Aadhaar e-KYC का नया तरीका! बिना इंटरनेट और OTP शेयर किए ऐसे करें Paperless Offline Verification, ये रही पूरी गाइड

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए Aadhaar Paperless Offline e-KYC सुविधा शुरू की है. इस फीचर के जरिए कोई भी व्यक्ति बिना अपना आधार नंबर या बायोमेट्रिक डिटेल (जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन) साझा किए अपनी पहचान वेरिफाई कर सकता है. इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह सुरक्षित, स्वैच्छिक (voluntary) और ऑफलाइन है — यानी इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ती.

Aadhaar Paperless Offline e-KYC डाउनलोड करने का तरीका

सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या फिर mAadhaar App खोलें. वहां आपको अपना Aadhaar Number या Virtual ID (VID) दर्ज करनी होगी. फिर स्क्रीन पर दिख रहा Security Code टाइप करें. इसके बाद Send OTP पर क्लिक करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालें. अब एक Share Code (पासवर्ड) बनाएं — यह कोड आपके डाउनलोड किए गए ZIP फाइल को सुरक्षित रखेगा. फिर Download बटन पर क्लिक करें. आपको एक Digitally Signed XML File डाउनलोड होगी, जो ZIP फॉर्मेट में होगी और आपके द्वारा बनाए गए Share Code से प्रोटेक्टेड होगी.

Aadhaar Paperless Offline e-KYC को शेयर कैसे करें

डाउनलोड करने के बाद आप अपने e-KYC डेटा को किसी सर्विस प्रोवाइडर या संस्था के साथ दो तरह से शेयर कर सकते हैं-

1. डिजिटल फॉर्मेट (XML/PDF): यह फॉर्मेट तब उपयोगी है जब हाई-क्वालिटी फोटो या डिजिटल रिकॉर्ड की जरूरत हो.

2. प्रिंटेड फॉर्मेट (QR Code): अगर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो यह सबसे बेहतर है. शेयर करने के लिए आपको ZIP फाइल और Share Code सर्विस प्रोवाइडर को भेजना होगा. प्रोवाइडर इस कोड से फाइल को अनलॉक कर सकता है और UIDAI द्वारा डिजिटल रूप से साइन की गई जानकारी को वेरिफाई कर सकता है.

ध्यान रखने योग्य बातें

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका Aadhaar Number कभी भी रिवील नहीं होता. इसकी जगह केवल एक Reference ID शेयर की जाती है. UIDAI हर e-KYC फाइल को डिजिटल सिग्नेचर से साइन करता है ताकि कोई उसमें छेड़छाड़ न कर सके. इस प्रक्रिया में कोई भी बायोमेट्रिक डिटेल (जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस) की जरूरत नहीं पड़ती. यह पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary) है — यानी आपकी सहमति के बिना कोई आपकी जानकारी एक्सेस नहीं कर सकता. Aadhaar Act 2016 के तहत, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपकी XML फाइल या Share Code को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर सकता. ऐसा करना कानूनन अपराध है.

e-KYC फाइल में क्या-क्या जानकारी होती है

आपकी डाउनलोड की गई e-KYC XML फाइल में निम्नलिखित जानकारियां शामिल होती हैं:

• आपका नाम, पता, लिंग और जन्मतिथि

• एक Reference ID, जिसमें आपके आधार नंबर के आखिरी 4 अंक और टाइमस्टैम्प होता है

• आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID का हैश (सुरक्षित कोड रूप में)

• आपका फोटोग्राफ (आधार कार्ड वाला फोटो)