भूल गए हैं आधार से लिंक मोबाइल नंबर? मिनटों में पता चलेगा Aadhaar में कौन सा नंबर है दर्ज, बस फॉलो करें ये 5 आसान स्टेप्स

Aadhaar Card Mobile Number Verification: बदलते भारत के इस दौर में आधार कार्ड मात्र एक पहचान पत्र नहीं बल्कि हमारी डिजिटल लाइफलाइन बन चुका है. बैंक की KYC से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने तक हर जगर आधार लगता है. लेकिन इन सर्विस का लाभ उठाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आधार डेटाबेस में अपडेटेड हो.

अक्सर यूजर्स इस बात को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं या फिर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्होंने आधार बनवाते समय कौन सा नंबर दिया था या क्या वह नंबर अभी भी चल रहा है या सिम बंद हो गई है? आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपने myAadhaar पोर्टल पर एक बहुत ही स्थूम और सिक्योर फीचर लाया है. जिसकी सहायता से आप मिनटों में यह जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है?

वेरिफिकेशन क्यों है जरूरी?

आधार से लिंक मोबाइल नंबर का सही होना सुरक्षा के नजरिए से भी बहुत जरूरी होता है. जब भी आप आधार का इस्तेमाल करके कोई ट्रांजेक्शन या लॉगिन करते हैं तो सुरक्षा के लिए एक OTP आता है. अगर आपका नंबर पुराना है या बदल गया है तो आप इन सेवाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये रहा पूरा प्रोसेस

UIDAI के क्लाउड-बेस्ड इंटरफेस का इस्तेमाल करके आप कुछ ही क्लिक में अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं.

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर में myaadhaar.uidai.gov.in सर्च करना होगा. बता दें कि यह यूआईडीएआई का आधिकारिक और सुरक्षित प्लेटफॉर्म है.

यहां आपको Aadhaar Services सेक्शन मिलेगा, जहां आपको Verify Email/Mobile का टैब मिलेगा. इस पर क्लिक करें.

अब अपना 12 अंकों का आधार नंबर लिखें.

वह मोबाइल नंबर डालें जिसे आप वेरिफाई करना चाहते हैं.

स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भी भर लें.

अब Send OTP पर क्लिक कर दें. अगर आपके द्वारा लिखा गया मोबाइल नंबर सही है और रिकार्ड से मैच खाता है तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा The mobile number you have entered is already verified with our records.

ईमेल वेरिफिकेशन का तरीका भी जान लीजिए

वहीं अगर आप अपनी ईमेल आईडी चेक करना चाहते हैं तो Verify Email Address वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी डालकर इसी प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः ईरान में मचेगा तहलका! ट्रंप सौंपेंगे Musk को बड़ा जिम्मा? जानें क्या है पूरा प्लान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ वेरिफिकेशन ही नहीं इस पोर्टल एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन है. यहां से आप-

बिना किसी भागदौड़ के घर बैठे अपना पता बदल सकते हैं. वहीं अगर आपको बायोमेट्रिक्स अपडेट कराना है तो आप पास के आधार केंद्र के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिससे लंबी लाइनों से बचा जा सके. प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए आप अपने आधार या बायोमेट्रिक्स को ऑनलाइन लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः Google के AI ने दी गलत सलाह? रिपोर्ट के बाद कंपनी ने रातों-रात उठाया बड़ा कदम!