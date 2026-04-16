Aadhaar कार्ड है तो मिल रहा ₹3 लाख का लोन? PM Loan Yojna का सच आया सामने

सोशल मीडिया पर आधार कार्ड के जरिए ₹3 लाख का लोन देने वाली 'PM लोन योजना' पूरी तरह फर्जी है और सरकार ने इसे एक बड़ा वित्तीय स्कैम करार दिया है, जालसाज सरकारी विज्ञापनों का सहारा लेकर आपकी निजी जानकारी चुरा रहे हैं, इसलिए किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा करें.
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इन दिनों सोशल मीडिया और YouTube पर एक खतरनाक स्कैम तेजी से फैल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि “प्रधानमंत्री लोन योजना” के तहत आधार कार्ड पर ₹3 लाख तक का लोन मिल सकता है. यह विज्ञापन लोगों को भरोसा दिलाता है कि वे बिना ज्यादा डॉक्यूमेंट के तुरंत लोन पा सकते हैं. हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है और यह पूरी तरह फर्जी है.
यह फर्जी विज्ञापन काफी आकर्षक तरीके से बनाया जाता है ताकि लोग आसानी से इसके जाल में फंस जाएं. इसमें “Apply Now” जैसे शब्द और सरकारी लोगो जैसे दिखने वाले ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह असली लगे. कई बार इसमें लिंक या QR कोड भी दिया जाता है, जिस पर क्लिक करने पर यूजर को किसी बाहरी वेबसाइट या ऐप पर भेज दिया जाता है. असल में, ये वेबसाइट्स और ऐप्स यूजर से उनकी पर्सनल जानकारी मांगते हैं, जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स. जैसे ही आप ये जानकारी भरते हैं, ठग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं.
इस तरह के स्कैम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए फ्रॉडस्टर स्पॉन्सर्ड ऐड्स का सहारा लेते हैं. यानी ये विज्ञापन पैसे देकर प्रमोट किए जाते हैं ताकि ज्यादा लोग इन्हें देखें. खासतौर पर वे लोग जो जल्दी लोन चाहते हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है. स्कैमर्स “जल्दी करें” और “सीमित समय ऑफर” जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लोग बिना सोचे-समझे क्लिक कर दें. यही जल्दबाजी उनके लिए नुकसान का कारण बन जाती है.
अगर कोई यूजर इस तरह के लिंक पर क्लिक करता है और अपनी जानकारी साझा करता है, तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है. उसकी पहचान चोरी (Identity Theft) हो सकती है या उसके बैंक अकाउंट से पैसे भी गायब हो सकते हैं. कई मामलों में फ्रॉडस्टर उसी जानकारी का इस्तेमाल करके और भी बड़े स्कैम कर सकते हैं.
इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सबसे जरूरी है सतर्क रहना. अगर कोई विज्ञापन बहुत आसान तरीके से बड़ा लोन देने का दावा करे, तो उस पर भरोसा न करें. हमेशा सरकारी योजनाओं की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट जैसे myscheme.gov.in पर जाकर ही चेक करें.
किसी भी अनजान वेबसाइट या ऐप पर अपनी पर्सनल या बैंकिंग जानकारी शेयर न करें. असली सरकारी योजनाएं कभी भी असुरक्षित प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी नहीं मांगतीं. अगर किसी लिंक में गलत स्पेलिंग, अजीब URL या जल्दी करने का दबाव दिखे, तो समझ जाएं कि यह स्कैम हो सकता है.
अगर आपको इस तरह का कोई विज्ञापन या मैसेज दिखाई देता है, तो उसे नजरअंदाज न करें बल्कि रिपोर्ट करें. आप इसे PIB Fact Check जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर भी फ्लैग कर सकते हैं. थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी से आप इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं. याद रखें, कोई भी आसान और जल्दी मिलने वाला पैसा अक्सर धोखे का जाल होता है.