iPhone 17 के वो 9 फीचर्स जो Tim Cook ने भी नहीं बताए! खरीदने से पहले आपको भी जानना चाहिए
iPhone 17 के वो 9 फीचर्स जो Tim Cook ने भी नहीं बताए! खरीदने से पहले आपको भी जानना चाहिए

Apple ने iPhone 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया है. लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स भी हैं जो Apple ने स्टेज पर नहीं बताईं. आइए जानते हैं iPhone 17 सीरीज और iPhone Air के ऐसे ही छिपे हुए फीचर्स..

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:44 AM IST
iPhone 17 के वो 9 फीचर्स जो Tim Cook ने भी नहीं बताए! खरीदने से पहले आपको भी जानना चाहिए

Apple ने हाल ही में अपने ‘Awe Dropping’ इवेंट में iPhone 17 सीरीज और iPhone Air को लॉन्च किया. इवेंट में कई नए फीचर्स दिखाए गए, लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स भी हैं जो Apple ने स्टेज पर नहीं बताईं. आइए जानते हैं iPhone 17 सीरीज और iPhone Air के ऐसे ही छिपे हुए फीचर्स, जो आपके लिए जानना जरूरी है.

1. फास्ट चार्जिंग – लेकिन iPhone Air में नहीं
iPhone 17, 17 Pro और 17 Pro Max में अब नया Dynamic Power Adapter सपोर्ट मिलता है. यह 40W चार्जिंग और 60W बर्स्ट चार्जिंग देता है. इन मॉडलों को 50% चार्ज करने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे. जबकि iPhone Air में यह फीचर नहीं है और उसे 50% चार्ज होने में 30 मिनट लगते हैं.

2. MagSafe बैटरी – अब अलग स्टाइल में
iPhone 17 सीरीज के साथ MagSafe बैटरी वापसी कर रही है. लेकिन यह सिर्फ iPhone Air के साथ काम करेगी. बाकी मॉडलों में कैमरा बंप की वजह से बैटरी फिट नहीं हो पाएगी. हां, आप इसे USB-C से छोटे एक्सेसरीज चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. नई सिक्योरिटी – MIE (Memory Integrity Enforcement)
Apple ने सिक्योरिटी को और मजबूत किया है. MIE टेक्नोलॉजी स्पाईवेयर और हैकिंग अटैक से बचाती है. यह हर मेमोरी ब्लॉक पर हिडन टैग लगाती है और किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकती है.

4. स्क्रीन फ्लिकरिंग का समाधान (सिर्फ iPhone 17 Pro में)
iPhone 17 Pro में अब PWM Flicker Disable का ऑप्शन मिलेगा. इससे स्क्रीन फ्लिकरिंग से होने वाले सिर दर्द और आंखों के तनाव को कम किया जा सकता है.

5. एल्यूमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल
इस बार iPhone 17 Pro और Pro Max में टाइटेनियम की जगह एल्यूमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है. यह मेटल हीट को जल्दी बाहर निकालता है और फोन को ठंडा रखने में मदद करता है.

6. FineWoven का वापसी
Apple ने एक्सेसरीज जैसे MagSafe Wallets और AirTag Keyrings में FineWoven मैटेरियल को वापिस लाया है. हालांकि, iPhone केस में अब इसका इस्तेमाल नहीं होगा.

7. iPhone Air में mmWave 5G सपोर्ट नहीं
iPhone 17, 17 Pro और Pro Max में mmWave 5G सपोर्ट है, जिससे तेज इंटरनेट स्पीड मिलेगी. लेकिन iPhone Air में यह फीचर नहीं दिया गया है.

8. USB Transfer Speed – सिर्फ Pro मॉडल्स में तेज
iPhone 17 Pro और Pro Max में USB 3.0 सपोर्ट है, जिससे 10Gbps तक की स्पीड मिलती है. लेकिन iPhone 17 और Air में सिर्फ USB 2.0 है, जिसकी स्पीड 480Mbps तक सीमित है.

9. स्लो फाइल ट्रांसफर – iPhone 17 और Air
अगर आप बड़ी फाइल ट्रांसफर करते हैं, तो iPhone 17 और Air में यह प्रोसेस धीमा होगा. Pro मॉडल्स में तेज USB 3.0 सपोर्ट है, जबकि बाकी में स्लो USB 2.0 है.

Q1. क्या iPhone 17 सीरीज सभी मॉडल्स में फास्ट चार्जिंग है?
नहीं, iPhone Air में स्लो चार्जिंग है, जबकि बाकी मॉडल्स तेज चार्ज होते हैं.

Q2. क्या iPhone Air में 5G mmWave सपोर्ट है?
नहीं, यह फीचर सिर्फ iPhone 17, Pro और Pro Max में है.

Q3. USB 3.0 ट्रांसफर किन मॉडलों में मिलेगा?
सिर्फ iPhone 17 Pro और Pro Max में.

Q4. क्या FineWoven फिर से वापसी कर रहा है?
हां, लेकिन सिर्फ कुछ एक्सेसरीज में.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

iPhone 17

