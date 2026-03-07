होटल में चेक-इन के लिए अब आधार कार्ड ले जाने की टेंशन खत्म! नया Aadhaar App करेगा सारा काम; जानें कैसे करें इस्तेमाल

Aadhaar App New Feature: अगर आप भी सफर के दौरान अपना आधार कार्ड साथ रखना भूल जाते हैं या होटल रिसेप्शन पर अपनी आईडी की फोटोकॉपी देने से कतराते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. UIDAI ने अपने आधार ऐप (Aadhaar App) में एक ऐसा फीचर ऐड किया है, जो आपके होटल चेक-इन के अनुभव को पूरी तरह बदल देगा.
Aadhaar App New Feature: क्या आप भी जब ट्रिप पर जाते हैं, तो आपको अपने साथ फिजिकल आईडी कार्ड या आधार कार्ड संभालकर रखने की टेंशन रहती है? क्या आपको भी डर लगा रहता है कि कहीं होटल चेक-इन के समय ओरिजिनल आधार कार्ड घर पर न छूट जाए? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बेहद राहत भरी रहने वाली है. UIDAI ने mAadhaar ऐप में एक ऐसा कमाल का फीचर अपडेट किया है, जिसके बाद आपको अपनी जेब में प्लास्टिक या कागज वाला आधार कार्ड लेकर घूमने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आप अपने स्मार्टफोन के जरिए ही किसी भी होटल में शान से एंट्री कर सकेंगे और वह भी बिना किसी फिजिकल आईडी के. आइए जानते हैं कि यह नया सिस्टम कैसे काम करता है और आपको इसके लिए क्या करना होगा?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार अब डिजिटल इंडिया को एक कदम और आगे ले गई है. अब होटलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे mAadhaar ऐप में मिलने वाले डिजिटल आधार को फिजिकल आईडी के बराबर ही मान्यता दें. इसमें मौजूद QR कोड और डिजिटल सिग्नेचर इसे पूरी तरह सिक्योर और ओरिजिनल बनाते हैं.
UIDAI के इस नए फीचर का नाम 'ऑफलाइन वेरिफिकेशन' है. जब आप किसी होटल में पहुंचेंगे, तो वहां के रिसेप्शन पर आपको एक खास QR कोड दिखेगा. आपको अपने आधार ऐप से उस QR कोड को स्कैन करना होगा. स्कैन करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप होटल को अपनी कौन सी जानकारी (जैसे सिर्फ नाम और फोटो) देना चाहते हैं. इसके बाद जैसे ही आप शेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, होटल के सिस्टम में आपकी डिजिटल जानकारी पहुंच जाएगी. इसमें आपका पूरा 12 अंकों का आधार नंबर छिपा हुआ रहता है, जिससे आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सिक्योर रहती है.
अक्सर होटलों में आधार की फोटोकॉपी देना खतरे से खाली नहीं होता है. क्योंकि यहां से उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. लेकिन ऐप के जरिए होने वाले इस डिजिटल वेरिफिकेशन में आपका डेटा सुरक्षित रहता है. होटल केवल वही जानकारी देख पाएगा, जो पहचान के लिए जरूरी है.
अगर आप भी इस फीचर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर इसे Enable कर सकते हैं.
स्टेप 1. सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ऑफिशियल mAadhaar ऐप डाउनलोड करें.
स्टेप 2. इसके बाद अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी (OTP) के जरिए लॉगिन करें.
स्टेप 3. अब ऐप के मेन डैशबोर्ड पर आपको 'Share e-KYC' या 'Paperless Offline e-KYC' का ऑप्शन दिखेगा.
स्टेप 4. अब आप सिक्योरिटी के लिए एक 4 अंकों का 'Share Code' बनाएं. यह कोड आपको होटल स्टाफ को बताना होगा.
स्टेप 5. अब ऐप एक जिप (ZIP) फाइल या QR कोड जेनरेट करेगा, जिसे होटल स्टाफ अपने सिस्टम में स्कैन कर लेगा.
