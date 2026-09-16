व्यूज का ऐसा भूत! 9 साल के छोटे यूट्यूबर ने पापा के ऑफिस कार्ड से फूंक डाले 1.13 करोड़, अब कह रहा है- 'मैं तो फंस गया!'

इन दिनों सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर या यूट्यूबर बनने का ऐसा खुमार चढ़ा है कि लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं. कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नौ साल के एक बच्चे ने ज्यादा व्यूज पाने के चक्कर में अपने पिता के ऑफिस के क्रेडिट कार्ड से चुपचाप 1.13 करोड़ रुपये उड़ा दिए. इस बड़ी लापरवाही के चलते अब पिता की नौकरी पर भी गंभीर संकट मंडराने लगा है.
यह पूरा मामला एक नौ साल के बच्चे और उसके पिता डेव से जुड़ा है. माइक नाम का यह बच्चा माइटी माइक प्लेक्स (Mighty Mike Plays) नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाता है, जिस पर वह फेमस गेम्स जैसे Minecraft और रोबोटिक्स या Roblox की गेमप्ले वीडियो अपलोड करता है.
हर छोटे क्रिएटर की तरह माइक भी इस बात से परेशान था कि उसकी वीडियो पर कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं. उसकी इस निराशा को दूर करने के लिए पिता डेव ने उसे यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट यानी YouTube Ads की दुनिया समझाई. पिता ने बेटे को सिर्फ 20 डॉलर यानी करीब 1600 से 1700 रुपये का एक छोटा सा विज्ञापन कैंपेन सेट करना सिखाया. उन्होंने बताया कि बजट कैसे तय करते हैं, ऑडियंस कैसे चुनते हैं और विज्ञापन कैसे लाइव होता है.
पिता से सबक सीखने के बाद माइक ने लेसन तो याद रखा, लेकिन वह बजट वाला हिस्सा भूल गया. उसे लगा कि जितने ज्यादा पैसे लगेंगे, वीडियो पर उतने ही ज्यादा व्यूज आएंगे. गूगल अकाउंट में पिता के ऑफिस का क्रेडिट कार्ड पहले से ही सेव था. इसके बाद अगले तीन हफ्तों तक माइक चुपचाप अकेले ही एड टूल्स में जाता रहा और एक के बाद एक कई महंगे विज्ञापन कैंपेन लॉन्च करता चला गया.
गूगल ने बिना किसी रुकावट के हर नए कैंपेन का पैसा सीधे पिता के ऑफिस वाले क्रेडिट कार्ड से काटना शुरू कर दिया. जब तीन हफ्तों बाद कुल बिल सामने आया, तो रकम देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई. यह बिल 1,18,000 डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 1.13 करोड़ रुपये था.
डेव को इस बात का तब पता चला जब उन्हें ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया. वहां कंपनी के मैनेजर, एचआर और फाइनेंस टीम बैठी थी. उन्होंने टेबल पर तीन हफ्तों के ऐड का पूरा हिसाब रखा और डेव से जवाब मांगा. डेव को खुद नहीं पता कि अब उनकी नौकरी बचेगी या उन्हें यह पूरा पैसा अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा.
मजेदार बात यह है कि बच्चे का यह नुस्खा काम कर गया. इतने भारी-भरकम खर्च के बाद माइक के वीडियो पर दो लाख से ज्यादा व्यूज आ गए. कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर नोटिस किया कि उन्हें यूट्यूब पर लंबे-लंबे गेमिंग विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं. जब पिता ने माइक से पूछा कि इस पर तुम्हारा क्या कहना है, तो बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, आई एम डेफिनेटली कुक्ड यानी मैं तो बुरी तरह फंस गया हूं.
इस घटना के बाद परिवार ने फिलहाल चैनल को बंद या पॉज करने का फैसला किया है. साथ ही पैरेंटल कंट्रोल, खर्च की लिमिट तय करने और सेव पेमेंट डिटेल्स को डिलीट करने जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. हालांकि, इस कहानी में यह भी गौर करने वाली बात है कि ये सारी जानकारियां खुद पिता ने अपने बेटे के चैनल पर वीडियो जारी करके दी हैं. कंपनी की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.