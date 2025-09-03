WhatsApp से ही डाउनलोड कर सकते हैं अपना Aadhaar Card, बस इन स्टेप को कर लें फॉलो

आजकल आधार कार्ड के बिना लगभग सभी काम अटक जाते हैं. वहीं, अगर किसी का आधार कार्ड गुम हो जाए या अर्जेंट में यह वापस चाहिए हो तो इसके लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है. इसके अलावा एक लंबे प्रोसेसर से भी गुजरना पड़ सकता है. हालांकि, UIDAI ने आधार कार्ड की सुविधा WhatsApp पर भी उपलब्ध कराई है, जिसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है. लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जरूर है कि आपका आधार मोबाइल नंबर के साथ लिंक हो. यह सुविधा MyGov Helpdesk के जरिए मिल रही है.

MyGov Helpdesk दे रही सुविधा

कम ही लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि अपने व्हाट्सऐप नंबर से सिर्फ एक मैसेज करते ही कुछ ही मिनटों में आपका आधार कार्ड आपके फोन पर आ जाएगा, जिसे आप व्हाट्सऐप से डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि MyGov Helpdesk से कैसे अपना आधार कार्ड व्हाट्सऐप पर मंगवा सकते हैं.

फोन में सेव करें ये नंबर

1. सबसे पहले अपने फोन में +91 9013151515 नंबर को सेव कर लें, जो UIDAI की MyGov Helpdesk का कॉन्टैक्ट नंबर है.

2. अब अपना WhatsApp ओपन करें और इस नंबर पर चैट करना शुरू करें.

3. MyGov Helpdesk की चैट ओपन करने के बाद यहां Hi टाइप करके मैसेज सेंड करें.

4. फिर चैटबॉक्स आपको DigiLocker और Cowin सर्विस के दो ऑप्शन्स देगा, जिसमें से आपको DigiLocker सर्विस को चुनना है.

5. अब यहां आपको 12 डिजिट का अपना आधार नंबर टाइप करने का ऑप्शन मिलेगा.

6. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा. चैट में यह OTP डालें.

7. OTP फिल करने के बाद आपको अपने वो सभी डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे जो डिजिलॉकर से कनेक्टेड होंग. यहां आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लें.

8. अब डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद PDF फॉर्मेट में आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा.

जान लें यह जरूरी बातें.

1. WhatsApp की यह सुविधा सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही उपलब्ध है.

2. डाउनलोड किया गया आधार कार्ड पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा. यानी इसे खोलने के लिए आपको 8 अंकों का पासवर्ड देना होगा, जो आपके नाम के पहले 4 अक्षर और वर्थ ईयर है.

3. इस प्रोसेस के जरिए आप एक वक्त में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर पाएंगे.

4. WhatsApp की इस सर्विस से सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं जो डिजिलॉकर से कनेक्टेड हैं.