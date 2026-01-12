Advertisement
trendingNow13071507
Hindi Newsटेकभूल गए हैं आधार से लिंक मोबाइल नंबर? मिनटों में पता चलेगा Aadhaar में कौन सा नंबर है दर्ज, बस फॉलो करें ये 5 आसान स्टेप्स

भूल गए हैं आधार से लिंक मोबाइल नंबर? मिनटों में पता चलेगा Aadhaar में कौन सा नंबर है दर्ज, बस फॉलो करें ये 5 आसान स्टेप्स

Aadhaar Card Mobile Number Verification: आज के समय में 12 अंकों वाला आधार नंबर हमारी पहचान का सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है. बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ अकाउंट और इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे कई जरूरी कामों के लिए आधार का लिंक होना अनिवार्य है. आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI अपने ऑफिशियल पोर्टल पर यूजर्स को कई ऑनलाइन सुविधाएं देती है. इनमें से एक है आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पता करना.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूल गए हैं आधार से लिंक मोबाइल नंबर? मिनटों में पता चलेगा Aadhaar में कौन सा नंबर है दर्ज, बस फॉलो करें ये 5 आसान स्टेप्स

Aadhaar Card Mobile Number Verification: बदलते भारत के इस दौर में आधार कार्ड मात्र एक पहचान पत्र नहीं बल्कि हमारी डिजिटल लाइफलाइन बन चुका है. बैंक की KYC से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने तक हर जगर आधार लगता है. लेकिन इन सर्विस का लाभ उठाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आधार डेटाबेस में अपडेटेड हो.

अक्सर यूजर्स इस बात को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं या फिर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्होंने आधार बनवाते समय कौन सा नंबर दिया था या क्या वह नंबर अभी भी चल रहा है या सिम बंद हो गई है? आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपने myAadhaar पोर्टल पर एक बहुत ही स्थूम और सिक्योर फीचर लाया है. जिसकी सहायता से आप मिनटों में यह जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है?

वेरिफिकेशन क्यों है जरूरी?
आधार से लिंक मोबाइल नंबर का सही होना सुरक्षा के नजरिए से भी बहुत जरूरी होता है. जब भी आप आधार का इस्तेमाल करके कोई ट्रांजेक्शन या लॉगिन करते हैं तो सुरक्षा के लिए एक OTP आता है. अगर आपका नंबर पुराना है या बदल गया है तो आप इन सेवाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये रहा पूरा प्रोसेस

UIDAI के क्लाउड-बेस्ड इंटरफेस का इस्तेमाल करके आप कुछ ही क्लिक में अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं.

  • इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर में myaadhaar.uidai.gov.in सर्च करना होगा. बता दें कि यह यूआईडीएआई का आधिकारिक और सुरक्षित प्लेटफॉर्म है.
  • यहां आपको Aadhaar Services सेक्शन मिलेगा, जहां आपको Verify Email/Mobile का टैब मिलेगा. इस पर क्लिक करें.
  • अब अपना 12 अंकों का आधार नंबर लिखें.
  • वह मोबाइल नंबर डालें जिसे आप वेरिफाई करना चाहते हैं.
  • स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भी भर लें.

अब Send OTP पर क्लिक कर दें. अगर आपके द्वारा लिखा गया मोबाइल नंबर सही है और रिकार्ड से मैच खाता है तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा The mobile number you have entered is already verified with our records.

ईमेल वेरिफिकेशन का तरीका भी जान लीजिए 
वहीं अगर आप अपनी ईमेल आईडी चेक करना चाहते हैं तो Verify Email Address वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी डालकर इसी प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः ईरान में मचेगा तहलका! ट्रंप सौंपेंगे Musk को बड़ा जिम्मा? जानें क्या है पूरा प्लान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ वेरिफिकेशन ही नहीं इस पोर्टल एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन है. यहां से आप-
बिना किसी भागदौड़ के घर बैठे अपना पता बदल सकते हैं. वहीं अगर आपको बायोमेट्रिक्स अपडेट कराना है तो आप पास के आधार केंद्र के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिससे लंबी लाइनों से बचा जा सके. प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए आप अपने आधार या बायोमेट्रिक्स को ऑनलाइन लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः Google के AI ने दी गलत सलाह? रिपोर्ट के बाद कंपनी ने रातों-रात उठाया बड़ा कदम!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Aadhaar Card mobile numberAadhaar card update

Trending news

PSLV-C62 का मिशन फेल! अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च तो हुआ, लेकिन तीसरे स्टेज में दिक्कत...
PSLV C62
PSLV-C62 का मिशन फेल! अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च तो हुआ, लेकिन तीसरे स्टेज में दिक्कत...
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
German Chancellor
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
Swami Vivekanand Jayanti
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
PM Modi
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
अंतरिक्ष में आज भारत ने लिखा कामयाबी की नई इमारत, लॉन्च हुआ आयुलसैट और अन्वेषा
ISRO
अंतरिक्ष में आज भारत ने लिखा कामयाबी की नई इमारत, लॉन्च हुआ आयुलसैट और अन्वेषा
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
maharashtra news in hindi
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग