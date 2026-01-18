Advertisement
trendingNow13078449
Hindi NewsटेकAadhaar Card का हो रहा है गलत इस्तेमाल? घर बैठे 2 मिनट में खुद लगाएं पता, जानिए ऑनलाइन प्रक्रिया

Aadhaar Card का हो रहा है गलत इस्तेमाल? घर बैठे 2 मिनट में खुद लगाएं पता, जानिए ऑनलाइन प्रक्रिया

कहीं चुपचाप कोई आपके आधार का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? क्या आप इसको घर बैठे ट्रैक कर सकते हैं? तो हम यहां आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे आप खुद देख सकते हैं कि आपका आधार कहां और किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है. इसके लिए आपको घर बैठे बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 02:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aadhaar Card का हो रहा है गलत इस्तेमाल? घर बैठे 2 मिनट में खुद लगाएं पता, जानिए ऑनलाइन प्रक्रिया

आज के डिजिटल होते भारत में आधार कार्ड हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना आपके कई काम अधूरे रह जाते हैं. बैंक में खाता खोलना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हर जगह आपसे 12 अंकों वाला आधार नंबर मांगा जाता है. आधार ने लोगों की सुविधाएं जरूर बढ़ाई हैं, लेकिन इसके साथ खतरा भी बढ़ गया है. ऐसे अगर आपका आधार गलत हाथों में लग जाएं तो आपके साथ कई प्रकार से फ्रॉड हो सकता हैं. अगर कोई आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर ले तो आपको बड़ा फटका लग सकता है. इसको देखते हुए हम यहां आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप खुद देख सकते हैं कि आपका आधार कहां और किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है. 

आधार के इस्तेमाल पर ऐसे रखें नजर
लोगों को अक्सर लगता है कि आधार के गलत उपयोग को पकड़ा नहीं जा सकता है. लेकिन UIDAI आधार से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए खास ऑनलाइन सुविधा देती है. इस सुविधा के बारे में बहुत से लोगों को पता ही नही हैं. लेकिन UIDAI के इस फीचर में आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपने आधार से जुड़े हर रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं. इससे आपको अनजान या संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता चल जाएगा.   

यह भी पढ़ें:- महंगे रिचार्ज की टेंशन खत्म! ये कंपनी लाई सुपर प्लान, ₹399 में मिलेगा 3300GB डेटा

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे पता करें?
इसके लिए आपको किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है.नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर आप घर बैठे इसकी जांच कर सकते हैं. 
स्टेप 1. सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप में myAadhaar पोर्टल खोलें. 
स्टेप 2. अब अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें. 
स्टेप 3. अब  "ओटीपी से लॉगिन करें" ऑप्शन पर क्लिक करें.
स्टेप 4. लॉगिन करने के बाद “Authentication History” के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां आप तारीख का चयन करने के बाद देख सकते हैं कि उस दौरान आपके आधार का कहां-कहां इस्तेमाल हुआ. 

हर एंट्री पर नजर डालें
जब तारीख का चयन करने के बाद आपके सामने लिस्ट खुले तो आप उसको ध्यन से देखें. अगर इसमें आपको कोई भी ऐसी एट्री मिले जिसको आप नहीं जानते हैं, तो तुरंत इसका शिकायत करें. शिकायत के लिए आप UIDAI के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं. इसके साथ ही आप help@uidai.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं. क्योंकि ऐसे मामलों की आप जितनी जल्दी शिकायत करते हैं. उतने ही कम समय में समस्या को रोका जा सकता है. देर करने से आपका नुकसान बढ़ सकता है.

बायोमेट्रिक लॉक कर बढ़ाएं सुरक्षा
आधार को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए आप अपने बायोमेट्रिक डेटा को भी लॉक कर सकते हैं. बायोमेट्रिक लॉक होने के बाद कोई भी आपकी उंगली के निशान या आंखों की जानकारी का इस्तेमाल नहीं कर सकता हैं. उसके पास चाहे आपका आधार नंबर ही क्यों न हो? 

यह भी पढ़ें:- Elon Musk ने OpenAI के CEO दे दी 'खुली चेतावनी'! Sam Altman ने भी दिया करारा जवाब

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

aadhaar misusecheck Aadhaar historyUIDAI authentication history

Trending news

एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
Maharashtra news
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा