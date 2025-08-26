IIT छोड़कर पहुंची Bollywood... दी सुपरहिट फिल्म और पाई Google में जॉब, अब बनी ₹2,045,000,000,000 वाली कंपनी की CEO
Advertisement
trendingNow12896680
Hindi Newsटेक

IIT छोड़कर पहुंची Bollywood... दी सुपरहिट फिल्म और पाई Google में जॉब, अब बनी ₹2,045,000,000,000 वाली कंपनी की CEO

90 के दशक की फेमस ने एक बार फिर कॉरपोरेट दुनिया में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम करने के बाद मयूरी ने कॉरपोरेट करियर चुना और अब उन्होंने Publicis Groupe में एक अहम पद संभाला है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IIT छोड़कर पहुंची Bollywood... दी सुपरहिट फिल्म और पाई Google में जॉब, अब बनी ₹2,045,000,000,000 वाली कंपनी की CEO

90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस मयूरी कांगो (Mayoori Kango), जिन्हें लोग आज भी “घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही” गाने की वजह से याद करते हैं, उन्होंने एक बार फिर कॉरपोरेट दुनिया में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम करने के बाद मयूरी ने कॉरपोरेट करियर चुना और अब उन्होंने Publicis Groupe में एक अहम पद संभाला है.

Publicis Groupe में नई जिम्मेदारी
25 अगस्त 2025 को मयूरी कांगो ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के जरिए जानकारी दी कि उन्होंने Publicis Groupe में Global Executive Leadership Team का हिस्सा बनकर वापसी की है. इस नई भूमिका में वह कंपनी की Publicis Global Delivery टीम के साथ मिलकर डिजिटल सर्विसेज को और मजबूत करेंगी.

साथ ही, उन्हें कंपनी के India Delivery Center का सीईओ (CEO) नियुक्त किया गया है. इससे पहले भी वह Performics में Managing Director रह चुकी हैं, जो कि Publicis Groupe की ही एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

Publicis Groupe क्या है?
Publicis Groupe एक पेरिस बेस्ड कम्युनिकेशन और मार्केटिंग फर्म है, जिसकी शुरुआत 1926 में हुई थी.
• साल 2025 की दूसरी तिमाही में कंपनी की ग्रोथ 10% दर्ज की गई.
• अमेरिका में 5.3%, यूरोप में 4.6% और एशिया पैसिफिक में 5.7% की वृद्धि देखी गई.
यानी यह कंपनी ग्लोबल मार्केटिंग और एडवरटाइजिंग सेक्टर में लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है.

IIT छोड़ फिल्मों का सफर
कम लोग जानते हैं कि मयूरी कांगो को IIT कानपुर में एडमिशन मिला था. लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में करियर बनाने का फैसला किया.
• उन्होंने “पापा कहते हैं” (1996) और “हो⁠गी प्यार की जीत” (1999) जैसी फिल्मों में काम किया.
• इसके अलावा, उन्होंने टीवी शोज़ जैसे Dollar Bahu (2001), नर्गिस, थोड़ा ग़म थोड़ी ख़ुशी और करिश्मा: द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी (2003) में भी एक्टिंग की.

हालांकि, उन्हें बॉलीवुड में उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली, जितनी उम्मीद थी.

कॉरपोरेट करियर की शुरुआत
फिल्मों से दूरी बनाने के बाद मयूरी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और MBA किया. इसके बाद उन्होंने कॉरपोरेट दुनिया में कदम रखा.
 • 2007: 360i (अमेरिकन डिजिटल एजेंसी) में एसोसिएट मीडिया मैनेजर के तौर पर शुरुआत.
 • 2009: Resolution Media, न्यूयॉर्क में काम किया.
 • 2010-2012: Digitas, बोस्टन में एसोसिएट डायरेक्टर (मीडिया) रहीं.
 • 2016: Performics में Managing Director बनीं.
 • 2019: Google से जुड़ीं और यहां उन्होंने डिजिटल एडवरटाइजिंग और मार्केटिंग के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया.
 • 2025: फिर से Publicis Groupe में सीईओ और ग्लोबल लीडरशिप रोल के साथ वापसी.

मयूरी कांगो का सफर क्यों खास है?

मयूरी कांगो का सफर उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने करियर में बदलाव करना चाहते हैं. उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड को पीछे छोड़कर कॉरपोरेट सेक्टर में अपनी पहचान बनाई. आज वह लाखों महिलाओं के लिए Role Model हैं कि चाहे शुरुआत कैसी भी हो, मेहनत और लगन से करियर बनाया जा सकता है.

FAQs

Q1. मयूरी कांगो अब कहां काम कर रही हैं?
वह Publicis Groupe में Global Leadership Team का हिस्सा हैं और India Delivery Center की CEO हैं.

Q2. उन्होंने फिल्मों से दूरी क्यों बनाई?
बॉलीवुड में उन्हें बड़े मौके नहीं मिले, इसलिए उन्होंने पढ़ाई पूरी की और कॉरपोरेट सेक्टर को चुना.

Q3. मयूरी कांगो ने किन फिल्मों में काम किया है?
पापा कहते हैं (1996), हो⁠गी प्यार की जीत (1999) और कुछ टीवी सीरियल्स में.

Q4. मयूरी कांगो गूगल में कब शामिल हुई थीं?
मार्च 2019 में उन्होंने Google जॉइन किया था.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Mayoori Kango

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
DNA Analysis
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
dowry deaths rate
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
;