर रहे पर्सनल चैट्स

Students Emotionally Depend On AI: हाल में एक सर्वे के मुताबिक 88% स्कूल स्टूडेंट्स स्ट्रेस या चिंता के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा ले रहे हैं. ज्यादातर 13-18 साल के टीनेजर्स सबसे ज्यादा एआई पर इमोशनली डिपेंड हो रहे हैं. 20 अगस्त के एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि भारत के 57% युवा अकेलेपन, स्ट्रेस और सलाह लेने के लिए AI से इमोशनल सपोर्ट लेते हैं.

Youth Pulse Web Survey क्या है?

Youth ki Awaaz और Youth Leaders For Active Citizenship ने मिलकर 'Are You There, AI?' नाम का एक यूथ पल्स वेब सर्वे की पहल की है. जून 2025 के सर्वे में देशभर से 506 युवाओं ने भाग लिया था. इसका उद्देश्य था कि भारत में टीनेजर्स AI से इमोशनल सपोर्ट के लिए कैसे कनेक्ट होते हैं? ये सर्वे सोशल मीडिया, यूथ ऑर्गेनाइजेशन्स और एजुकेशनल नेटवर्क्स के जरिए बांटा गया था. जिससे 13-35 साल के युवाओं की अलग-अलग सोच को समझा जा सकें.

इमोशनल यूज के लिए पॉपुलर है ChatGPT

सर्वे में पता चला कि ChatGPT इमोशनल सपोर्ट के लिए सबसे पॉपुलर AI टूल है. यह Gemini और Character.AI से बेहद आगे है. इसमें खुलासा हुआ कि 52% महिलाएं अपनी पर्सनल बातें AI से शेयर करती है, जो लड़कों के मुकाबले दोगुना है. छोटे शहरों से 43% युवा एआई से निजी बातें करते हैं. यानी मेट्रो शहरों की तुलना में ये युवा ज्यादा AI से इमोशनली जुड़े हुए है.

युवाओं में Stress और Anxiety

सर्वे में खुलासा हुआ है कि 67% यूजर्स सोशल आइसोलेशन की चिंता करते हैं. वहीं 58% को प्राइवेसी से जुड़े खतरे का डर है. AI का यूज करने के बाद भी युवाओं को अपने पर्सनल डाटा के गलत इस्तेमाल के खतरे को समझते है. 500 से अधिक यूजर्स के लिए AI को युवाओं का दोस्त, अकेलेपन के आईना और मिडनाइट थेरेपिस्ट बताया है.

क्या है Youth Ki Awaaz?

Youth Ki Awaaz (YKA) अपने आप को भारत का सबसे बड़ा Citizen-Led और सिविक पार्टिसिपेशन प्लेटफॉर्म बताता है. Young Leaders For Active Citizenship (YLAC) कहता है कि उसका उद्देश्य युवाओं Policy Making में हिस्सेदारी बढ़ाना और पॉजिटिव बदलाव लाने की कैपेसिटी बनाना है.