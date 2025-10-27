Aadhaar Card Update 2025: 1 नवंबर से बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए घर बैठे आधार कार्ड पर अपडेट करें नाम, पता और मोबाइल नंबर

Aadhaar Card Update 2025: आधार कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया अब और आसान हो गई है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नए नियम लागू किए हैं, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे. अब यूजर्स को अपना नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए कोई भी दस्तावेज़ अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. UIDAI ने यह बदलाव इसलिए किया है ताकि लोगों को बार-बार आधार केंद्रों पर जाने की परेशानी न हो. अब सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट यानी फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के लिए ही केंद्र जाना होगा.

बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए ऑनलाइन होगा आधार अपडेट

नई व्यवस्था के तहत UIDAI ने प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेटेड और आसान बना दिया है. अब जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन अपडेट करेगा, तो उसकी जानकारी अपने आप अन्य सरकारी डेटाबेस — जैसे पैन, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल रिकॉर्ड — से सत्यापित हो जाएगी. इसका मतलब है कि अब आपको न तो दस्तावेज स्कैन करने की जरूरत है और न ही मैन्युअली अपलोड करने की. सिस्टम खुद ही जानकारी को वेरिफाई कर लेगा.

अपडेट फीस में बदलाव: अब देना होगा थोड़ा ज़्यादा शुल्क

UIDAI ने आधार अपडेट फीस में भी बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू है.

• नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में बदलाव के लिए अब ₹75 शुल्क देना होगा (पहले ₹50 था).

• बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो) के लिए फीस ₹100 से बढ़ाकर ₹125 कर दी गई है.

• वहीं, 5–7 साल और 15–17 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त रहेगा, क्योंकि यह अनिवार्य एक बार का अपडेट होता है.

• UIDAI ने यह भी घोषणा की है कि 7–15 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर 2026 तक मुफ्त रहेगा.

पैन-आधार लिंकिंग अब और सख्त

सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन आधार से लिंक करना अनिवार्य है.

अगर ऐसा नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसका असर बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट और निवेश से जुड़ी सभी गतिविधियों पर पड़ेगा. यानी अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया, तो आप वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे.

केवाईसी प्रक्रिया हुई और आसान

UIDAI और NPCI ने नई e-KYC और ऑफलाइन केवाईसी सुविधा शुरू की है. अब बैंक और NBFCs बिना आपके पूरे आधार नंबर तक पहुंच के, आपकी पहचान वेरिफाई कर सकते हैं. इससे आपकी डेटा गोपनीयता (Data Privacy) सुरक्षित रहती है और खाता खोलना या वित्तीय सेवा प्राप्त करना पहले से ज्यादा तेज और सुरक्षित हो गया है.

आधार वेरिफिकेशन के नियम भी हुए सख्त

UIDAI ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अब वित्तीय संस्थान केवल उन्हीं लोगों का e-KYC कर पाएंगे, जिनका आधार नंबर वैध (Active) और डुप्लिकेट-फ्री है. अगर किसी का आधार नंबर निष्क्रिय या दोहराया गया पाया जाता है, तो बैंक खाता खोलने या निवेश करने की प्रक्रिया रोक दी जाएगी. इससे नकली या फर्जी आधार नंबरों का इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी बढ़ेगी.

डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम

UIDAI के ये नए नियम भारत को डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम आगे ले जाते हैं. अब नागरिकों को न तो लंबी लाइन में लगने की जरूरत है और न ही पेपरवर्क की चिंता करने की. सिर्फ कुछ क्लिक में नाम, पता, मोबाइल नंबर या जन्मतिथि अपडेट हो सकेगी — वह भी पूरी तरह सुरक्षित तरीके से.