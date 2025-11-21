Advertisement
trendingNow13012208
Hindi Newsटेक

अब होटल-सिनेमाहॉल में नहीं चलेगी आधार की फोटोकॉपी! UIDAI ला रहा है 'नया आधार', बदलेंगे नियम

Aadhaar New Card: UIDAI आधार कार्ड सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. जल्द ही ऐसा नया Aadhaar पेश किया जा सकता है जिसमें न पता होगा और न ही जन्मतिथि. कार्ड पर सिर्फ यूजर की फोटो और एक सिक्योर QR कोड दिखाई देगा. डेटा प्राइवेसी को मजबूत करने और ऑफलाइन वेरिफिकेशन में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब होटल-सिनेमाहॉल में नहीं चलेगी आधार की फोटोकॉपी! UIDAI ला रहा है 'नया आधार', बदलेंगे नियम

Aadhaar New Card: पहचान के दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल होने वाले आधार कार्ड में अब एक बड़ा बदलाव हो सकता है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI एक ऐसा नया आधार कार्ड लाने की योजना बना रहा है जिसमें पर्सनल डिटेल्स जैसे कि पता और जन्म की तारीख होगी ही नहीं. इस नए कार्ड में सिर्फ तस्वीर और एक क्यूआर कोड ही होगा. UIDAI के एक सीनियर ऑफिसर ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कदम प्राइवेट डेटा के गलत यूज को रोकने के लिए और फिजिकल ऑफलाइन वेरिफिकेशन को भी कम करने के लिए उठाया जा रहा है.

क्यों हो रहा है यह बदलाव?
UIDAI के CEO भुवनेश कुमार के मुताबिक प्राधिकरण दिसंबर में एक नियम लाने की योजना बना रहा है जिसका उद्देश्य होटल, इवेंट ऑर्गेनाइजर और दूसरी संस्थाओं द्वारा ऑफलाइन वेरिफिकेशन को रोकना और ऐज वेरिफिकेशन की प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना है. कुमार के अनुसार एक विचार चल रहा है कि कार्ड पर कोई विवरण क्यों होना चाहिए. इस पर सिर्फ एक तस्वीर और एक QR कोड होना चाहिए. अगर हम प्रिंट करते रहेंगे तो लोग प्रिंटेड चीज को स्वीकार करते रहेंगे. जो लोग इसका दुरुपयोग करना जानते हैं वे करते रहेंगे.

ऑफलाइन वेरिफिकेशन पर लगेगी रोक
वर्तमान समय में आधार अधिनियम ऑफलाइन सत्यापन के लिए आधार संख्या या बायोमेट्रिक जानकारी, उपयोग को प्रतिबंधित करता है. लेकिन इसके बाद भी कई संस्थाएं आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखना जारी रखती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कुमार ने कहा कि फिजिकल कॉपियों के जरिए से ऑफलाइन वेरिफिकेशन को कम करने के लिए कानून का मसौदा (Legislation) तैयार किया जा रहा है और इस प्रस्ताव की समीक्षा 1 दिसंबर को आधार प्राधिकरण द्वारा की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः सिर्फ ₹499 में 10 घंटे साउंड का मजा; U&i ने लॉन्च किए 4 नए धांसू Bluetooth Speakers

उन्होंने साफ किया कि आधार को कभी भी एक दस्तावेज (Document) के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. इसे केवल आधार संख्या के साथ प्रमाणित (Authenticate) किया जाना चाहिए या QR कोड का इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए. नहीं तो यह एक नकली दस्तावेज हो सकता है.

नया ऐप करेगा प्रमाणीकरण को आसान
UIDAI ने हाल ही में बैंकों, होटलों, फिनटेक फर्मों के साथ एक बैठक की. जिससे उन्हें नए आधार ऐप के बारे में अपडेट किया जा सके जो पुराने mAadhaar ऐप की जगह लेगा. यह नया ऐप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक आधार प्रमाणीकरण को सुव्यवस्थित करेगा और 18 महीनों में पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ेंः अब टेढ़ी-मेढ़ी दीवार पर भी बनेगी परफेक्ट पिक्चर! AI इंजन वाला प्रोजेक्ट हुआ लॉन्च

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Aadhaar new cardUIDAI big changeAadhaar card

Trending news

ठंड लगाने वाली है टॉप गियर, कब से पड़ रही है हाड़ कंपाने वाली सर्दी? IMD ने बताया
Weather
ठंड लगाने वाली है टॉप गियर, कब से पड़ रही है हाड़ कंपाने वाली सर्दी? IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?
Talaak-e-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?
शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
weather update
शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
Jagannath Puri
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक दहशतगर्द ढेर!
Punjab news in hindi
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक दहशतगर्द ढेर!