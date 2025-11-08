Advertisement
आधार में छोटी-सी गलती रोक सकती है पेंशन और सब्सिडी, मिनटों में घर बैठे फ्री में ऐसे करें ठीक

Aadhaar Card Update: अगर आपके आधार कार्ड में आपका नाम, पता या डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, राशन, गैस सब्सिडी और बैंक सेवाओं में दिक्कतें आ सकती है. लेकिन आप चिंता न करें, बिना किसी ऑफिस के चक्कर लगाए आप घर बैठे ऑनलाइन और वो भी बिलकुल फ्री में सुधार कर सकते हैं. आइए जानते हैं सबसे आसान तरीका.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:46 AM IST
Aadhaar Card Update: अगर आपके आधार कार्ड  में नाम, जन्मतिथि या एड्रेस में कोई भी गलती है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है. UIDAI के नए और सख्त नियमों के तहत आधार में छोटी-सी गलती भी आपका बड़ा नुकसान करा सकती है. नाम या स्पेलिंग की गलती होने पर आपकी पेंशन, राशन, स्कॉलरशिप, LPG सब्सिडी, पीएफ और बैंक बेनिफिट तक रुक सकते हैं. कई सरकारी योजनाओं में अब आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य हो चुका है. अब आप टेंशन ना लें सरकार की इन सुविधाओं के जरिए आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं. आपको घंटों लंबी लाइनों और दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे. बस ये आसान से स्टेप्स फॉलो करें.

आधार कार्ड में सही डिटेल्स क्यों है जरूरी?
आज के समय में आधार कार्ड पहचान के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है. हर सरकारी और वित्तीय सेवा का लाभ लेने के लिए बेहद आवश्यक है. UIDAI ने अब आधार ऑथेंटिकेशन को और सख्त कर दिया है. अगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता या जेंडर आदि की जानकारी बैंक रिकॉर्ड या किसी सरकारी डेटाबेस से मैच नहीं करती तो यह गड़बड़ आपके पेंशन ट्रांसफर, राशन या सब्सिडी को तुरंत रोक सकती है. ऐसे मामलों को रोकने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स का 100% सही होना अनिवार्य है.

UIDAI ने आसान बनाया प्रोसेस
अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है .UIDAI ने अब आधार अपडेट प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है. अब आपको किसी आधार सेवा केंद्र या CSC सेंटर जाना नहीं पड़ेगा. आप घर बैठे मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल से ही अपने आधार में नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता और अन्य गलतियों को सुधार सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है.

आधार में नाम सुधारने का ऑनलाइन तरीका
आपको अपने आधार कार्ड में नाम सुधारने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना है.
1. सबसे पहले https://myaadhaar.uidai.gov.in/ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
2. इसके बाद Login पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर भरें.
3. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे डालकर लॉगिन करें.
4. अब Update Aadhaar Online के ऑप्शन को चुनें.
5. आप जिस भी जानकारी जैसे- Name, Date of Birth, Address, Mobile Number में सुधार कर चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करें और सही जानकारी भरें.
6. सुधार के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे- PAN कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या बैंक पासबुक स्कैन करके अपलोड करें.
7. अब Submit पर क्लिक करें. आपका रिक्वेस्ट नंबर (URN) जनरेट हो जाएगा, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.
8. UIDAI आमतौर पर 3-5 दिनों के अंदर अपडेट को प्रोसेस कर देता है.

