सिर्फ 100 रुपये करो खर्च और बदल जाएगी Aadhaar Card में लगी फोटो, 90% लोग नहीं जानते ये आसान तरीका

Aadhaar Card आज एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. ज्यादातर कामों के लिए इसकी जरूरत पड़ ही जाती है. वहीं, अगर इसमें बदलाव करवाने तो लोगों तो अक्सर समझ ही नहीं आता कि कैसे और क्या किया जाए. खासतौर पर 90% लोग नहीं जानते कि आधार कार्ड में लगी फोटो को भी बदला जा सकता है. देखा गया है कि आधार कार्ड में लगी फोटो बहुत खराब दिखती है. अगर आप भी इसे बदलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आज हम आपको कुछ आसान स्टेप्स बताने जा रहे हैं.

ऑनलाइन नहीं है प्रोसेस

सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आधार कार्ड में फोटो बदलने के लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, बल्कि आप इस काम को सिर्फ वहीं जाकर करवा सकते हैं जहां आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं. यहां आपका लाइव फोटो क्लिक किया जाएगा.

सिर्फ 100 रुपये होंगे खर्च

हाल ही में आधार अपडेट को UIDAI की ओर से चार्ज तय किए हैं. फोटो अपडेट करने के लिए आपको 100 रुपये का चार्ज देना होता है. इसके अलावा इस पर GST भी लगाया जा सकता है. यह भुगतान आपको आधार सेवा केंद्र पर ही करना होता है. वहीं, बता दें कि आधार कार्ड में फोटो बदलने के लिए आपको कोई और डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती. इसलिए अपने साथ बूथ पर कोई दूसरी डॉक्यूमेंट लेकर न जाएं.

30 दिनों का लगेगा वक्त

फोटो बदलाने के बाद इसे अपडेट होने में 30 दिनों तक का वक्त लग जाता है. 30 दिनों के बाद आप ऑनलाइन अपना अपडेटेड आधार कार्ड E-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने आधार कार्ड में फोटो अपडेट कर सकते हैं.

इन स्टेप्स को करें फॉलो-

1. UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए सबसे पहले अपने पास का कोई आधार सेवा केंद्र सर्च करें. इस प्रक्रिया को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं.

2. अब केंद्र पर जाएं और Enrolment/Correction Form फॉर्म भरें. इस फॉर्म को आप UIDAI की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे केंद्र पर भी जाकर ले सकते हैं. फॉर्म भरने के बाद उसे जमा करनाएं. इसके बाद आपकी पहचान की पुष्टि के लिए फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग यानी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा सकता है.

3. यहां आपको कोई व्यक्तिगत फोटो नहीं देनी, बल्कि केंद्र पर मौजूद कर्मचारी आपन लाइव फोटो क्लिक करेगा.

4. इसके बाद आपको केंद्र में 100 रुपये की पेमेंट करनी है. फिर आपको एक URN यानी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर दिया जाएगा. इसे संभालकर रखें, क्योंकि इसके जरिए ही आप अपने आधार कार्ड अपडेट होने की स्थिति को ट्रैक कर पाएंगे. अब आपका आधार कार्ड 30 दिनों में अपडेट हो जाएगा. लेकिन कई बार इस प्रक्रिया में 90 दिन भी लग जाते हैं.

5. UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप से e-Aadhaar से आप अपना अपडेटेड आधार कार्ड डाउनलोड कर लें. यहां पासवर्ड के लिए आप अपने नाम के शुरुआती 4 लेटर और DOB डालें.

FAQs

Q1. क्या आधार कार्ड में फोटो ऑनलाइन बदली जा सकती है?

Ans. नहीं, UIDAI फिलहाल आधार कार्ड में फोटो बदलने की कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं देता. इसके लिए आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा.

Q2. आधार कार्ड में फोटो बदलने के लिए कितना शुल्क देना होता है?

Ans. UIDAI ने फोटो अपडेट के लिए 100 रुपये का शुल्क तय किया है. इसके अलावा GST भी लग सकता है. यह भुगतान आपको केंद्र पर ही करना होता है.

Q3. क्या फोटो बदलने के लिए कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है?

Ans. नहीं, फोटो अपडेट के लिए आपको कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होती. सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाना काफी है.

Q4. आधार फोटो अपडेट में कितना समय लगता है?

Ans. आमतौर पर फोटो अपडेट होने में 30 दिन लगते हैं, लेकिन कभी-कभी यह प्रक्रिया 90 दिन तक भी जा सकती है.