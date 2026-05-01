आपके फोन में ये फीचर्स नहीं हैं, तो वो अब 'पुराना' हो चुका है! 10 में से 9 लोग खरीदने से पहले देख रहे ये चीज

भारत में अब स्मार्टफोन खरीदते समय लोगों की सोच तेजी से बदल रही है. Flipkart और Counterpoint Research की नई रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 89% यूजर्स अब AI फीचर्स को ध्यान में रखकर फोन खरीद रहे हैं. ‘Smartphone Insights Report 2026’ में बताया गया है कि अब लोग सिर्फ प्रोसेसर, कैमरा या बैटरी जैसी स्पेसिफिकेशन नहीं देख रहे, बल्कि यह भी देख रहे हैं कि फोन उन्हें रोजमर्रा के इस्तेमाल में कैसा अनुभव देता है. यानी अब “एक्सपीरियंस” सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है.

AI बना स्मार्टफोन का नया गेमचेंजर

रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब स्मार्टफोन का अहम हिस्सा बन चुका है. वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट सर्च, कंटेंट क्रिएशन और पर्सनलाइजेशन जैसे फीचर्स ने यूजर्स के फोन इस्तेमाल करने का तरीका बदल दिया है. अब AI सिर्फ प्रीमियम फोन तक सीमित नहीं है, बल्कि 15,000 से 20,000 रुपये वाले सेगमेंट में भी तेजी से आ रहा है. रिपोर्ट बताती है कि GenAI फीचर्स वाले डिवाइस की अपनाने की दर लगभग 30% तक पहुंच चुकी है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में AI एक बेसिक फीचर बन सकता है.

कीमत अभी भी सबसे बड़ा फैक्टर

हालांकि AI फीचर्स का असर बढ़ रहा है, लेकिन कीमत अभी भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. करीब 60% यूजर्स के लिए “वैल्यू फॉर मनी” सबसे बड़ा कारण है. इसके बाद ब्रांड पर भरोसा (57%) और ऑनलाइन रिव्यू (56%) का नंबर आता है. इसके अलावा, अब 33% यूजर्स EMI के जरिए महंगे स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, जिससे साफ है कि लोग बेहतर फीचर्स पाने के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करने को तैयार हैं.

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अलग-अलग यूजर्स का AI इस्तेमाल

AI का इस्तेमाल हर उम्र और वर्ग के लोगों में अलग-अलग तरीके से हो रहा है. Gen Z यूजर्स AI का इस्तेमाल कंटेंट बनाने और एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा करते हैं. वहीं मिलेनियल्स इसे प्रोडक्टिविटी और प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. महिला यूजर्स के बीच AI का इस्तेमाल रोजमर्रा के काम, लाइफस्टाइल और पर्सनल असिस्टेंस के लिए ज्यादा देखा जा रहा है. इससे साफ है कि AI अब हर यूजर के लिए अलग-अलग तरीके से उपयोगी बन चुका है.

डिजाइन और लुक भी है जरूरी

स्मार्टफोन खरीदते समय डिजाइन और कलर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 64% यूजर्स रंगीन फोन पसंद करते हैं और अपने पसंदीदा रंग या मटेरियल के लिए 5% तक ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं. यह ट्रेंड खासकर महिलाओं, Gen Z और टियर-2 शहरों के यूजर्स में ज्यादा देखा जा रहा है. यानी अब फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि स्टाइल का हिस्सा भी बन गया है.

समझदार हो रहे हैं भारतीय ग्राहक

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय ग्राहक अब पहले से ज्यादा समझदार और जागरूक हो गए हैं. वे बिना सोचे-समझे अपग्रेड नहीं करते, बल्कि यह देखते हैं कि नया फोन उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल को कितना बेहतर बनाएगा. Kanchan Mishra के अनुसार, अब यूजर्स ऐसे स्मार्टफोन चाहते हैं जो परफॉर्मेंस, स्मार्ट फीचर्स और भरोसेमंद एक्सपीरियंस का सही संतुलन दें. वहीं Tarun Pathak का कहना है कि भारतीय बाजार अब ज्यादा मैच्योर हो गया है और यूजर्स सोच-समझकर फैसले ले रहे हैं.