8th Pay Commission की आड़ में बड़ा फ्रॉड! सैलरी बढ़ने की खुशी बदल सकती है मातम में; सावधान! कहीं आपके पास भी तो नहीं आया ये 'खतरनाक' लिंक?

8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह और जिज्ञासा बनी हुई है. इसी मौके का फायदा उठाकर साइबर ठग अब एक नया WhatsApp स्कैम चला रहे हैं. Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C), जो गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा शाखा है, ने इस फ्रॉड को लेकर सरकारी कर्मचारियों को अलर्ट जारी किया है. ठग WhatsApp मैसेज भेजकर दावा कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद आपकी नई सैलरी कितनी होगी, यह जानने के लिए एक APK फाइल डाउनलोड करें. I4C ने साफ किया है कि यह पूरी तरह से फर्जी और खतरनाक तरीका है, जिसका मकसद लोगों के मोबाइल और बैंक अकाउंट पर कब्जा करना है.

ऐसे काम करता है यह APK स्कैम

I4C के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों को WhatsApp पर एक लिंक या फाइल भेजी जा रही है. मैसेज में लिखा होता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत आपकी संशोधित सैलरी जानने के लिए इस APK फाइल को डाउनलोड करें. जैसे ही यूज़र इस फाइल को अपने Android फोन में इंस्टॉल करता है, वैसे ही ठगों को मोबाइल पर कंट्रोल मिल जाता है. इसके बाद हैकर्स फोन में मौजूद बैंकिंग ऐप, ओटीपी, मैसेज और अन्य निजी जानकारी तक पहुंच बना लेते हैं. कुछ ही मिनटों में बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है. कई मामलों में यूज़र को तब पता चलता है जब उनके खाते से बड़ी रकम कट चुकी होती है. I4C ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार कभी भी वेतन, पेंशन या वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी WhatsApp पर APK फाइल के जरिए साझा नहीं करती.

I4C की सुरक्षा सलाह

I4C ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर ‘Cyber Dost’ पहल के तहत यह चेतावनी जारी की है. Indian Cybercrime Coordination Centre ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध WhatsApp मैसेज, ईमेल या कॉल से सावधान रहना चाहिए. अगर कोई मैसेज सैलरी रिवीजन या 8वें वेतन आयोग का हवाला देकर APK फाइल डाउनलोड करने को कहे, तो उसे तुरंत नजरअंदाज करें. अनजान या अनवेरिफाइड सोर्स से कोई भी APK फाइल डाउनलोड न करें. साथ ही, वेतन आयोग या पेंशन से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in पर ही विजिट करें. यही सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है.

APK फाइल क्या होती है और क्यों है खतरनाक?

APK का मतलब है Android Package Kit. यह एक फाइल फॉर्मेट है, जिसका इस्तेमाल Android स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है. आमतौर पर लोग ऐप्स को Google Play Store से डाउनलोड करते हैं, जहां सिक्योरिटी चेक होता है. लेकिन APK फाइल के जरिए किसी ऐप को मैन्युअली भी इंस्टॉल किया जा सकता है. इसके लिए फोन की सेटिंग में जाकर “Unknown Sources” ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है. यही वह पॉइंट है जहां से खतरा शुरू होता है. अगर कोई यूज़र बिना सोचे-समझे Unknown Sources को ऑन करके फर्जी APK इंस्टॉल कर लेता है, तो उसके फोन में मैलवेयर आ सकता है. यह मैलवेयर आपकी पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी और ओटीपी तक चुरा सकता है. I4C ने सलाह दी है कि फोन में Unknown Sources का ऑप्शन हमेशा बंद रखें. इससे थर्ड-पार्टी और संदिग्ध ऐप्स अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे.

एक छोटी गलती, बड़ा नुकसान

8वें वेतन आयोग के नाम पर चल रहा यह WhatsApp स्कैम दिखने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है. सिर्फ एक APK फाइल डाउनलोड करने से आपकी मेहनत की कमाई मिनटों में गायब हो सकती है. सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों को समझना होगा कि साइबर ठग अब नई-नई तरकीबें अपना रहे हैं. किसी भी अनजान लिंक, फाइल या ऑफर पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच जरूर करें. सतर्क रहना ही इस तरह के डिजिटल फ्रॉड से बचने का सबसे मजबूत तरीका है.