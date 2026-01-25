शादी का वादा...'Elon Musk' ने मुंबई की महिला को दिया झांसा! हुईं 16 लाख रुपये की ठगी, जानें क्या है पूरा मामला

आज के समय में ऑनलाइन ठगी के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं. साइबर स्कैमर रोज नए-नए तरीके अपनाकर लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं. ऐसा ही एक मामला मुंबई के चेंबूर इलाके में रहने वाली 40 साल की एक महिला के साथ देखने को मिला. महिला को एक शख्स ने सोशल मीडिया पर दुनिया के सबसे अमीर व्यवसायी और उद्यमी एलोन मस्क बताने हुए प्यार, शादी और अमेरिका में नई जिंदगी का झांसा दिया. भरोसे के इस जाल में फंसकर महिला ने करीब 16 लाख रुपये से ज्यादा गंवा दिए.

दोस्ती से शुरू हुई कहानी

महिला से आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) संपर्क किया. इसके बाद उसने महिला को एक मैसेजिंग एप डाउनलोड करने को कहा. यहां उसने खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताया. शुरुआत में दोनों से सामान्य बातचीत होती रही. इसके बाद धीरे-धीरे उसने महिला की निजी जिंदगी, परिवार और परेशानियों के बारे में जानना शुरू किया. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिनों तक बात करने के बाद शख्स महिला को प्रपोज किया और कहा कि वो उसे अपने साथ अमेरिका ले जाएगा. महिला को लगा कि उसे सच्चा साथी मिल गया है.

यह भी पढ़ें:- Meta का बड़ा फैसला! अब 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों का दोस्त नहीं होगा AI...

Add Zee News as a Preferred Source

वीजा के नाम पर शुरू हुई ठगी

कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने कहा कि विदेश लाने के लिए कागजी प्रक्रिया करनी होगी. इसके लिए शख्स ने उसको जेम्स नाम के एक व्यक्ति से संपर्क करने को कहा, जो अमेरिका जाने के लिए वीजा बनवाने में मदद करेगा. महिला ने उस व्यक्ति से संपर्क किया. उसने बताया कि वीजा प्रोसेसिंग के लिए फीस देनी होगी. लेकिन पैसे सीधे लेने के बजाय उसने महिला से कई अमेजन गिफ्ट कार्ड खरीदने और उनके कोड भेजने को कहा. महिला को समझाया गया कि यह फास्ट प्रोसेस है और इससे काम जल्दी हो जाएगा. भरोसे में आकर महिला ने कई बार में बड़ी रकम भेज दी. अक्टूबर से जनवरी के बीच महिला अलग-अलग गिफ्ट कार्ड के जरिए करीब 16.34 लाख रुपये खर्च कर दिए.

जब शक हुआ, सब गायब

जनवरी के बीच में जेम्स ने महिला से टिकट के नाम पर करीब 2 लाख रुपये और मांगे. तभी महिला को शक हुआ. जब उसने और पैसे देने से मना किया, तो दोनों आरोपियों ने उससे बात करना बंद कर दिया. काफी पैसे देने के बाद भी न महिला को वीजा मिला ना ही टिकट. बाद में महिला को समझ आया कि वह धोखे का शिकार हो चुकी है.

परिवार को बताने के बाद खुला राज

घबराई महिला ने यह बात अपने माता-पिता को बताई. परिवार ने तुरंत उसे साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराने को कहा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने मशहूर शख्स की पहचान का गलत इस्तेमाल कर महिला को फंसाया. अधिकारियों ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले अनजान लोगों की बातों में आकर कभी पैसे न भेजें, खासकर गिफ्ट कार्ड या कोड के रूप में. अगर कोई व्यक्ति कम समय में प्यार, शादी या विदेश ले जाने का वादा करे और पैसे मांगे, तो यह खतरे की घंटी है. ऐसे मामलों में तुरंत परिवार या पुलिस से संपर्क करना ही समझदारी है.

यह भी पढ़ें:- 149 मिलियन लोगों के Instagram, Gmail लॉगिन-पासवर्ड लीक, कहीं आपका भी...