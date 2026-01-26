त्योहारों का मौसम आते ही आपके मोबाइल पर ऑफर, इनाम और कैशबैक वाले मैसेज की बाढ़ आ जाती है. लेकिन हर यह ऑफर सच हो ऐसा नहीं होता. क्योंकि फेस्टिव ऑफर के नाम पर स्कैमर्स भी एक्टिव हो जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा झांसा देने वाला गिरोह तेजी से फैल रहा है. लोगों को ऐसे UPI स्कैम से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है. इस स्कैम में लोगों से कहा जाता है कि QR कोड स्कैन करें और हजारों रुपये की इनाम जीतें. ऐसे में जैसे आप QR कोड स्कैन करते हैं और UPI पिन डालते हैं आपके खाते से पैसे कट जाते हैं. क्योंकि अभी बहुत लोगों को नहीं पता कि UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं. अगर आप पिन डालते हैं, तो पैसा आपके खाते से कटेगा आएगा नहीं.

कैसे दिया जाता है झांसा?

ऐसे स्कैम में ठग खुद को कंपनी का कर्मचारी, बैंक अधिकारी या किसी ऑफर टीम का सदस्य बताकर कॉल या मैसेज करता है. वो आपसे कहते हैं कि आपका नंबर लकी ड्रॉ में निकला है या फेस्टिव स्कीम में आपको इनाम मिला है. फिर एक QR कोड भेजते हैं और बोलते हैं कि इसे स्कैन करके पिन डाल दीजिए, तभी पैसे आएंगे. लालच में आकर लोग भरोसा कर लेते हैं और यहीं उनसे गलती हो जाती है. ऐसे समय में आप तुरंत समझ जाइए मामला संदिग्ध है. पिन डालने का मतलब होता है आप पेमेंट कर रहे हैं. पैसे पाने के लिए कभी पिन की जरूरत नहीं पड़ती.

यह भी पढ़ें:- सोशल मीडिया पर क्रिएटिव अंदाज में दिखाएं देशभक्ति! AI से मिनटों में बनाएं तिरंगे...

Add Zee News as a Preferred Source

ये गलतियों करने से बचें

डिजिटल पेमेंट करते समय थोड़ी सी समझदारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है. ऐसे में कोई भी पेमेंट करते समय आप नीचें लिखी बातों को ध्यान में रख सकते हैं.

1. कोई भी बैंक और सरकारी संस्था या पेमेंट ऐप आपसे आपका UPI पिन नहीं मांगता.

2. UPI पिन कभी किसी के साथ शेयर न करें.

2. अनजान QR कोड स्कैन करने से बचें.

3. QR स्कैन करने के बाद स्क्रीन पर दिख रहा नाम जरूर जांच लें.

4. अपने पेमेंट ऐप पर स्क्रीन लॉक जरूर लगाएं.

अगर पैसे कट जाएं तो तुरंत करें ये काम

अगर गलती से आपके पैसे कट जाएं, तो घबराएं नहीं. सबसे पहले आप तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें. आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी. डिजिटल पेमेंट जिंदगी आसान बनाता है, लेकिन लापरवाही महंगी पड़ सकती है. अगली बार कोई आपसे कि कहे कि 'पिन डालो, पैसे पाओ'तो आससे आप कहिए 'मैं मूर्ख नहीं हूं'.

यह भी पढ़ें:- गणतंत्र दिवस पर Google ने भी माना भारत का लोहा, ISRO की सफलता को ऐसे किया सलाम!