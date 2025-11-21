अब होटल-सिनेमाहॉल में नहीं चलेगी आधार की फोटोकॉपी! UIDAI ला रहा है 'नया आधार', बदलेंगे नियम

Aadhaar New Card: पहचान के दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल होने वाले आधार कार्ड में अब एक बड़ा बदलाव हो सकता है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI एक ऐसा नया आधार कार्ड लाने की योजना बना रहा है जिसमें पर्सनल डिटेल्स जैसे कि पता और जन्म की तारीख होगी ही नहीं. इस नए कार्ड में सिर्फ तस्वीर और एक क्यूआर कोड ही होगा. UIDAI के एक सीनियर ऑफिसर ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कदम प्राइवेट डेटा के गलत यूज को रोकने के लिए और फिजिकल ऑफलाइन वेरिफिकेशन को भी कम करने के लिए उठाया जा रहा है.

क्यों हो रहा है यह बदलाव?

UIDAI के CEO भुवनेश कुमार के मुताबिक प्राधिकरण दिसंबर में एक नियम लाने की योजना बना रहा है जिसका उद्देश्य होटल, इवेंट ऑर्गेनाइजर और दूसरी संस्थाओं द्वारा ऑफलाइन वेरिफिकेशन को रोकना और ऐज वेरिफिकेशन की प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना है. कुमार के अनुसार एक विचार चल रहा है कि कार्ड पर कोई विवरण क्यों होना चाहिए. इस पर सिर्फ एक तस्वीर और एक QR कोड होना चाहिए. अगर हम प्रिंट करते रहेंगे तो लोग प्रिंटेड चीज को स्वीकार करते रहेंगे. जो लोग इसका दुरुपयोग करना जानते हैं वे करते रहेंगे.

ऑफलाइन वेरिफिकेशन पर लगेगी रोक

वर्तमान समय में आधार अधिनियम ऑफलाइन सत्यापन के लिए आधार संख्या या बायोमेट्रिक जानकारी, उपयोग को प्रतिबंधित करता है. लेकिन इसके बाद भी कई संस्थाएं आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखना जारी रखती हैं.

कुमार ने कहा कि फिजिकल कॉपियों के जरिए से ऑफलाइन वेरिफिकेशन को कम करने के लिए कानून का मसौदा (Legislation) तैयार किया जा रहा है और इस प्रस्ताव की समीक्षा 1 दिसंबर को आधार प्राधिकरण द्वारा की जाएगी.

उन्होंने साफ किया कि आधार को कभी भी एक दस्तावेज (Document) के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. इसे केवल आधार संख्या के साथ प्रमाणित (Authenticate) किया जाना चाहिए या QR कोड का इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए. नहीं तो यह एक नकली दस्तावेज हो सकता है.

नया ऐप करेगा प्रमाणीकरण को आसान

UIDAI ने हाल ही में बैंकों, होटलों, फिनटेक फर्मों के साथ एक बैठक की. जिससे उन्हें नए आधार ऐप के बारे में अपडेट किया जा सके जो पुराने mAadhaar ऐप की जगह लेगा. यह नया ऐप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक आधार प्रमाणीकरण को सुव्यवस्थित करेगा और 18 महीनों में पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है.

