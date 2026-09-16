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व्यूज का ऐसा भूत! 9 साल के छोटे यूट्यूबर ने पापा के ऑफिस कार्ड से फूंक डाले 1.13 करोड़, अब कह रहा है- 'मैं तो फंस गया!'

यूट्यूबर बनने के चक्कर में 9 साल के बच्चे ने पिता के ऑफिस क्रेडिट कार्ड से चुपचाप 1.13 करोड़ रुपये उड़ा दिए. ज्यादा व्यूज पाने की यह खतरनाक जुगाड़ अब परिवार पर भारी पड़ गया है, जिससे पिता की नौकरी पर भी बड़ा संकट आ गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 16, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:55 PM IST
व्यूज का ऐसा भूत! 9 साल के छोटे यूट्यूबर ने पापा के ऑफिस कार्ड से फूंक डाले 1.13 करोड़, अब कह रहा है- 'मैं तो फंस गया!'

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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