इस देश में 99% लोग रहते हैं इंटरनेट पर Online! देखकर घबराई सरकार, तुरत-फुरत लिया ये हैरान करने वाला फैसला

South Korea smartphone ban: दुनिया भर में युवाओं के बीच सोशल मीडिया की लत एक गंभीर समस्या बन चुकी है. इसी को ध्यान में रखते हुए साउथ कोरिया की संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है- अब देशभर के स्कूलों में क्लासरूम के अंदर मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस बैन कर दिए जाएंगे. यह नया कानून मार्च 2026 से लागू होगा और इसे संसद में दोनों दलों के समर्थन से पास किया गया है.

क्यों उठाया गया ये कदम?

साउथ कोरिया में सोशल मीडिया की लत खतरनाक स्तर तक बढ़ चुकी है. आंकड़े बताते हैं कि देश के 99% नागरिक ऑनलाइन हैं और 98% लोगों के पास स्मार्टफोन है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है. एक सरकारी सर्वे में पाया गया कि 37% मिडिल और हाई स्कूल स्टूडेंट्स मानते हैं कि सोशल मीडिया उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है. वहीं, 22% स्टूडेंट्स ने कहा कि जब उन्हें सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं मिलता तो उन्हें बेचैनी और तनाव महसूस होता है.

लॉमेकर्स का कहना है कि बच्चे रात-रात भर इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर एक्टिव रहते हैं, जिससे उनकी नींद और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रही हैं. संसद में बिल पेश करने वाले चो जंग-हुन, विपक्षी पार्टी ‘पीपल पावर पार्टी’ के सांसद हैं. उन्होंने कहा – “हमारे बच्चे हर सुबह लाल आंखों के साथ स्कूल आते हैं, क्योंकि वे 2 या 3 बजे तक इंस्टाग्राम पर लगे रहते हैं.”

क्या है नया नियम?

अभी तक कई स्कूल अपने-अपने स्तर पर क्लास टाइम में फोन बैन करते थे, लेकिन अब यह कानून पूरे देश में एक समान रूप से लागू होगा.

• क्लासरूम में अब कोई भी छात्र फोन या डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.

• केवल शैक्षणिक उपयोग या डिसएबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए अपवाद रखा गया है.

• नियम तोड़ने पर स्कूल को सख्त कार्रवाई का अधिकार होगा.

दूसरे देशों ने भी उठाए ऐसे कदम

सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं, दुनिया के कई देश बच्चों की बढ़ती डिजिटल लत से परेशान हैं.

• ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया.

• नीदरलैंड (डच स्कूलों) ने भी फोन के उपयोग को सीमित किया और इससे छात्रों के फोकस में सुधार देखने को मिला.

विरोध भी हो रहा है

हालांकि यह फैसला सभी को पसंद नहीं आया है. कई युवाओं से जुड़ी संस्थाओं का कहना है कि इससे बच्चों के अधिकारों का हनन होगा और उन्हें एक डिजिटल दुनिया से अलग कर दिया जाएगा. उनका तर्क है कि सही डिजिटल शिक्षा और गाइडेंस देना ज्यादा कारगर होगा बजाय सीधे बैन लगाने के.

FAQs

Q1. साउथ कोरिया में कब से स्कूलों में स्मार्टफोन बैन होगा?

मार्च 2026 से यह नया नियम लागू होगा.

Q2. क्या सभी छात्रों के लिए यह नियम समान होगा?

नहीं, दिव्यांग छात्रों और शैक्षणिक जरूरतों के लिए छूट दी जाएगी.

Q3. क्या इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा?

सरकार का मानना है कि इससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर ज्यादा रहेगा और उनकी नींद व मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा.

Q4. क्या अन्य देशों ने भी ऐसा किया है?

हां, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जैसे देशों में भी स्कूलों और किशोरों के लिए फोन पर प्रतिबंध लगाया गया है.