आपकी कुर्सी पर गिरेगी 'AI' की बिजली! 10 में से 9 बॉस आपको निकालने को तैयार, सामने आया खौफनाक सच

एक नई स्टडी ने यह खुलासा किया है कि दुनिया भर की कंपनियां अब तेजी से AI की ओर बढ़ रही हैं और जरूरत पड़ने पर इंसानों की जगह मशीनों को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हैं. ResumeBuilder द्वारा मार्च 2026 में किए गए इस सर्वे में अमेरिका के सैकड़ों बड़े बिजनेस लीडर्स ने हिस्सा लिया. स्टडी के मुताबिक, कंपनियां अब खुलकर भले न कहें, लेकिन अंदर ही अंदर यह सोच तेजी से बढ़ रही है कि AI की मदद से काम तेज और सस्ता किया जा सकता है. यही वजह है कि कई कंपनियां भविष्य में मानव कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए तैयार हैं.

10 में से 9 कंपनियां तैयार

इस सर्वे के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं. करीब 10 में से 9 कंपनियों ने माना कि अगर AI ज्यादा सक्षम हो जाता है, तो वे अपनी वर्कफोर्स कम कर सकती हैं. इतना ही नहीं, कई कंपनियों ने यह भी कहा कि वे AI में निवेश बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने (attrition) को भी स्वीकार करने को तैयार हैं. इससे साफ होता है कि कंपनियों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं. अब कर्मचारी संतुष्टि से ज्यादा फोकस AI में निवेश और टेक्नोलॉजी ग्रोथ पर है.

कंपनियों के लिए AI क्यों जरूरी

ResumeBuilder की चीफ करियर एडवाइजर Stacie Haller के अनुसार, यह सिर्फ खर्च कम करने का मामला नहीं है, बल्कि कंपनियां AI को अपने भविष्य के लिए बेहद जरूरी मान रही हैं. उनके मुताबिक, कंपनियां जानबूझकर यह जोखिम उठा रही हैं कि कर्मचारी असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन AI में निवेश करना उनके लिए ज्यादा अहम है. यह बदलाव इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में कंपनियों का ऑपरेशन मॉडल पूरी तरह बदल सकता है.

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टेक इंडस्ट्री में दिखने लगा असर

हालांकि स्टडी में किसी खास कंपनी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन टेक इंडस्ट्री में यह ट्रेंड पहले से दिखाई देने लगा है. कई बड़ी कंपनियों ने पिछले एक साल में नौकरियां कम की हैं और साथ ही AI पर अपना फोकस बढ़ाया है.

Amazon इसका बड़ा उदाहरण

इस ट्रेंड को समझने के लिए Amazon एक बड़ा उदाहरण है. कंपनी ने हाल ही में करीब 16,000 कर्मचारियों की छंटनी की है, ताकि अपनी आंतरिक संरचना को आसान बनाया जा सके और फैसले जल्दी लिए जा सकें. वहीं दूसरी ओर, Amazon AI पर तेजी से निवेश कर रही है, खासकर अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म Amazon Web Services (AWS) के जरिए. कंपनी के CEO Andy Jassy का कहना है कि AI की मदद से AWS का बिजनेस पहले के अनुमान से दोगुना तक बढ़ सकता है.

AI से अरबों डॉलर की उम्मीद

Andy Jassy के मुताबिक, AI की वजह से AWS का सालाना रेवेन्यू 600 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो भारतीय रुपये में लगभग 55 लाख करोड़ रुपये होता है. यह दिखाता है कि कंपनियां AI को सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि ग्रोथ इंजन के रूप में देख रही हैं.

कर्मचारियों के लिए बढ़ती चिंता

इस ट्रेंड का सबसे बड़ा असर कर्मचारियों पर पड़ रहा है. जो नौकरियां पहले सुरक्षित मानी जाती थीं, अब उनकी भी समीक्षा हो रही है. साथ ही, मौजूदा जॉब मार्केट में नई नौकरी ढूंढना भी आसान नहीं है. इससे कर्मचारियों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और भविष्य को लेकर चिंता भी बढ़ रही है.

आगे क्या हो सकता है

हालांकि, स्टडी में एक चेतावनी भी दी गई है. अगर आने वाले समय में हायरिंग बढ़ती है, तो कर्मचारी यह जरूर देखेंगे कि कंपनियों ने मुश्किल समय में अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया. इसका असर कंपनियों की छवि और टैलेंट को आकर्षित करने की क्षमता पर पड़ सकता है.