Aadhaar Tips: बिंदास होकर शेयर करें आधार कार्ड, इन बातों का रखेंगे ध्यान तो नहीं होगा फर्जीवाड़ा

How to Secure your Aadhaar Card: आधार कार्ड अब सिर्फ पहचान पत्र भर नहीं है. सरकारी कामकाज से लेकर आर्थिक लेनदेन और सरकारी सब्सिडी तक के लिए इसका इस्तेमाल जरूरी हो गया है. इसके अलावा सिम खरीदने, किसी होटल में रुकने के दौरान भी आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है. इसे शेयर करना पहले इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन पिछले कुछ साल में आधार कार्ड का मिसयूज कर ठगी के मामले जिस तरह बढ़े हैं उसे देखते हुए अब खुद UIDAI ने आधार कार्ड शेयर करने को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है. आज हम आपको बताएंगे आधार कार्ड इस्तेमाल करने को लेकर कुछ टिप्स, जिन्हें ध्यान में रखकर आप इसके मिसयूज से बच सकते हैं.

1. m-Aadhaar का करें इस्तेमाल

UIDAI ने कई जगह के लिए m-Aadhaar को भी वैलिड घोषित कर रखा है. ऐसे में आप अपने स्मार्टफोन में पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लें. इसके बाद उसमें एम आधार जेनरेट करके पिन सेट करें. अब जब भी जरूरी हो तब पिन टाइप करते ही आपका एम-आधार आपके सामने होगा. आप इसे जरूर पड़ने पर दिखा सकते हैं.

2. मोबाइल नंबर और ईमेल रखें अपडेट

अगर आप चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज न हो तो जरूरी है कि यह तय करें कि आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट हो. इससे अगर कोई मिसयूज होता है तो आपको मैसेज के जरिये पता चल जाएगा और आप समय रहते एक्शन ले सकेंगे.

3. मास्क्ड आधार है बेहतर विकल्प

अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों को आपका आधार नंबर पता न लगे और आपका जरूरी काम भी हो जाए तो आप मास्क्ड आधार जरूरत पड़ने पर दे सकते हैं. मास्क्ड आधार कार्ड को आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इस कार्ड में आपका आधार नंबर नहीं दिखता.

4. आधार कार्ड को लॉक रखें

आपको शायद ये पता न हो, लेकिन UIDAI की तरफ से यूजर्स को आधार बायोमैट्रिक लॉक करने की सुविधा दी गई है. इससे कोई भी आपकी अनुमति के बिना आधार का यूज नहीं कर पाएगा. आपको आधार कार्ड को लॉक करने के लिए या तो इसकी वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप एम आधार ऐप के जरिये इसे लॉक कर सकते हैं.