आधार कार्ड से खुलेंगे ढेर सारे फायदों के दरवाजे! 99% तक लोग नहीं कर पाते इस्तेमाल

आज के वक्त में आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र ही नहीं रह गया है, बल्कि एक विश्वसनीय डॉक्यूमेंट भी बन चुका है. इसी वजह से आधार कार्ड को आज सरकारी कामों के साथ-साथ प्राइवेट संस्थानों में भी काफी मान्यता दी जाने लगी है. इस डॉक्यूमेंट की वजह से आपके कई काम रुक सकते हैं. ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ आधार कार्ड की वजह से ही आप कौन-कौन से फायदों का लाभ उठा सकते हैं.

IRTCT का नया नियम

ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए अब भारतीय रेलवे ने नया नियम बना दिया है. इसके तहत 1 अक्टूबर से ट्रेन टिकट की बुकिंग के लिए आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी हो गया है. यह फैसला टिकट ब्लैकिंग, फर्जी बुकिंग और पहचान के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के मकसद से उठाया गया है.

टैक्स चोरी से बचाव

अब आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो चुका है. ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि टैक्स चोरी और डुप्लीकेट PAN कार्ड बनाए जाने की समस्याओं को रोका जा सके. अब ITR भरते समय आधार के जरिए OTP वेरिफिकेशन किया जाता है. इस वजह से ITR फाइल कर पाना आसान, सुरक्षित और तेज हो गया है.

सबसे बड़ा फायदा

आधार कार्ड का एक सबसे बड़ा फायदा जिसे माना जा सकता है वो यह है कि अब सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी डायरेक्ट लाभार्थी तक आ जाती है. हालांकि, पहले ऐसा नहीं होता था. पहले भष्टाचार्य या बिचौलियों के होने की वजह से कई लोगों की शिकायतें सुनने को मिलती रहती थीं. लेकिन जब से आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ जुड़े हैं तभी से सरकारी योजनाओं का पूरा पैसा लाभार्थियों के अकाउंट में आ जाता है.

एड्रेस प्रूफ बना आधार कार्ड

आधार कार्ड का इस्तेमाल आज एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी किया जाने लगा है. चाहें किसी सरकारी काम के लिए इस्तेमाल करना हो, बच्चों का कहीं एडमिशन कराना हो या गैस कनेक्शन ही क्यों न लेना हो, आपके सभी काम इस एक आधार की वजह से हो जाएंगे.