IIT छोड़कर पहुंची Bollywood... दी सुपरहिट फिल्म और पाई Google में जॉब, अब बनी ₹2,045,000,000,000 वाली कंपनी की CEO

90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस मयूरी कांगो (Mayoori Kango), जिन्हें लोग आज भी “घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही” गाने की वजह से याद करते हैं, उन्होंने एक बार फिर कॉरपोरेट दुनिया में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम करने के बाद मयूरी ने कॉरपोरेट करियर चुना और अब उन्होंने Publicis Groupe में एक अहम पद संभाला है.

Publicis Groupe में नई जिम्मेदारी

25 अगस्त 2025 को मयूरी कांगो ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के जरिए जानकारी दी कि उन्होंने Publicis Groupe में Global Executive Leadership Team का हिस्सा बनकर वापसी की है. इस नई भूमिका में वह कंपनी की Publicis Global Delivery टीम के साथ मिलकर डिजिटल सर्विसेज को और मजबूत करेंगी.

साथ ही, उन्हें कंपनी के India Delivery Center का सीईओ (CEO) नियुक्त किया गया है. इससे पहले भी वह Performics में Managing Director रह चुकी हैं, जो कि Publicis Groupe की ही एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है.

Publicis Groupe क्या है?

Publicis Groupe एक पेरिस बेस्ड कम्युनिकेशन और मार्केटिंग फर्म है, जिसकी शुरुआत 1926 में हुई थी.

• साल 2025 की दूसरी तिमाही में कंपनी की ग्रोथ 10% दर्ज की गई.

• अमेरिका में 5.3%, यूरोप में 4.6% और एशिया पैसिफिक में 5.7% की वृद्धि देखी गई.

यानी यह कंपनी ग्लोबल मार्केटिंग और एडवरटाइजिंग सेक्टर में लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है.

IIT छोड़ फिल्मों का सफर

कम लोग जानते हैं कि मयूरी कांगो को IIT कानपुर में एडमिशन मिला था. लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में करियर बनाने का फैसला किया.

• उन्होंने “पापा कहते हैं” (1996) और “हो⁠गी प्यार की जीत” (1999) जैसी फिल्मों में काम किया.

• इसके अलावा, उन्होंने टीवी शोज़ जैसे Dollar Bahu (2001), नर्गिस, थोड़ा ग़म थोड़ी ख़ुशी और करिश्मा: द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी (2003) में भी एक्टिंग की.

हालांकि, उन्हें बॉलीवुड में उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली, जितनी उम्मीद थी.

कॉरपोरेट करियर की शुरुआत

फिल्मों से दूरी बनाने के बाद मयूरी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और MBA किया. इसके बाद उन्होंने कॉरपोरेट दुनिया में कदम रखा.

• 2007: 360i (अमेरिकन डिजिटल एजेंसी) में एसोसिएट मीडिया मैनेजर के तौर पर शुरुआत.

• 2009: Resolution Media, न्यूयॉर्क में काम किया.

• 2010-2012: Digitas, बोस्टन में एसोसिएट डायरेक्टर (मीडिया) रहीं.

• 2016: Performics में Managing Director बनीं.

• 2019: Google से जुड़ीं और यहां उन्होंने डिजिटल एडवरटाइजिंग और मार्केटिंग के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया.

• 2025: फिर से Publicis Groupe में सीईओ और ग्लोबल लीडरशिप रोल के साथ वापसी.

मयूरी कांगो का सफर क्यों खास है?

मयूरी कांगो का सफर उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने करियर में बदलाव करना चाहते हैं. उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड को पीछे छोड़कर कॉरपोरेट सेक्टर में अपनी पहचान बनाई. आज वह लाखों महिलाओं के लिए Role Model हैं कि चाहे शुरुआत कैसी भी हो, मेहनत और लगन से करियर बनाया जा सकता है.

FAQs

Q1. मयूरी कांगो अब कहां काम कर रही हैं?

वह Publicis Groupe में Global Leadership Team का हिस्सा हैं और India Delivery Center की CEO हैं.

Q2. उन्होंने फिल्मों से दूरी क्यों बनाई?

बॉलीवुड में उन्हें बड़े मौके नहीं मिले, इसलिए उन्होंने पढ़ाई पूरी की और कॉरपोरेट सेक्टर को चुना.

Q3. मयूरी कांगो ने किन फिल्मों में काम किया है?

पापा कहते हैं (1996), हो⁠गी प्यार की जीत (1999) और कुछ टीवी सीरियल्स में.

Q4. मयूरी कांगो गूगल में कब शामिल हुई थीं?

मार्च 2019 में उन्होंने Google जॉइन किया था.