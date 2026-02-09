इंस्टाग्राम पर छा गया 'गैंगस्टर' फीवर! Allu Arjun के AA23 स्टाइल में अपनी रील कैसे बनाएं? मिनटों में हो जाएंगे वायरल

इन दिनों Instagram और TikTok पर एक नया ट्रेंड तेजी से छाया हुआ है, जिसका नाम है AA23 ट्रेंड. यह ट्रेंड साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट से इंस्पायर्ड है, जिसमें उनका लुक बेहद इंटेंस और गैंगस्टर स्टाइल में दिखाया गया था. रेड और ब्लैक कलर टोन, धुआं-भरा बैकग्राउंड और दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस स्टाइल को बहुत पॉपुलर बना दिया. अब लोग अपनी सिंपल फोटो को AI की मदद से उसी तमिल गैंगस्टर मूवी पोस्टर में बदलकर छोटी-सी रील बना रहे हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाती है.

साधारण फोटो से बनता है सिनेमैटिक गैंगस्टर लुक

इस ट्रेंड की खास बात यह है कि इसमें आपकी सामान्य सेल्फी या पोर्ट्रेट फोटो कुछ सेकंड में मूवी पोस्टर जैसी दिखने लगती है. फोटो में रेड कलर ग्रेडिएंट, डार्क शैडो, स्मोकी इफेक्ट और बोल्ड आउटलाइन जोड़ दी जाती है. इससे पूरा लुक ऐसा लगता है जैसे आप किसी एक्शन फिल्म के हीरो हों. जब इस इमेज को तेज बीट वाले म्यूजिक के साथ रील में बदला जाता है, तो यह एक दमदार ‘कैरेक्टर इंट्रो’ जैसा महसूस होता है.

इमेज बनाना पहला स्टेप है

सबसे पहले आपको एक अच्छी क्वालिटी की फोटो चुननी होगी. फोटो में चेहरा साफ दिखना चाहिए, लाइटिंग सही होनी चाहिए और पोज कॉन्फिडेंट होना चाहिए. इसके बाद किसी AI इमेज जनरेटर ऐप या टूल को ओपन करें, जो रेफरेंस फोटो सपोर्ट करता हो. अपनी फोटो अपलोड करें और नीचे दिया गया प्रॉम्प्ट कॉपी-पेस्ट करें ताकि वही सिनेमैटिक स्टाइल मिले.

Prompt

“Create a cinematic digital illustration of the person in the reference photo. Maintain the exact face identity, hairstyle, expression, skin tone, and pose with zero distortion. Transform the entire scene into a deep red high-contrast Tamil gangster movie poster style. Replace the background with red gradients, smoky atmosphere, and subtle textures. Add bold comic book shading, thick outlines, strong black shadows, and glossy highlights on the skin and clothes. Add intense highlights to the jawline and edges of the body. Create a gritty, powerful cinematic mood, 4K illustration.”

इससे आपकी फोटो एक रेड-टोन गैंगस्टर पोस्टर में बदल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं.

अब बनाएं वायरल रील

इमेज तैयार होने के बाद अगला काम है वीडियो बनाना. इसके लिए CapCut जैसे एडिटिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐप में AA23 Trend या Character Intro टेम्पलेट सर्च करें. रेड थीम वाला टेम्पलेट चुनें और शुरुआत में अपनी नॉर्मल वीडियो क्लिप लगाएं. जैसे ही म्यूजिक में बीट ड्रॉप हो, वहां अपनी AI वाली पोस्टर इमेज डाल दें. इससे अचानक ट्रांजिशन होगा और वीडियो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा. अंत में 1080p या 4K क्वालिटी में एक्सपोर्ट करें.

मैनुअल एडिटिंग से मिलेगा और प्रो लुक

अगर आप ज्यादा क्रिएटिव बनना चाहते हैं, तो खुद भी एडिट कर सकते हैं. ट्रेंडिंग AA23 बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएं, पहले नॉर्मल क्लिप रखें, फिर बीट के समय शेक या फ्लैश ट्रांजिशन डालें और उसके बाद पोस्टर रिवील करें. ऊपर से फिल्म ग्रेन या टेक्सचर इफेक्ट डालने से वीडियो और भी सिनेमैटिक लगेगा. कुल मिलाकर, AA23 ट्रेंड उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम मेहनत में स्टाइलिश और मूवी जैसा इंट्रो बनाना चाहते हैं. सही फोटो, AI टूल और दमदार म्यूजिक के साथ आपकी रील भी मिनटों में वायरल हो सकती है.